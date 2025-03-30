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    30 марта 2025, 16:34 • В мире

    Попрошайничество Украины достигло космических масштабов

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    В Киеве объявили о планах создания космических войск. До 2030 года Украина планирует получить национальные спутники для военных целей. Эксперты указывают на отсутствие у страны финансовых и интеллектуальных ресурсов для реализации инициативы. Почему на Банковой грезят космическим возрождением, и как России реагировать на эти угрозы?

    Минобороны Украины создало управление космической политики, которое организует взаимодействие государственных и частных компаний, а также ученых с силами обороны и будет способствовать созданию космических войск. Об этом сообщила замминистра обороны Украины по цифровизации Екатерина Черногоренко.

    «У нас есть закон о космической деятельности, который говорит, что Минобороны должно формировать политику в сфере военного космоса. Это не только закупка инновационных решений у инженеров, это не только создание комьюнити для того, чтобы лучшие решения приходили на Украину, а это и еще создание космических войск», – приводит ее слова ТАСС.

    Спикер отметила, что оборонное ведомство намерено стать основным заказчиком на Украине космической техники, продуктов и услуг. А это управление должно объединить государственные и частные институты, ученых космической отрасли для взаимодействия с силами обороны.

    Черногоренко добавила, что до 2030 года Украина планирует иметь национальные спутники для оборонных целей, а также систему оповещений о воздушных тревогах и контроля космического пространства.

    Создание космических войск поддерживается украинскими властями и в репутационном ключе. Так, в 2021 году Владимир Зеленский назвал Сергея Королева «великим украинским ученым» и пригласил основателя компании SpaceX Илона Маска посетить Музей космонавтики в Житомире.

    Первый украинский спутник «Січ-1» работал на орбите с 1995 по 2001 годы. Это аппарат дистанционного зондирования Земли для оценки погоды в Мировом океане. В 1999 году на двухлетний срок на орбиту был выведен «Океан-О», способный проводить геологические исследования, пишет Universe Magazine.

    В 2004 году был запущен «Січ-1М», целью которого было исследовать магнитное поле и ионосферу. Аппарат не смог достичь заданной высоты и обеспечить необходимую ориентацию. Он находился в космосе до 2006 года. Еще один спутник ­– «Мікрон» – с магнитометром и малогабаритной камерой для съемок Земли сошел с орбиты в 2005 году.

    Следующий аппарат – «Січ-2» – был выведен только в 2011 году. Он работал в видимой части спектра и мог делать снимки поверхности Земли с разрешением до 7,8 м. Но уже в следующем году его эксплуатацию прекратили из-за потери питания бортовыми системами.

    «Аппаратура «Січ-2-30» дает изображение среднего пространственного разрешения – около восьми метров на пиксель. Этого недостаточно, например, для военных, которым нужны данные до одного метра на пиксель. Этот аппарат на сегодняшний день не имеет смысла из-за его несоответствия современным технологиям», – пояснял Алексей Парновский, старший научный сотрудник киевского Института космических исследований.

    Два года спустя начал работу сверхмалый спутник PolyITAN-1, разработанный Киевским политехническим университетом, а в 2017 году –PolyITAN-2. Помимо экспериментальной системы навигации он нес на себе датчик для регистрации встречных молекул атмосферы, что было частью общеевропейских исследований изменения климата.


    «Раньше в Днепропетровске работал завод «Южмаш», делавший ракеты-носители. После развала Советского союза страна участвовала в техническом сотрудничестве с рядом зарубежных партнеров, например, с Бразилией. Но для того, чтобы поддерживать работу на таком уровне, нужны политическая воля, деньги и ум. У Киева ничего этого не нашлось. Поэтому днепропетровский ракетно-космический кластер еще при президенте Леониде Кучме начал делать кастрюли и сковородки», – отметил политолог Владимир Скачко.

    «У Владимира Зеленского две причины для объявления о подобных инициативах. Во-первых, он рассчитывает на часть из тех 800 млрд евро, которые европейцы непонятно откуда возьмут для укрепления своей обороны. На банковой надеются убедить Брюссель в том, что украинская космическая программа напрямую соотносится с европейскими интересами безопасности. Можно сказать, попрошайничество Украины выросло до космических масштабов», – пояснил собеседник.

    «Вторая причина – догнать и перегнать Россию во всем, в том числе в космосе.

    Киев надеется привлечь европейцев якобы оставшимися на «Южмаш» нереализованными советскими или даже своими разработками. Конечно, после китайцев там ничего не осталось. Но, например, Урсулу фон дер Ляйен Зеленский вполне может впечатлить такой инициативой и получить пару первых траншей. А затем неудачу проекта можно списать на войну», – добавил он.

    В подобных инициативах Киева очевиден коррупционный интерес, соглашается Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание». «У меня есть печальный опыт сотрудничества с Государственным космическим агентством Украины. Это структура, которая вечно ворует деньги, клещом присосавшись к госбюджету. Причем, средства крадутся не с прибыли, а с убытка, который закладывался сразу при финансовом планировании. Ведомство спасала только программа «Морской старт», которую вели американцы», – отметил он.

    «Тут уместно сравнение с Израилем, страной с маленькой территорией и большими амбициями, которая построила космодром и прочертила трассу полета над нейтральными средиземноморскими водами, чтобы соблюдать международное законодательство. Тель-Авив действительно вывел на орбиту группировку спутников-шпионов, которые работают успешно благодаря ретроградному движению. А у Украины нет ни космодрома, ни возможности собирать ракеты, потому что «Южмаш» находится в состоянии клинической смерти», – продолжил аналитик.

    «На Украине не смогут построить свой космодром, потому что это предполагает трассу запуска. Но соседние страны будут, мягко говоря, против того, чтобы линии пролегали над их территориями. Представьте, если украинская ракета, наполненная гептилом и азотным тетраоксидом, развалится и упадет на Варшаву», – указал собеседник.

    «Я крайне скептически отношусь к попыткам гальванизировать труп украинской космонавтики,

    даже в варианте, если это будет чужая ракета, чужой космодром, и по сути чужой спутник, поскольку сейчас за украинские разработки выдается все, что только можно. Но Киев и сейчас способен покупать снимки со сверхмалых спутников кубсатов, запущенных западными странами. Причем это можно делать без громких заявлений о возрождении украинской космонавтики», – отметил спикер.

    «Тем не менее, кто-то может согласиться запустить, так сказать, украинский спутник, собранный из китайских деталей. Если не Европейского космическое агентство, то, например, Новая Зеландия. И это понесет для нас некоторую угрозу. Украина будет способна вести видовую разведку – рассмотреть скопление бронетехники или склад. Эти данные они смогут использовать для прокладывания маршрутов беспилотников, для обхода ПВО и атак на гражданскую инфраструктуру», – пояснил эксперт.

    «По десятибалльной шкале я оцениваю это опасность в три балла. Для наведения по территории России они не смогут использовать запущенный аппарат, потому что для этого нужно иметь группировку, сравнимую с ГЛОНАСС, GPS или хотя бы с китайским BeiDou. Даже европейская система Galileo не способна наводить ракеты», – детализировал ученый.

    «Суть же всей этой истории состоит в том, что любой космический аппарат имеет прописку. Если спутник будет объявлен украинским, наши воздушно-космические силы спокойно его собьют в рамках спецоперации. Я думаю, в Киеве понимают, что нам намного дешевле будет уничтожить этот аппарат, чем западным партнерам Украины его сделать и запустить», – резюмировал Анпилогов.

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