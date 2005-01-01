Власти Якутии запретили брать на работу мигрантов

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28 марта, четверг  |  Последнее обновление — 14:07  |  vz.ru
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Кто виноват в уходе Ford из России

Ford Focus навсегда уходит с российского рынкаФото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
Американский концерн Ford закрывает заводы, увольняет сотрудников и уходит из России. Его история в нашей стране – это пример головокружительного взлета и жесткого падения. Ford первым из иностранных автоконцернов открыл Россию после распада СССР, первым рискнул вложить деньги в автозавод и не прогадал. Что же заставило американцев сбежать с поля боя?  Подробности...
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Чем важно дело экс-министра и миллиардера Абызова

Михаил Абызов в зале судаФото: Владимир Песня/РИА Новости
Михаил Абызов стал не первым бывшим министром, арестованным в последние годы, а его коллега по правительству Алексей Улюкаев и вовсе был задержан еще при исполнении министерских обязанностей. Тем не менее дело Абызова открывает новую главу как в национализации элиты, так и в борьбе с коррупцией и казнокрадством. Подробности...
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Посмеявшиеся над зарплатами медики из Башкирии сохранили работу

Ренационализация родильного дома в Салавате должна в итоге удвоить доходы его работниковФото: кадр из видео
В СПЧ опровергли сообщения о массовых увольнениях в башкирском роддоме, который оказался в центре внимания благодаря «вирусному ролику», на котором врачи расхохотались, услышав озвученный начальством уровень их зарплат. На самом деле врачи подали заявления об уходе, но так и не ушли, уверяют в СПЧ. Поможет ли ситуации решение властей Башкирии отменить приватизацию роддома? Подробности...
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«Американскому Чернобылю» приписывали катастрофу для Китая

Кортеж президента Джимми Картера покидает территорию АЭС Три-Майл-Айленд Фото: общественное достояние
Ровно 40 лет назад на АЭС Три-Майл-Айленд произошла авария, вызвавшая в США панику и взрыв популярности «зеленых» идей. Вопиющая некомпетентность атомщиков вела страну к настоящей катастрофе, но в итоге стала катастрофой только для атомной энергетики Америки. Что же помешало «прожечь планету насквозь» вплоть до Китая? Подробности...
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Самый богатый экс-министр России оказался за решеткой

Журнал «Форбс» оценивал состояние Абызова в 1,2 млрд долларовФото: Александр Рюмин/ТАСС
Ушедший в тень после отставки бывший глава бывшего министерства по делам Открытого правительства Михаил Абызов оказался в центре внимания. По возвращении из Италии, где он жил в последнее время, Абызов, заподозренный в афере на 4 млрд рублей, был заключен под стражу. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляет ФСБ. Подробности...
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Чистка российской элиты перешла на новый уровень

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Государственная машина России вошла в режим автоматической работы. Набранная ей инерция теперь достаточна, чтобы уничтожать само понятие неприкосновенности. Включая тех, кто был уверен, что уж он-то точно у Христа за пазухой. Подробности...
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Ушел последний классик советского кино

Владас Повилайтис, доктор философских наук, БФУ имени И. Канта
Сегодня девять дней со дня смерти Марлена Хуциева. Он был последним, кто снимал фильмы, проникнутые пафосом, создавшим и державшим СССР. Он донес до нас голос 60-х и он же показал конец той эпохи и, значит, конец страны. Подробности...
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Якутский ананас после угрозы погромов

Монахиня Елисавета (Сеньчукова), пресс-секретарь Якутской епархии, кандидат философских наук
После изнасилования в Якутске ситуация накалилась. В медиа вбрасывали инфрмацию о погромах. Чем это могло бы закончиться – страшно даже предположить. Власти среагировали быстро: протестующих выслушали, призывы к погромам пресекли, проверки организовали. Подробности...
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      В мечетях Новой Зеландии расстреляли десятки людей

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            Власти Якутии запретили брать на работу мигрантов

               28 марта 2019, 13:23
            Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
            Текст: Алина Назарова

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            Глава Якутии Айсен Николаев подписал указ, согласно которому мигрантам в регионе запрещено торговать, возить пассажиров, заниматься производством продуктов, напитков и одежды.

            Запрет на работу иностранцев коснулся 33 видов экономической деятельности. Среди них сельское и лесное хозяйство, охота, обрабатывающие производства, строительство, торговля, транспортировка, гостиничная, научная и техническая деятельность, операции с недвижимостью, образование, здравоохранение и сфера социальных услуг, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

            Мигрантам, у которых есть патенты, нельзя будет работать в области права, бухгалтерского учета, архитектуры и инженерно-технического проектирования, в сфере научных исследований и разработок.

            Ранее газета ВЗГЛЯД сообщала, что СМИ в Якутске разжигают панику из-за преступлений мигрантов. Первая волна недостоверных или неточных сообщений прошла в местных СМИ в середине марта после того, как была изнасилована местная жительница. По подозрению в совершении преступления задержали уроженца Средней Азии. Власти региона пообещали усилить работу с мигрантами после резонансного преступления.

            Тем временем СМИ в Якутске выпустили целую серию сообщений, которые приобрели вирусный характер. Так, сообщалось, что после резонансного преступления в городе якобы были убиты трое граждан Средней Азии и более 20 человек с увечьями попали в больницу. В УМВД по региону эти сообщения опровергли. Минздрав Якутии подчеркивал, что сообщения местных телеканалов о массовых обращениях гастарбайтеров за медицинской помощью также являются ложными.

            В полиции сообщили, что распространители провокационных сведений задержаны. Кроме того, была арестована группа людей, учинившая погромы в овощных киосках. При этом сообщения о том, что в городе резко подскочили цены на овощи и фрукты, также оказались ложными.

            В строительной сфере Якутии также не заметили никаких проблем из-за ситуации с мигрантами, о чем писали местные СМИ.

            Кроме того, якутские СМИ сообщили, что в городе уменьшилось число маршрутных автобусов, так как водители-мигранты будто бы боятся выходить на работу. Директор «Союзавто» Андрей Косицкий опроверг информацию, объяснив проблему техническими причинами. В мэрии также подчеркнули, что перебои с пассажирским транспортом в Якутске не связаны с делом об изнасиловании мигрантом местной жительницы.


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