Как Сталина вынесли из мавзолея и к чему это привело

Страна Советов ворвалась в кулуарный европейский мир как «противозаконная комета». Ее явление было настолько фантастическим, настолько нарушало все до сих пор известные политические опыты, что, казалось, долго этот искусственный фантом не просуществует. СССР, однако, за более чем 70 лет жизни успел немало.

Зенит славы страны Советов история прочно связала с именем Сталина. Теперь уже очевидно, что сталинский проект СССР был крайне далек от ленинских идей. Судя по работе Ленина 1917 года «Государство и революция», жизнеспособное государство под его руководством построить было нельзя. Ну, не может страна существовать без армии, полиции, банковской системы и четко организованной экономики, как планировал Ленин.

Собственно советское государство начал строить именно Сталин. Первая индустриализация, победа в Великой Отечественной войне, вторая индустриализация. Но на этом успех фактически и закончился. Закат СССР начался ровно с того момента, когда Хрущев решил отказаться от Сталинского наследства.

30 октября 1961 года, в последний день работы ХХII съезда КПСС, повестку заседания внезапно нарушил глава Ленинградского обкома партии Спиридонов. От имени коммунистов Ленинграда он предложил вынести тело Сталина из мавзолея и перезахоронить у Кремлевской стены. Делегаты от неожиданности открыли рты. Да, в 1956 году на ХХ съезде так же неожиданно Сталин был объявлен нарушителем Ленинских партийных принципов и «развенчан». Все тогда, конечно, за это единодушно проголосовали, но далеко не все одобрили. «Все-таки у Сталина были и заслуги». Секретный доклад Хрущева на ХХ съезде партии фактически требовал перечеркнуть все достижения 30-летней эпохи Сталина, которая отныне объявлялась исторической ошибкой.

Теперь же предложение Спиридонова депутатов просто огорошило. Никаких предварительных обсуждений этой темы никогда не велось. Но все понимали, что без согласования с Хрущевым Спиридонов не смел бы открыть рот. Следом за ленинградцем как по мановению дирижерской палочки на трибуну один за другим поднимались заранее подготовленные делегаты и требовали вынести диктатора из мавзолея. Отказался выступать только первый секретарь ЦК компартии Грузии Василий Мжаванадзе. Он объявил, что простудился, охрип и говорить не может. Вместо него пришлось отдуваться его заместителю Джавахишвили.

Больше всего зал потрясла речь старой большевички Доры Лазуркиной (член партии с 1902 года, лично встречалась с Лениным, репрессирована в 1937 году, реабилитирована после ХХ съезда). С высокой трибуны она заявила: «Я только потому и выжила, что у меня в сердце был Ильич, и я с ним советовалась: как быть? Вчера я советовалась с Ильичом, будто бы он передо мной, как живой стоял, и он мне сказал: “Мне, товарищ Лазуркина, неприятно быть рядом со Сталиным, который столько бед принес партии”». Спорить с покойным Ильичом, конечно, никто не решился.

Вечером следующего дня, 31 октября, на Красной площади экстренно началась репетиция парада ко Дню революции. Площадь, разумеется, оцепила милиция. Пока по брусчатке громыхали парадные полки, мавзолей был окружен дощатым забором. Вся процедура перезахоронения заняла меньше часа. Присутствовали только 30 человек, включая сотрудников комендатуры Кремля. Грузин Мжаванадзе так и не пришел. Он спешно улетел в Грузию – было стыдно вернуться на родину человеком, который вынес великого соотечественника из мавзолея. Родственников Сталина не приглашали.

Восемь офицеров Кремлевского полка переложили забальзамированное тело вождя в деревянный гроб и перенесли в лабораторию мавзолея, где с его мундира срезали золотые пуговицы, погоны и сняли звезду Героя Советского Союза. Председатель КГБ Александр Шелепин позже признавался, что «чувствовал себя вандалом». После этого немногочисленная погребальная процессия двинулась к Кремлевской стене. Глава Комиссии по партконтролю Николай Шверник не мог идти сам. Он рыдал, и с обеих сторон его поддерживали охранники. Плакал и грузин Джавахишвили. В тяжелом молчании гроб на веревках опустили в могилу. Никаких речей не произносили. Кто-то по-христиански бросил на крышку гроба горсть земли. Один из генералов предложил помянуть вождя, но все отказались. На этом все было кончено.

2 ноября знаменитая актриса Любовь Орлова, лауреат двух Сталинских премий, записала в своем тайном дневнике то, что думала большая часть страны: «Подлые, подлые люди. Всех ругательств мира недостаточно для того, чтобы выразить мое мнение о них, негодяях, предавших своего вождя! Кем бы они были без него. Когда Сталин был жив, не знали, как подольститься, пресмыкались перед ним, раболепствовали. А сейчас – торжествуют! Пытаются одолеть покойника после смерти. Подло и мерзко! Начали с осуждения, которому ханжески придали вид "секретного". Закрытый доклад! Это же смешно! Опорочили, убрали памятники, постарались стереть имя отовсюду, где только возможно. Но этого им оказалось мало. Они боятся его даже мертвого, иначе бы не вынесли из Мавзолея. Тайком! Яко тать в нощи». Орлова была твердо убеждена, что «справедливость восторжествует, и отношение к Сталину с клеветнического изменится на правильное».

А чуть позже, когда запущенный Хрущевым процесс десталинизации привел к острому конфликту с коммунистами всего мира, лидер Китая Мао Цзэдун и албанец Энвер Ходжа выступили с совместным заявлением: «ревизионистская, провокационная политика хрущёвцев приведёт к распаду КПСС и СССР, к превращению его республик в колонии и протектораты западного империализма. Товарищ Сталин неоднократно предупреждал об опасности стране и партии, исходящей от скрытых, внутренних врагов, действующих по заданию империалистических разведок. Сегодня эта опасность стала реальной». Спустя четверть века это пророчество сбылось полностью.

Следующий акт этой драмы начался после распада СССР, когда сотни публицистов принялись разоблачать советских лидеров. Главным героем этих страшилок оказался именно Сталин. Но не помогло и это. Даже в наши дни то и дело возникают инициативы о переименовании Волгограда в Сталинград, а в регионах тут и там появляются новые памятники Сталину. При любом отношении к Сталину нам есть смысл выучить несколько его уроков.

Во-первых, при обострении внешнеполитической обстановки России требуется жесткая централизация власти. Так как с этой обстановкой дела очень плохи всё последнее столетие, с федерализацией и местным самоуправлением пока придется подождать. Во-вторых, Россия должна быть не догоняющей, а лидером – и в вопросе вооружений, и в промышленности и экономике вообще, включая самые новые технологии. В-третьих, и это только на первый взгляд выбивается из общего ряда – по-настоящему серьезно относиться к культуре. Неслучайно Сталин лично читал и смотрел всё основное, что писалось и снималось. Потому что именно культура, а даже не пропаганда, определяет состояние умов.

Есть еще многие и многие уроки, но эти кажутся мне основными.