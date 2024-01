49 честных писем бойцам на фронт

Здравствуй, Солдат!

Не знала, что мне доведется в этой жизни писать письмо на фронт. Все детство я слышала рассказы наших дорогих ветеранов, как они сражались, как они поддерживали друг друга, как они писали письма.

И вот этот сумасшедший мир загнал нас в угол, наступила гражданская война. Все мы знаем, кто виноват в этом, но не будем сейчас об этом. Ты и твои товарищи выбрали путь Защитника! Ты, несомненно, мой герой! Ты герой миллионов людей, которые каждый день молятся за тебя и за всех твоих товарищей, хоть мы и не знаем всех ваших имен.

Я не знаю, как ты выглядишь и сколько тебе лет, но я точно знаю, что твое сердце полно любви к твоим близким, твои глаза ясные, как у сокола, и глубокий пронзительный взгляд! Это взгляд российского солдата, который знает, что делает, зачем он это делает и верит, что Победа Будет Zа Нами! Солдат, я прошу тебя, береги себя, пожалуйста, вернись домой к родным и близким, чтобы мы все вместе жили под мирным небом! Я буду продолжать молиться за тебя каждый день и верить, что этот счастливый день Мира скоро настанет и ты почувствуешь нутром, что все закончилось, это конец! Теперь можно жить спокойно под мирным небом и рассказывать своим детям и внукам о твоих подвигах, как когда-то это делали наши деды и бабушки.

С Верой в Тебя,

Татьяна

* * *



Дорогие воины, своим служением людям, Родине и Богу вы создаете новую Россию!

Вы продолжаете священную войну ваших дедов и прадедов с фашизмом и нацизмом. Сейчас победа над врагом будет окончательной, потому что Господь, Святая Троица в нашей стране стали вновь главными!

Желаю всем здоровья, скорейшей победы над фашизмом, сатанизмом, терроризмом! Россия победит обязательно!!! Мы гордимся вами, молимся за вас, благодарим вас!

Наталья Валериевна (врач, г. Самара)

* * *



Ребята, мужики, наши милые женщины! Все, кто участвует в тяжёлом, но благородном деле! Защитники наши! Будьте верными своим человеческим идеалам – добро требует защиты кулаками! Знайте, что вас ждут с победой дома любимые люди!

Александр

* * *



Доброго времени суток, мой герой.

Я не знаю ни твоего имени, ни твоего лица, но знаю самое важное – сейчас ты сражаешься за меня, мою семью, мою родину. И мы с тобой всё равно, что брат и сестра.

Может быть ты мой ровесник, может старше или младше, я никогда не узнаю адресата своего письма и в этом есть немного от чуда. Хочу верить, что мои слова найдут тебя и принесут удачу. Я буду верить в тебя, в то, что впереди, после сражений, тебя ждет спокойное будущее, теплое, как домашняя постель, как чай, который приготовила и принесла в комнату мама.

Возвращайся живым, сильным духом, знающим цену жизни и свободы, чтобы после победы строить будущее нашей страны вместе со мной! Вечная слава российскому воину света!

Анна, 25 лет, Санкт-Петербур

* * *



Дорогой солдат России!

Ты на переднем плане войны со злом, но мы верим, что Победа будет за нами, потому что это Правда! Каждый вечер думаем о Вас и молимся, чтобы пришли домой с Победой! Живи! Живи! И бей врагов! Солнце будет на нашей стороне!

Наталья

* * *



Приветствую тебя, отважный защитник нашей Родины! Меня зовут Ольга, пишу тебе из Сибири, из славного города Новосибирска!

Хоть мы и не знакомы с тобой, но я считаю тебя родным и дорогим человеком, для меня ты настоящий герой! Совсем не важно сколько тебе лет, какого цвета твои волосы или глаза – ты самый-самый лучший и важный человек во всем мире! И не только в моей жизни, но и в жизни каждого россиянина, ведь именно благодаря тебе мы все имеем возможность ежедневно просыпаться и улыбаться встречая новый день, видеть яркое солнце и мирное небо, родной край и близких людей, дышать свободной грудью и строить долгосрочные планы.

И еще знай, ты там не один, вы все там не одни! Кроме ваших родных за каждого из вас молятся еще тысячи людей, мы все рядом с вами! Мы с молитвами плетем для вас маскировочные сети, шьем спальники и вяжем носки. Ставим в пример детям и внукам! Мы все едины, мы большая дружная крепкая семья! Я горжусь каждым, кто не убежал из страны, кто встал на защиту своего народа, рискуя собственной жизнью. Ты настоящий мужчина, которого очень уважаю! Наша победа не за горами, ведь дух российского бойца непобедим и правда за нами!

Я желаю тебе светлого мирного неба над головой, чтобы ты поскорее вернулся к своей семье и прожил долгую и очень счастливую жизнь! Чтобы твои дети никогда не знали, что такое война и разрушения, слезы и утраты. Здоровья тебе и силы духа! Крепко тебя обнимаю, благодарю за участие, возвращайся поскорее домой, горячо любимый всем российским народом отважный ты наш человек!

Да хранят тебя всегда Господь и Вселенная!

Ольга, Новосибирск

* * *



Боец!

Знай – мы гордимся тем, что есть такие, как ты. Кто, не щадя своего здоровья и рискуя своей жизнью, готов защищать безопасность своей Родины – России. Да поможет тебе Всевышний в благородном деле!

Магомед

* * *



Lieber Soldat!

Ich bin Lilli ich bin 11 Jahre alt und bin in der 6. Klasse ich wohne in Deutschland ich wollte dir alles gute und viel Gluck wunschen und das du heile wieder Zuhause bist wenn ihr es geschafft habt. Meine Oma hat mich dazu ermutigt dir einen Brief zu schreiben.Ich hoffe das Russland gewinnt ich liebe Russland und ich finde gut das du fur dein Land kampfst und zu letzt wunsche ich dir Frohe Weihnachten!

Lilli

(Перевод:

Дорогой солдат!

Меня зовут Лилли, мне 11 лет, я учусь в 6 классе. Я живу в Германии. Я хотела пожелать вам всего наилучшего и удачи, и чтобы вы благополучно вернулись домой, когда добьетесь успеха. Моя бабушка посоветовала мне написать тебе письмо. Я надеюсь, что Россия победит, я люблю Россию, и я думаю, это хорошо, что ты сражаешься за свою страну, и, наконец, поздравляю тебя с Рождеством!

Лилли)

* * *



Уважаемые Богатыри вы Супер Солдаты.

Желаю вам удачи. Берегите себя вас ждет родные и уничтожьте нацистов. У меня Русский не очень. Удача Пацаны Победа с вами.

Ассаламу алейкум из Узбекистана

* * *



Спасибо русскому солдату за защиту своей Родины! Русские только вперед! Никого не слушайте! Правда на нашей стороне! Весь коллективный запад скоро ответит за свои преступления против человечества! С вашей помощью!

С огромным уважением, Галина (мама двоих детей, живу и работаю в Германии)

* * *



Здравствуй, дорогой Защитник с Большой Буквы!

Поздравляю тебя и твоих друзей-однополчан с праздником Нового Года! Желаю всем нам долгожданной Победы, а лично тебе и твоим однополчанам вернуться домой к родным и близким целыми и невредимыми!

Желаю стойкости духа, ибо ничто более не поддерживает человека в тяжести бытия, чем его дух. Вы защищаете нас, нашу спокойную жизнь, возможность жить как мы хотим, воспитывать детей, как мы хотим, заботиться о стариках. Вы позволяете нам наконец вздохнуть свободно от той напасти, которая много лет пригибала к земле русского человека, заставляла кланяться заграничным «учителям». Ничему хорошему они не научат! Когда наконец-то Россия очнулась от сна, появилось чувство, что мы все заново родились.

Мне 50 лет, супруга, двое детей, старшему 18, дочери 14, живем в Москве. Я инженер-конструктор, жена тоже инженер. Всей душой, и не только душой, но и в силу скромных возможностей материально, мы поддерживаем нашу армию, наших дорогих солдат. Всем сомневающимся, а такие люди конечно все еще есть, это ни для кого не секрет, объясняем мягко и тактично, что там, на передовой, люди, которые отдают здоровье и жизнь за нас, за наших детей, за нашу жизнь. Можно так сказать, ведем разъяснительную работу))) Многие из этих людей находятся в детско-инфантильном коконе представлений о жизни в Европе как о рае земном, но постепенно и у них открываются глаза, спадает пелена, и они тоже начинают понимать, что не все то золото, что блестит, и не всему, что сулят, можно верить.

Конечно, хотим, чтобы война побыстрее закончилась, и все вернулись домой, к мирной жизни, чтобы наша многострадальная земля могла отдохнуть, чтобы воцарился мир. Желаю тебе, друг и брат, хорошего Нового года, надежных друзей, верю в то, что русское оружие нас не подведет!

Владислав

* * *



Здравствуй, братик!

Я сам мобик, на Купянском направлении стояли, к сожалению или к счастью, уже списанный, ты держись там до талого!

Супруга все время спрашивает, почему ты ходишь в шерстяных носках и у тебя 3 зажигалки? Я знаю, что зимой носков, зажигалок, перчаток, батареек много не бывает.

Желаю тебе завершить все скорее и вернуться, чтобы я мог пожать тебе руку! Обнимаю тебя братишка! Прорвемся! Приезжай в Мытищи.

Святослав

* * *



Спасибо тебе, неизвестный парень, стоящий на СВО.

Спасибо за то, что я дома, в тепле, уюте, а ты меня защищаешь. Меня немного оправдывает то, что мне уже 69 лет, но я все равно чувствую свою вину перед Тобой.

Я искренне согласен с президентом, что СВО была неизбежна. Мы с 1989 года живем в Севастополе, переехали из Питера. И все это время видели постепенное, неуклонное и неотвратимое наступление украинского фашизма на Крым и далее – на всю Россию. Поверь, им Запад дал задание, направление и они поперли. И прошли бы через границы в Россию. Это было бы неизбежно. Так, что ты сейчас защищаешь свою семью, друзей, меня и всех россиян…

Ты защищаешь нас. И Спасибо тебе за это. Низко тебе кланяемся. Храни тебя Господь. Береги себя. И возвращайся домой живой и здоровый.

Сергей

* * *



Дорогие наши дети, сыновья, братья, мужья, отцы, деды!

Низкий Вам поклон и вечная Слава Вам – героям!!!! Горжусь Вами и желаю нам только ПОБЕДЫ!!!! Молюсь за всех Вас БОГУ и ВЕРЮ, что все Вы вернетесь домой ГЕРОЯМИ!!!! С Новым Вас Годом!!!! Будьте все живы и здоровы!!!!

Татьяна, Санкт-Петербург

* * *



Привет браток!

Желаю тебе и парням рядом с тобой скорейшей Победы, везения и Удачи. Я не знаю, какому Богу ты молишься, но надеюсь ангелы Его не моргая тебя берегут,чтоб был ты целым и невредимым). Самое главное пожелание – возвращения домой, к семье!

А еще братан, спасибо тебе! За смелость твою и за то, что по нам, в тылу ничего не прилетает, ну, почти ничего. За то, что смог и превозмог. Я хрен знаю как вы там в степях бодаетесь, я погранец бывший, в горах служил, камни кругом и высоты оборудованные. У вас... я бы охренел, чесно.

Те, кто шарят, реально считают вас Героями, подавляющее большинство народа – с вами, с гордостью и благодарностью за ваш каждодневный подвиг! А разные ушлепаны из ютьюбов и инстаграммов, это как мыши в окопе – надо выводить. Вроде начали и с относительным размахом).

Если кто у тебя рядом есть из Ноябрьска, это на Ямале, передай привет от земляка), и наилучшие пожелания!

Браток, ты главное береги себя, не щелкай клювом и не забывай одевать железную шапку). Спасибо тебе за службу!

Максим

* * *



Здравствуй, дорогой воин.

Меня зовут Ярослав. Мне 9 лет. Я из Питера.

Хочу сказать тебе большое спасибо за твой тяжелый и очень нужный нам всем военный труд! Ты настоящий суворовский чудо-богатырь! Хочу поздравить тебя с Новым годом и Рождеством! Очень хочу пожелать тебе в следующем году побить всех врагов и вернуться домой с Победой!

Храни тебя Бог и бронежилет!

Ярослав

* * *



Привет, неизвестный мне лично герой!

Я пишу сказать тебе спасибо. Спасибо за все, что ты делаешь для меня и моей семьи. Ты каждый день рискуешь жизнью, каждый день живешь в тяжелых условиях, чтобы где-то там далеко я спала спокойно. Знаешь, мне всегда казалось, что мужчина, который был в боевых действиях, это мужчина в высшей степени этого слова. Такой достоин только всяческой похвалы и поддержки. А еще всевозможных наград. Ты не один. Я с тобой, я за твоей спиной, и я в тебя верю. Ты обязательно вернешься домой героем, и люди будут приветствовать тебя стоя. Потому что это правильно, это честно.

Русский солдат во все время был самым честным солдатом. У нас есть ценности и принципы. Мы не воюем подло. И я знаю, что ты именно такой. И знаю, что иногда хочется с ядреным матом взорвать все к чертовой матери, но принципы держат. И ты держись.

Мне снилось недавно, что я в поле каком-то. Рядом деревья и друг, у которого перебита нога в двух местах. И до базы тащить километра 4. Ночь. Холодно. Дождь этот вымотал. Грязь везде. А в нашу сторону танк едет. Да еще едет как попало, будто прибуханные его ведут. И прям на нас. Почему-то нас всего двое. Патронов нет почти. И вдруг вспышка. Наши прилетели. Читал Галлая? «Первый бой мы выиграли». Вот также как там в темноте наш нашел, танк подорвал. Оглохла от взрыва. А рядом с нами падает как банка мелкая. Подползаю, открываю, а там записка: «Вижу. Скоро заберем». Находят нас, забирают. Пока в госпитале латают новость пришла: война кончилась. И я плачу. Возвращаемся!

Скоро все закончится, крепись! Все это не зря, и мы в сытых тылах это очень ценим, поверь.

Аннушка, Москва

* * *



Дорогой солдат!

Как неизбежен праздник Нового года, так неизбежна наша Победа! Я желаю тебе и в праздник, и всегда – побольше минуток покоя, душевных сил для мужества, когда это надо, побольше сдавших без боя врагов!

Знай, что мы здесь в тылу помним о тебе, молимся за тебя и верим, что все с тобой будет хорошо!!

С уважением и любовью, Инна Ивановна, Адыгея

* * *



Бог дал нам жизнь, чтоб след оставить хоть какой-нибудь. Ты, мой воин, ты на передовой, и душой я молюсь Аллаху, чтоб он дал тебе силу. Ты изменяешь мир к лучшему, я в этот верю.

Скольких западники положили душ ради богатства, а ты спасаешь оставшию часть нашей земли. Я верю, что твой сила воли сильнее чем деньги…

Как Данила говорил, сила в правде.

Будь сильным – ты пишешь историю для своей страны. Будь сильным – ты стоишь на истоке новой истории. Будь сильным – за тобой твоя родина и семья и остальное мир, который верят в тебя.

Как в том зимной ночи наши деды стояли в окопах под Сталинградом и я знаю ты так стоишь и смотришь на невединую красоту будущих наших детей. И ты в нем главный герой.Слава тебе и твоим товарищам который держит в страхе наших врагов! Здоровья тебе и всех благ! Я верю что ты вернешься к своим родным. Ждем верим любим!

Аза

* * *



Здравствуй, дорогой защитник!

Наша семья поздравляет тебя с Новым годом! Здоровья тебе и твоим близким. Желаем тебе и всем нашим ребятам сил, успехов, справиться со всеми задачами и поскорее вернуться домой.

Своим трудом вы приближаете мир на наших границах. Чтобы враги нашей страны забились обратно подальше в свои норы.

Мы бесконечно благодарны тебе за твой подвиг! Даже здесь, за тысячи километров от войны люди очень сплотились перед лицом испытаний, выпавших нашей стране. Это значит Россия обязательно выстоит!

С уважением, Михаил, инженер, Новосибирская обл.

* * *



Передаю теплые слова от гражданина Индии, и думаю это что к этим словам присоединится миллиард моих сограждан.

Россия прошла много путь – с колени встала и успешно борется за правопорядок в мире – и это благодаря вашего президента В. В. Путина. Ему надо Ваше поддержка и Вы блестящим образом справляетесь с поставленными задачами.

Мы радуемся каждым Вашим победам, и желаю чтобы 2024 Россия вышла мировым лидером.

Бог в помощь!

* * *



Здравствуйте Войны России!

Хочу Вам пожелать вернуться домой в семью и родным, в дом, где на Вас надеяться и очень ждут! Здоровья тем кто сейчас на передовой или в ротации в тылу. Скорейшего выздоровления всем, кто находиться в госпиталях после ранений!

Успех и благополучие в ратном труде! Возвращайтесь скорее с Победой! Очень ждем и верим в Вас! Низкий поклон Вам за ваш нелегкий ратный труд!

С Новым Годом! Храни Вас Всевышний!

Михаил

* * *



Родные!

Я не знаю, как в простом письме передать все мои чувства и эмоции. Как передать в письме тепло, Благодарность, гордость, волнение, думы, любовь к вам? Нет таких слов... Родные, как же хочется вас всех обнять!

Ребята, день начинается с дум и молитв о вас и день заканчивается молитвами о вас… небо соединяет меня с вами. Утром, глядя на небо посылаю вам свою любовь с добрыми пожеланиями и молитвами, вечером, смотря на темное небо, желаю вам доброй ночи.

Ребята, я знаю, что там «на передке» находятся Лучшие, Избранные из всех из нас. Не каждый может быть там… только самые Достойные! Достойные потомки наших Дедов!

Родные наши! Любимые! Пожалуйста, берегите себя! Вы очень нам нужны! Мы вас очень ждем, ждем с нашей Победой!

Мы все, вы на фронте, мы в тылу вместе сражаемся за ПОБЕДУ нашей Родины, России-Матушки! И когда вы придете домой, мы вас всех обнимем крепко-крепко! А пока, я знаю, несмотря на то что есть расстояние, вы чувствуете наше дыхание, дыхание Родины!

Воины Света, с Новым Годом! Победным Годом! С Богом!

Виктория всегда с вами! Москва

* * *



Дорогой, наш Защитник!

Передаю тебе привет и наилучшие пожелания из далекого Мурманска.

Все мы, весь Русский Мир переживаем за тебя и гордимся тобой. Мое поколение (мне 67 лет) знает о Великой Победе в мае 1945 года, которую одержали наши деды и отцы, только по рассказам фронтовиков, книгам и фильмам.

Как мы ждем эту Победу, чтобы ощутить радость и гордость за Родину-Россию! Желает тебе и твоим близким здоровья, успехов и удач в бою, и скорейшего возвращения домой с Победой, которую приближает и ждет вся Россия потому что «...нам нужна одна Победа, одна на всех... »

Владимир

* * *



Родной, как же много значит то, что ты делаешь, ты не представляешь!!!

Как рвется сердце, ведь ты там под пулями в окопах, а мы здесь вне опасности благодаря тебе и ничем тебе не можем помочь кроме слов поддержки и того, что мы можем сделать, собирая средства, сети или теплую одежду...

Знай, что всеми мыслями, молитвами мы с тобой каждый день, каждую минуту читая хроники военных корреспондентов или сводки в новостях. Только ты сейчас важен, там на острие борьбы за жизнь и свободу каждого из нас. Нет ничего важнее!

Я так горжусь и люблю тебя! Спасибо за твою храбрость, за твою силу, за мужество и за то, что долг, честь и отвага – не пустые слова, не ушли в историю и стали сейчас важны как никогда благодаря Тебе.

Возвращайся, дорогой, пусть пули мимо и враг не страшен. Вся страна тебя ждет и молит Бога, чтобы ты вернулся живым! Любим, верим, ждем, гордимся!

Липецк

* * *



Мы ждем тебя, герой, домой!

В родной район, любимый город.

Здесь много детских голосов.

Здесь мать с соседкой тихо ропчут.

Здесь твой сосед, дед Николай, вчера гулял за руку с внуком.

Здесь жизнь течет привычными руслом благодаря тебе – ты знай!

И верь... как верим мы тебе.

Олеся

* * *



Дорогой Защитник Отечества!

Вам выпала нелегкая доля защиты нашей страны.Темные силы всегда хотели уничтожить Русь, сейчас они снова ополчились на нас, теперь – руками казалось бы наших же людей. Время очень сложное, много противоречивой информации и дезинформации, но настоящий русский человек сердцем и душой понимает, что правда за нами.

Я женат, двое сыновей – 2 года и 9 лет. Старшему говорим о том, что как в годы Великой Отечественной войны, так и сейчас русский солдат защищает нашу общую Родину. Несколько раз он сам писал письма солдатам и отправлял рисунки. В Артиллерийском музее Санкт-Петербурга не раз смотрели выставку экспонатов из зоны СВО. На рекламных щитах по городу размещены портреты участников операции – за каждого молюсь. Наш батюшка из храма Николая Чудотворца благословил ежедневно читать Молитву о Святой Руси, с перечислением имен воинов – детей, мужей и близких наших прихожан.

Держитесь, родные. Мы в вас верим и ждем с Победой!

Александр, Санкт-Петербург

* * *



Дорогой солдат и защитник нашей Родины, здравствуй.

Если у тебя есть время прочитать это письмо, и если ты улыбнулся, то я уже буду очень-очень рада. Хороший мой, где бы ты не находился, пусть Бог тебя хранит и твоих братьев по оружию. Пишу, чтобы сказать, что всей душой переживаю за каждого из вас; хочу, чтобы ты и твои товарищи вернулись домой с победой живыми и невредимыми, сильными и смелыми. Вы все для меня герои.

Я хочу, чтобы мой сын вырос таким же как и ты: смелым, спокойным и упрямым. Берегите себя, вы все очень нужны своим близким. Хочу, чтобы ты воспитал своих ребятишек, внучат, чтобы рассказал им про сво и про то, как защищали мирных людей от фашистов.

Марина, Бурятия, Япония

* * *



Дорогие наши Герои. Наши мужья, дети, внуки. Наши родные мальчики!

С Новым годом вас! Мне 62 года, я живу с мамой, ей 87. Я живу в таком месте где пролетают вертолеты и каждый раз, когда я слышу их, я перекрещу и прошу бога сохрани их, убереги, пусть вернуться живыми и здоровыми.

Нет у меня никого, кто бы был сейчас с вами там. У меня есть вы, все, кто сейчас в холоде, в окопах, в дождь и снег. Охраняют мой день и ночь. Я не справляю праздников, я так решила. И только тогда, когда последний из вас вернуться домой, я выпью шампанское.

Жду вас мои родные. Берегите себя, здесь вас ждут. Молюсь за вас.

Маргарита

* * *



Здравствуй, наш защитник.

Надеюсь, что тебе сейчас тепло, ты поел и скоро ты вернешься домой. Давай знакомиться) Меня зовут Рушана. Я родом из Казани, живу в Санкт-Петербурге уже много-много лет, целых 17 лет. Работаю в аэропорту. Занимаюсь какими-то мелкими делами. И… не знаю, как описать то чувство поддержки, которое я хочу выразить. Но однозначно, хочу сказать тебе спасибо.

Я не знаю, как тебя зовут. Возможно Саша, возможно Паша или Дима. Это не важно, важно то, что ты защищаешь меня каждый день, каждый час, секунду. Я сплю в теплой кроватке, пока ты охраняешь мой сон где-то очень далеко. Спасибо тебе. Самое главное помни, что тебя ждут дома, тебя жду я и молюсь каждую минуту о возвращении…

Береги себя, Защитник Родины.

Рушана

* * *



Привет, Брат, Воин, Человек... Меня зовут Владимир, я из Калининграда, самой западной области нашей Родины.

Мне просто хочется поддержать тебя, передать через это письмо часть своей силы и веры, если это возможно.

Я горжусь своей страной. Так получилось, что мне довелось побывать во многих странах нашей планеты и я точно знаю, наша страна самая лучшая, сильная, добрая и настоящая, и достойна того, чтобы ты ее защищал...

У меня три сына, я, конечно, переживаю за них, но если придет наш черед, мы тоже встанем рядом с тобой дай бог тебе силы и удачи в борьбе с этой коричневый чумой.

Возвращайся домой с Победой, живым и здоровым, обнимаю, Брат

Владимир, Калининград

* * *



Уважаемый Защитник России, дорогой Солдат!

Спасибо Вам за то, что Вы сейчас спасаете людей в России и русский мир на Украине! Мы живем в Ленинградской области, мы знаем о том подвиге, который Вы совершаете каждый день. Несмотря на холод, опасность Вы мужественно стоите на посту, выполняя с высочайшим уровнем профессионального мастерства свой долг по отношению к людям России и Украины.

Спасибо Вам, дорогой российский Солдат. Сердце наших детей не забудет Ваш подвиг ради жизни людей. Вернитесь домой, обнимите родных и детей. Мы здесь работаем на благо России. И очень ценим Вашу благородную миссию на Украине. Храни Вас Господь и все другие святые!

Елена

* * *



Дорогой Солдат!

Не знаю, где ты сейчас. Возможно, отдыхаешь после боя, важного задания, может, ты находишься в госпитале, может просто на каком-то привале на марше. Не знаю. Я – врач. Человек не военный. Несмотря на то, что проходил военную кафедру и был готов пойти с тобой, посчитали, что здесь я нужнее.

Помню, когда смотрел выступление Президента, все стало каким-то черно-белым, нужно было решать, с кем ты, на какой стороне. Помню, жена напугалась: ну, что, как, ты что?!! Ответил: Родина позовет - прятаться не буду, я пожизненно в запасе. Но вот вышло, как есть.

К чему я все это? Не осуждай, Солдат, что я не рядом с тобой. Я восхищаюсь твоей смелостью, силой духа. Но как мне сказал кто-то: на гражданке остались жены, дети, родственники солдат, которые на ЛБС, кто-то должен и им помогать. Стараюсь делать это хорошо.

С Новым годом! Возвращайтесь, ребята, живыми!

Максим

* * *



Ребята, дорогие, мальчики!

Переживаем за вас. Как вы там в это холодное время года? Следим за событиями там у вас каждый день. Радуемся вашим победам. Держитесь, мальчики. Мыслями мы с вами и понимаем, как вам трудно.

От всей души желаем вам скорейшего возвращения домой к семьям, родным и близким, друзьям.

В нашей семье нам не надо объяснять, с кем вы боретесь и за что, поэтому надеемся на вас, на вашу стойкость.

Постарайтесь вернуться назад!

Ольга

* * *



Ребята с новым годом ! Спасибо большое за ваш ратный труд.

Весь сатанинский запад очередной раз пытается победить Россию, вычеркнуть ее из истории. И только благодаря вам, вашему героизму и нашему лидеру Владимиру Владимировичу держится страна. Своих детей мы воспитываем вашим примером как нужно Родину любить.

А пишет вам, друзья, электрик, работающий в медицинском учреждении по реабилитации ребят после ранений на СВО. Воспитывающий десятилетнего сына Александра. Он у нас в четвертом классе учиться. Старается в силу своих возможностей. Хочет потом в дальнейшем стать оператором беспилотных летательных аппаратов. Очень важное и новое направление на сегодняшний день.

Желаю вам, наши защитники, удачи в нелегкой ратной службе и скорейшего возвращения к своим семьям.

Дмитрий Игоревич

* * *



Здравствуйте дорогие наши товарищи солдаты!

Хотим передать вам новогодний привет с берегов Волги из города Самары! Я и все мои близкие, родные поддерживаем спецоперацию, потому что мы за справедливость! А правда она такая, что вы освобождаете русскую землю, за которую испокон веков проливали кровь наши солдаты, где были основаны города, порты, создана промышленность трудом всех народов нашей огромной страны.

Вы сейчас сражаетесь с врагом, который продал свою Веру, забыл свою историю, своих дедов, которые воевали с фашистами в Великую Отечественную войну, и в прямом смысле гробит своих людей.

Ребята, знаем и видим, как непросто вам порою бывает, ваша работа трудна, необходимо огромное мужество и отвага, находиться на передовой, но о вас помнят, о вас переживают и душа болит за каждого , кто сейчас находится там. И как бы вам не было там тяжело, помните всегда, вы не одни, с вами Бог, а за вами Россия. И мы верим, что придет время, когда в вашу честь будет греметь салют Победы! И этот день придет. Главное берегите себя там.

Хотим пожелать вам удачи, здоровья, тепла, бить врага и вернуться домой живыми, на радость родным и близким вам людям! Поздравляем Вас с Новым годом! Берегите себя, одевайтесь теплее, пишите почаще письма своим родителям, возвращайтесь поскорее домой!!!

С уважением,

семья Зориных, семья Кубриковых, семья Дугановых

* * *



Дорогой боец, мужественный наш защитник!

Мой отец в 1941 попал в плен под городом Днепродзержинск. Слава Богу обошлось, он вышел к своим, и довоевал до 1944. Отец рассказывал мне, что страшнее и лютее немцев были украинские полицаи. Добейте эту фашистскую гадину. Вы делаете Великое Дело и мы всей страной с вами. Молимся за вас, ежеминутно помним о вас, ждем живыми и с Победой.

С Новым годом вас братцы и пусть сбудется самое заветное наше желание – Победа! Храни вас Бог!

Борис Т., Москва

* * *



Дорогой солдат!

Почти два года длится специальная военная операция.Все это время наша доблестная армия противостоит западной агрессии. Агрессорам, которые, к сожалению, одурманили и используют близкий нам народ.

Несмотря на то, что и наши отдельные граждане, подпав под морок западной пропаганды, возможно и до сих пор не понимают, зачем Россия начала боевые действия, большая часть народа, по-моему, осознает, какой важный вопрос сейчас решается нашей армией на линии боевого столкновения. И это не много не мало, быть России великой державой или уйти в историю…

Россия сильна такими как Вы, мужественно выполняющими эту работу, отстаивающими честь нашей великой страны, продолжателями дела наших героических предков! Теми кто встал в строй и пошел на защиту русского мира!

Если не оскудела земля русская воинами, способными защитить страну, значит будет у России будущее! Если сейчас выстоит Россия, то и мир станет чище!

Сил Вам дорогой защитник Отечества! Возвращайтесь домой с Победой, здоровым и невредимым! Да сохранит Вас Господь!

Екатерина

* * *



Брат. Иначе сказать не могу, потому как то, что ты делаешь там, это высшее проявление братского отношения ко всем русским людям. Даже боюсь представить, как сложно тебе. Но знай точно, все люди, стоящие за твоей спиной, верят в тебя. Поддерживают тебя и никогда не забудут твой воинский и просто мужской поступок, на который способны не многие.

Силы тебе, мужества, стойкости и уверенности в завтрашнем дне. Счастья твоим близким. Выживи и вернись к своим родным и близким с победой.

С искренним уважением,

твой брат Валерий

* * *



Дорогой наш, родной защитник!

Кто бы ты ни был по национальности, ты мой брат. Мы все дети нашей страны и сильны тем, что не делаем различия по национальному признаку. И потому живя в мире, где снова поднял голову фашизм и снова звучат призывы «убивать русских», то есть убивать нас, людей нашей многонациональной Родины, мы должны сплотиться и выстоять. Как выстояли наши деды и прадеды в великую войну.

К сожалению, есть в обществе люди, которые за колбасу готовы предать и предают нас, которые продали свою память и совесть. Бог им судья. Но мы с вами! Мы знаем и понимаем, что ты, простой солдат, как всегда и во все века, готов положить свою жизнь за то, чтобы мы, наш народ, могли бы выжить и жить в мире.

Я желаю нам всем Победы. Пусть будет разгромлен враг, пусть фашисты с промытыми мозгами уйдут навсегда с нашей земли, пусть наши люди и наши земли будут освобождены от этой мрази, расплодившейся и не добитой в 1945. И пусть ты, солдат, выдержишь все испытания, и вернешься домой. Вернись живым! Низкий тебе поклон за то, что и за меня тоже сидишь ты в окопах и смотришь смерти в лицо.

Победы и мира всем нам! Пусть Бог хранит тебя на всех путях.

Елена

* * *



Здравствуй, брат, друг и Гражданин страны!

Пишу тебе с Новосибирска. Хочу пожелать Победы, вернуться живым домой к своей семье, детям и матери. Каждый день слежу за новостями о приближении фронта к границам Киева и освобождением наших территорий. Держись, будь как наши деды против фашистов.

Я не годен к службе, поэтому не рядом с тобой. Но мои налоги, мои молитвы и эмоции на стороне нашей страны. Полностью поддерживаем с семьей тебя, наше оружие, страну и президента.

Пусть в новом году будет победа, возвращение домой наших солдат, территорий и наших людей!

Дмитрий

* * *

Дорогие Воины! Наши Защитники!

В Ваших руках сейчас жизни людей нашей страны и самой России. Мне 61 год. О своем дедушке, танкисте, я знаю только из рассказов отца. В 1943 он погиб на Курской дуге. Благодаря ему, как и миллионам солдат, на свет родились их внуки, правнуки, праправнуки. Очень горько и больно, что война вновь пытается войти в наши дома. Но Вы победите, потому что Вы храбрые, сильные, отважные.

Желаю Вам здоровья, удачи и ПОБЕДЫ!!! Молюсь за Вас.

Евгения К., Москва

* * *



Российскому Солдату и Офицеру передаю пламенный привет из солнечной Молдавии. В Новом, 2024, Году желаю вам искренне, военных побед на поле боя и скорейшего падения киевской хунты. Одновременно просим в скорейшем освобождении Молдовы и Приднестровья от влияния запада.

Работайте Братья!

Дмитрий Эдуардович

* * *



Здравствуйте, братья!

Хотя я живу в Казахстане, очень болею душой за ваше (и наше) дело, за ту труднейшую работу, что вы делаете. Мой одноклассник пошел добровольцем, и мы все, как один, поддерживаем его, хотя уже 30 лет назад закончили школу. Он нас даже как-то сплотил. К сожалению, он был сильно ранен и демобилизован. Тем яснее опасность, которой вы подвергаетесь и тем сильнее желание поддержать вас, ребята, укрепить вас своей верой.

Хочу сказать, что от успеха вашего зависит очень многое – и успех России и ее народов. И также судьба Казахстана, который буквально на глазах ложится под амеров. Ваш успех переборет их влияние в Азии, это точно. И спасет еще одну страну от падения в кровавую бойню.

Я очень хорошо это осознаю и молюсь за вашу и нашу с вами скорейшую победу. Бейте, ребята, эту мразь со всей силы и всех их подстилок.

Дай Бог здоровья каждому бойцу, и веры, и силы! Обнимаю вас, дорогие русские воины!

Елена Е.

* * *



Здравствуй мой ДРУГ!!!!

Я сам из Белоруссии, проживаю в Москве. Хочу поздравить Тебя и всех твоих боевых ТОВАРИЩЕЙ с НОВЫМ ГОДОМ!!!

Хочу пожелать Тебе вернуться домой живым и здоровым, желаю всем нашим БОЙЦАМ скорейшей победы над врагом!!! Я каждый день смотрю, читаю сводки с фронта и очень переживаю за всех ВАС!!! ВЫ ВСЕ, кто сражается с нацисткой нечестью, ГЕРОИ с Большой буквы!!!! Честь Вам и Хвала. Возвращаетесь скорее домой, МУЖИКИ!!!!

Виталий

* * *



Здравствуй, Дорогой Защитник Страны Нашей!

Очень давно не писал писем, и сам не многословен, но считаю важным поддержать тебя.

Желаю в Новом году, чтобы страна Наша обрела мир и покой в бессилии врагов наших, что не возможно без Твоей Помощи, Дорогой; Твоих бессонных ночей, которые не дают врагу спать спокойно; Твоей Воли к победе, от которой враг бьется в бессилии; Твоего лишения комфорта, домашнего уюта, от которых враг сам уже давно этого лишен. Велика Твоя роль в деле Победы страны Нашей над врагами Родины Нашей.

Желаю в Новом году вернуться Тебе здоровым и живым с Победой и Славой для Страны Нашей Российской! Чтобы на все невзгоды и лишения твоей нелегкой службы были у тебя силы переносить все это, и с каждым новым испытанием ты становился крепче и сильнее. Береги себя Дорогой Солдат Русский, ты очень нужен стране Нашей, сейчас и особенно по окончании СВО.

Божией Помощи, заступничества Пресвятой Богородицы и Ангела Хранителя, Дорогой наш Солдат Русский, возвращайся скорее!

Алексей

* * *



Парни, бейте эту гадину на земле, под землей, на воде и в небе! Чтобы она даже головы не могла поднять. Чтобы даже мысли ни у кого возникало проверять Россию на прочность! Весь тыл с вами. Всего вам наилучшего, с наступающими праздниками!

Кирилл, Москва

* * *



Здравствуй, доброго времени суток тебе!

По возрасту ты мне можешь быть дядей или младшим братом, или племянником, или сыном... соседом, другом детства, коллегой.. русским, бурятом, чеченцем, сербом, татарином, немцем... да кем угодно из всех национальностей и из стран вставших на нашу сторону Правды и Справедливости!!!

Ты родился в такое время, когда страна снова нуждается в твоей защите! Мы смотрим на тебя с надеждой, а с небес на тебя смотрят наши деды и прадеды с гордостью! Рядом с тобой такие же Ты сильные и смелые братья по оружию, позади тебя страна от края и до края!!! Крепись, когда трудно... вся надежда на тебя!!! Мы поможем, чем сможем...

Не болей, слушайся командиров, помогай товарищам... пиши и звони домой маме, жене, детям при первой возможности...

С праздниками тебя поздравляю от всей души!!!

Дорогой, уважаемый, смелый, честный Защитник Родины, Народа и меня...Храни тебя, Бог!!! Храни тебя, Судьба!!! Возвращайся домой с Победой!!!

Ирина

* * *



Доброго времени суток!

Хочу добрым словом поддержать бойцов на передовой. Спасибо Вам за ту работу, которую вы делаете за себя и за меня, за Ваших близких и за моих близких. Без вашей помощи, без вашего вклада в победу над врагом наша Страна не сможет выстоять, а с вами мы выстоим и победим!

Желаю Вам воинской удачи, хороших новостей из дома, тех бытовых радостей, которые возможны в той обстановке, в которой вы находитесь. Знаю по опыту, что бывает, когда кружка горячего чая та еще радость. И чтобы дома у Вас все было хорошо!

Мы Вас ждем, возвращайтесь с Победой! Мы Вас любим и молимся за Вас. Помоги вам Бог!

Сергей



(Авторская орфография сохранена)