В МВД рассказали о проблемах с мигрантами

МВД и ФСБ активно отслеживают миграционные потоки, выявляя лиц, причастных к экстремистской деятельности, сообщил начальник Главного управления по противодействию экстремизму (ГУПЭ) МВД Олег Ильиных.

Ильиных выступил с докладом в Московском университете МВД им. Кикотя, где состоялось открытие II международной научно-практической конференции «Приоритетные задачи международного сотрудничества в противодействии экстремизму и терроризму».

Ильиных сообщил, что МВД И ФСБ отслеживают «миграционные потоки, выявляются лица, причастные к экстремистской деятельности», передает ТАСС.

При этом особое внимание отводится выявлению террористов-одиночек, которые уже неоднократно демонстрировали способность осуществлять резонансные атаки в крупных городах, не попадая при этом в поле зрения спецслужб и правоохранительных органов на этапе планирования и подготовки терактов.

Специалистами обрабатывают данные о въезде в страну и выезде из нее иностранных граждан, используются каналы Интерпола.

Российские правоохранители делают все, «чтобы на ранней стадии нанести упреждающий удар по боевикам, пытающимся совершить преступление в стране». Обычно «эта деятельность скрыта от глаз общественности и не становится достоянием гласности».

Ильиных указал, что «Россия является вторым государством в мире по интенсивности миграционных потоков», и «общее количество только официально поставленных на миграционный учет иностранных граждан и лиц без гражданства в 2018 году превысило 17 млн человек». Данный факт накладывает на МВД дополнительную ответственность.

«Совершаемые мигрантами преступления способны в одночасье обострить ситуацию в сфере межнациональных отношений. Яркий тому пример – это события в Якутске, где совершенное уроженцем одной из стран СНГ преступление повлекло за собой массовое выступление местных жителей», – сказал начальник ГУПЭ.

Напомним, в декабре 2018 года сообщалось, что около 2 млн мигрантов проживают в России нелегально. До этого Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) сообщала, что приток мигрантов в Россию в 2017 году сократился на 19%.

Также в марте 2019 года СМИ в Якутске разожгли панику из-за преступлений мигрантов. Первая волна недостоверных или неточных сообщений прошла в середине месяца после того, как была изнасилована местная жительница. По подозрению в совершении преступления задержали уроженца Средней Азии. Власти региона пообещали усилить работу с мигрантами после резонансного преступления.

После стало известно, что власти Якутии запретили брать на работу мигрантов. В аппарате главы республики пояснили, что решение не коснется граждан государств, входящих в Евразийский экономический союз (в него кроме России входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия).

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что Якутии не удастся избавиться от киргизов.