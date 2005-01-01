Власти Якутии запретили брать на работу мигрантов

Глава Якутии Айсен Николаев подписал указ, согласно которому мигрантам в регионе запрещено торговать, возить пассажиров, заниматься производством продуктов, напитков и одежды.

Запрет на работу иностранцев коснулся 33 видов экономической деятельности. Среди них сельское и лесное хозяйство, охота, обрабатывающие производства, строительство, торговля, транспортировка, гостиничная, научная и техническая деятельность, операции с недвижимостью, образование, здравоохранение и сфера социальных услуг, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Мигрантам, у которых есть патенты, нельзя будет работать в области права, бухгалтерского учета, архитектуры и инженерно-технического проектирования, в сфере научных исследований и разработок.

Ранее газета ВЗГЛЯД сообщала, что СМИ в Якутске разжигают панику из-за преступлений мигрантов. Первая волна недостоверных или неточных сообщений прошла в местных СМИ в середине марта после того, как была изнасилована местная жительница. По подозрению в совершении преступления задержали уроженца Средней Азии. Власти региона пообещали усилить работу с мигрантами после резонансного преступления.

Тем временем СМИ в Якутске выпустили целую серию сообщений, которые приобрели вирусный характер. Так, сообщалось, что после резонансного преступления в городе якобы были убиты трое граждан Средней Азии и более 20 человек с увечьями попали в больницу. В УМВД по региону эти сообщения опровергли. Минздрав Якутии подчеркивал, что сообщения местных телеканалов о массовых обращениях гастарбайтеров за медицинской помощью также являются ложными.

В полиции сообщили, что распространители провокационных сведений задержаны. Кроме того, была арестована группа людей, учинившая погромы в овощных киосках. При этом сообщения о том, что в городе резко подскочили цены на овощи и фрукты, также оказались ложными.

В строительной сфере Якутии также не заметили никаких проблем из-за ситуации с мигрантами, о чем писали местные СМИ.

Кроме того, якутские СМИ сообщили, что в городе уменьшилось число маршрутных автобусов, так как водители-мигранты будто бы боятся выходить на работу. Директор «Союзавто» Андрей Косицкий опроверг информацию, объяснив проблему техническими причинами. В мэрии также подчеркнули, что перебои с пассажирским транспортом в Якутске не связаны с делом об изнасиловании мигрантом местной жительницы.