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    СВО вернула России настоящее кино

    @ Институт развития интернета (АНО «ИРИ»)

    25 октября 2026, 12:07 Мнение

    СВО вернула России настоящее кино

    Сериал «Марик» – это вам не прямолинейная пропагандистская «упрощенка» «для своих». Это настоящее большое кино. Егор Бероев снял сериал, где всё происходит так, как оно уже есть.

    Ольга Андреева Ольга Андреева

    журналист

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    Всего несколько лет назад русское «фестивальное» кино гремело на международных показах, вызывая бурные аплодисменты западных критиков. Их краткое содержание можно передать одной фразой – жизнь в России ужасна и отвратительна.

    Нагнать мрака современный кинематограф может легко. Унылый сюжет, красивая, но совершенно отстраненная натура, бессмысленно длинные планы, все медленно, вязко, ни про что, но очень многозначительно – и о-ля-ля! – если в анонсе предупредить, что все это про Россию, фестивальные призы у вас в кармане. Под конец двухчасовой тягомотины зал радостно взрывается аплодисментами – повестку отработали, теперь можно пойти за кофе и поговорить, наконец, о настоящем кино. Впрочем, русские либеральные критики и в самом деле верили, что перед ними большое искусство.

    Только некоторые из них иногда позволяли себе робко заметить: что-то не так в датском королевстве, у нас куда-то делся узнаваемый русский герой. Иностранные фестивали такие фильм обожают, а в русском прокате они неизменно оглушительно проваливаются. Вот в советском тоталитарном кино экранные герои Баталова, Леонова, Тихонова собирали толпы фанатов. Народ рыдал, хохотал и выходил из кинотеатров совершенно счастливым. А от «шедевров» нового тысячелетия в абсолютно демократической России рыдают почему-то только инвесторы, глядя на сметы. Зритель же смотрит кино молча и быстро сваливает, как только начинаются титры.       

    Русское фестивальное кино последние лет 20 снималось на другой планете. Никаких реальных проблем России, наших родных героев и характеров там не было. Нам показывали некую выдуманную страну, где живут странные люди, страдающие буквально всеми видами неврозов из учебника по психиатрии для начинающих.

    Возвращение нормальных русских ценностей и традиций в русском кинематографе началось совсем недавно. В 2014 году были приняты «Основы государственной культурной политики РФ», где черным по белому написано, что основной целью российской культуры является «формирование гармонично развитой личности, разделяющей традиционные российские духовно-нравственные ценности, и укрепление единства и сплоченности российского общества». С этого момента игнорировать российские реалии стало невозможно. Но не все так просто и главное не все так быстро. Фильммейкеры, привыкшие удовлетворять западный запрос, затаились и терпеливо ждали – вот сейчас Россию продавят санкциями, и мы снова начнем снимать милые сердцу фестивальных кинолюбов длинные планы, невротических героев и искусственные интерьеры.

    Так бы все и было, если бы в русскую жизнь ураганом не ворвалась СВО. Трагедия Донбасса, трудные победы русского оружия, отчаяние и героизм донецкого ополчения – все это буквально требовало своего кино. Этого же требовали и зрители. Но и тут отечественный кинематограф отличился редким упрямством. Первые киноработы о событиях на Украине оказались, мягко скажем, неудачны. Сценарии походили на откровенную агитку, камера работала кое-как, а игра оставляла желать лучшего. Режиссеры без энтузиазма отрабатывали бюджет. На свет появился новый жанр – «кино для своих». Плохо, неинтересно, но посыл правильный. Не придерешься. 

    Но время шло, а надежды «ждунов» не сбывались. Продавить Россию оказалось невозможно, а позорное поведение Запада только подтверждало – все мы делаем правильно. Иного пути у страны просто нет. И вот тут российский кинематограф наконец стал просыпаться.

    Вдруг на экранах появились настоящие серьезные киноработы вроде фильма «Малыш» и сериала «Центурия» от режиссера Андрея Симонова. Вышедший в сентябре этого года «Марик», сериальный дебют известного актера Егора Бероева – тоже один из таких примеров. Съемки сериала начались осенью 2025 года, а уже в июне 2026-го первая серия «Марика» была представлена на фестивале «Пилот» в Иванове.

    Конкурсную программу оценивало профессиональное жюри, состоящее из четырех режиссеров, и жюри из 12 критиков. Казалось бы, на пятый год СВО сам вопрос о русском патриотическом кино должен был давно отпасть. Ан нет. Все 12 «экспертов» в оценочных таблицах фестиваля дружно выставили «Марику» 12 крестов, что означает демонстративный отказ от оценки. Профессиональное жюри тоже сделало вид, что «Марик» не видело. В итоге блестящий сериал получил суммарную оценку в 1,07 балла и занял последнее, 21-е, место в конкурсе проектов.

    И вот тут господ «экспертов» можно с полным основанием упрекнуть в откровенной некомпетентности. Слава богу, в любом серьезном искусстве, кроме вечного «нравится – не нравится», существуют и строго профессиональные критерии оценки. Режиссерский замысел, актерская и операторская работа, кастинг, сценарий, выбор натуры – все это настоящий знаток кино обязан оценить и проанализировать. Это и было сделано, но не ивановскими «экспертами», а российскими зрителями.

    Основная сюжетная канва фильма – классическое возвращение с войны, отсылающее к множеству киношедевров от американского «Охотник на оленей» до нашей знаменитой «Судьбы человека». Впрочем, в случае с «Мариком» все происходящее на экране не отстраненное размышление спустя годы. Сериал Бероева снимался непосредственно в Мариуполе, именно там, где по сценарию разворачивается история героев. Это то, что происходит в Донбассе сейчас, в наши дни.

    Руины, среди которых работал оператор, еще дымятся, а раны в душах местных жителей еще даже не начали затягиваться. Детский врач Марк Аксенов (актер Василий Копейкин) возвращается в родной город после службы в ополчении и двухлетнего украинского плена. За годы отсутствия его жена, получив похоронку, вышла замуж за друга, отец умер, а родной дом наполовину разрушен. Ничего необычного. Таких Мариков в Мариуполе десятки.

    Не обманывает и вся фактура сериала. Опытный актер и режиссер Бероев не промахнулся ни со сценарием, ни с кастингом, ни с диалогами. Получился сложный, многоплановый фильм с блестящими актерскими работами и захватывающим сюжетом.

    Первые же кадры сериала – шоссе посреди степи, разбитые машины на обочине, одинокая фигура бредущего по обочине человека и вся стремительная сцена с дорожным происшествием – дают представление о том, что скучно зрителю точно не будет. Действие нигде не провисает, раскручивается быстро и непредсказуемо.

    Личная история Марика переплетается с детективной линией расследования двойного убийства, историями из будней скорой помощи и сложными судьбами новых коллег Марика, фельдшера Шумовича (Владимир Стержаков), водителя Елены Семеновны (Татьяна Рассказова), соседа Васи (Дмитрий Бероев). Отдельным персонажем стал и сам Мариуполь, где прекрасное южное море с его небом, далями и закатами соседствует с мрачными руинами «Азовстали», полуразрушенные дома – с только что отстроенными жилыми комплексами, доброта местных жителей – с неутоленной яростью украинофилов.

    Это вам не прямолинейная пропагандистская «упрощенка» «для своих». Это настоящее большое кино. Бероев снял сериал, где всё происходит так, как оно уже есть. Пока некоторые другие кинематографисты делают вид, что живут в стране, где ничего не происходит. Нам же остается только радоваться, что СВО вернула России не только честь суверенной державы, не только победы, но и настоящее большое кино.  

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