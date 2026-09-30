Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

Tекст: Олег Исайченко

В среду лайнер эмиратской авиакомпании Flydubai подал сигнал о возможном захвате воздушного судна. Самолет Boeing 737 MAX выполнял рейс FZ1073 из Дубая в Тель-Авив, однако в небе над Саудовской Аравией судно начало снижаться, отклонившись от первоначального маршрута. Около 10.00 по местному времени лайнер приземлился в городе Табук.

Fludubai в ответ на запрос РИА «Новости» подтвердила, что причиной произошедшего стал конфликт пилотов. Израильский телеканал N12 сообщал, что драка продолжалась до тех пор, пока один из участников не потерял сознание. Изначально в репортаже отмечалось, что командир судна был выходцем из России, а его напарник – украинцем.

Однако позже, как отмечало ТАСС, данную версию опровергло генеральное консульство РФ в Дубае. Новыми деталями поделился и C14: по информации телеканала, один из пилотов являлся гражданином Омана, а другой – ОАЭ. В свою очередь индийские СМИ пишут, что командир борта является гражданином Индии, его зовут Смит Маччхар.

Что именно произошло на борту, до сих пор не ясно. Однако, по одной из версий, второй пилот сознательно пытался устроить авиакатастрофу. Для этого он ударил капитана корабля ножом в грудь. Западные СМИ сообщают, что затем он хотел направить самолет в какое-то заранее запланированное место, чтобы устроенная им катастрофа стала повторением событий 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке. Командир корабля сумел предотвратить теракт, несмотря на то, что получил ножевое ранение.

На кадрах, просочившихся в Сеть, видно, что пострадавшему командиру после инцидента была оказана срочная медицинская помощь. Второй пилот находился без сознания и был связан. По данным СМИ, он уроженец Омана и стал пилотом Flydubai всего несколько месяцев назад.

«Мы услышали крики, а затем увидели, как открылась кабина пилотов. Там была кровь», – рассказывает N12 о произошедшем одна из пассажирок. По данным телеканала, перехватить управление самолетом нападавшему помешали другие пилоты, также присутствовавшие на рейсе.

Им же удалось посадить самолет. По данным Israel Hayom, «спасителями» рейса оказались россиянин и украинец. Однако New York Post отмечает, что этими летчиками оказались европейцы, один из них британец. По данным издания, это были запасные пилоты, находившиеся на борту , чтобы выполнить этот рейс Flydubai в обратном направлении. Именно они потом сумели взять управление лайнером в свои руки, подать на землю несколько сигналов бедствия и затем успешно посадить самолет.

Деталями произошедшего делится и The Times of Israel. Газета отмечает, что через 2 часа и 15 минут после начала полета Boeing резко снизился, упав с высоты 34 тыс. до 17 тыс. футов (с чуть более 10 до 5 км) менее чем за минуту. Скорость лайнера, напротив, увеличилась с 411 до 600 узлов (с 761 до 1111 км/ч). В дальнейшем судно еще несколько раз повторило резкую смену положения.

Как сообщает телеканал i24News, власти Израиля квалифицировали произошедшее как «террористический акт». Министр транспорта страны Мири Регев уже потребовал заморозить рейсы Flydubai до завершения соответствующего расследования. Премьер Биньямин Нетаньяху и глава военного ведомства Исраэль Кац также проводят переговоры по вопросам безопасности.

По словам Нетаньяху, напавший на коллегу пилот был задержан и в настоящее время допрашивается саудовскими властями. Израиль поддерживает постоянный контакт с соответствующими органами, чтобы обеспечить безопасность пассажиров и их возвращение на родину, сообщает «7 канал». Кац, в свою очередь, назвал произошедшее «попыткой джихадистского теракта».

«В истории гражданской авиации случались инциденты, когда пилот намеренно провоцировал авиакатастрофу. Один из самых резонансных произошел в 2015 году: Airbus A320-211 авиакомпании Germanwings, летевший маршрутом Барселона – Дюссельдорф, разбился во французских Альпах. Официальной причиной трагедии стало самоубийство пилота», – напомнил авиаэксперт Роман Гусаров.

Он отметил, что согласно результатам расследования, командир воздушного судна передал управление второму пилоту и ненадолго покинул кабину. Оставшись один, тот заблокировал дверь изнутри и целенаправленно изменил настройки автопилота, запустив снижение самолета. Когда командир попытался вернуться в кабину, второй пилот никак не реагировал – не отвечал на стуки и не открывал дверь. В результате катастрофы погибли 144 пассажира и шесть членов экипажа. «Эти события стали поводом для серьезного пересмотра стандартов безопасности в авиации.

Было введено правило: если один из пилотов покидает кабину во время полета, его место должен занять кто-то из членов экипажа. Таким образом, в кабине ни при каких обстоятельствах не должен оставаться только один летчик.

Это критически важно с учетом того, что вход защищен бронированной дверью – она предотвращает попытки угона, но одновременно лишает остальных участников полета возможности попасть внутрь при острой необходимости», – рассказал эксперт.

Как указал собеседник, в случае ЧП на самолете Flydubai есть несколько версий произошедшего. Согласно одной из них, причиной инцидента могли стать действия одного из пилотов, который пытался совершить самоубийство. «Командиры корабля проходят серьезный психологический отбор, их тестируют, и далеко не каждый допускается к управлению лайнером, даже при наличии нужных навыков», – напомнил Гусаров. Он допустил, что поскольку у пилота нет возможности остаться в кабине одному, тот решил обезвредить своего коллегу и затем сделать «свое черное дело».

Эти планы были нарушены: экипаж подал сигнал бедствия, и дверь в кабину, по всей видимости, была открыта, что позволило вмешаться, в том числе пассажирам. «Сейчас часто звучат заявления, что технически самолеты могут летать на автопилоте, без пилотов. Но практика показывает: мало того, что работу систем должен контролировать человек, так еще второй пилот, в свою очередь, должен контролировать первого. Это своего рода резервный канал, и в данном случае он, к счастью, сработал надежно – трагедии не произошло», – рассуждает аналитик. По его мнению,

после ЧП потребуется «ревизия» психологического состояния пилотов авиакомпаний.

«Виновные же в инциденте не только лишатся возможности работать по специальности, но и получат немалый срок по уголовному делу», – акцентирует Гусаров. Главный вопрос – как именно другим находившимся на борту пилотам удалось попасть в кабину, говорит Андрей Патраков, основатель сервиса безопасности полетов и сертификации RunAvia. «Проникнуть в самое сердце рейса – крайне сложно. Бронированная дверь выдерживает даже выстрелы. После трагедии с Germanwings, однако, у старших бортпроводников появился код доступа к кабине, благодаря вводу которого, вероятно, и удалось открыть затвор», – продолжает он.

«Тем не менее, у пилота сохраняется возможность отклонить попытку ввода кода и заблокировать замок намертво. Пассажирам и команде повезло, что злоумышленник не использовал эту лазейку. Скорее всего, произошедшее станет основанием для пересмотра правил допуска в кабину», – подчеркивает собеседник, добавляя, что осмыслить предстоит и принципы подбора экипажа.

«Психологическое состояние пилотов проверяется регулярно в ходе специализированных медосмотров. Кроме того, команда всегда проходит тест на совместимость, который также проводится на постоянной основе. Даже двух лучших асов мира не поставят на один рейс, если они не подходят друг другу психологически», – добавляет эксперт.

Помимо этого, добавляет специалист, перед каждым рейсом организовывается дополнительное медицинское освидетельствование: медик оценивает самочувствие пилота, его настроение, трезвость.

«В Европе еще, например, имеется процедура профайлинга, то есть поиска суицидальных наклонностей у летчиков. Эта практика распространяется через Международную организацию гражданской авиации»,

– отмечает он. Впрочем, оговорился спикер, эта процедура также не дает точного результата, поскольку пилот мог быть психологически здоровым. «По имеющимся данным, нож он пронес на борт заранее, что указывает на обдуманность действий. В будущем необходимо также осмыслить меры проверки деструктивной мотивации сотрудников до начала рейса», – рассуждает собеседник.

«При этом рассчитывать, что пилот будет в состоянии физически противостоять нападению, не приходится. Основы рукопашного боя в текущие программы подготовки не входят. Тренировать их в этом аспекте – бессмысленно, ведь нельзя исключить, что подобные навыки передадут и потенциальному злоумышленнику. Поэтому опасность необходимо выявлять именно в рамках процедур медицинского освидетельствования», – заключил Патраков.