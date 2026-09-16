Выборы в Швеции не вызвали большого интереса в России – хотя речь идет о богатой и влиятельной стране, занимающей третье место по вооружению Украины. Однако в местной политике для нас царит почти полный мрак, и учитывать приходится только «нюансы» того, насколько враждебны к нам те или иные шведские политические силы.4 комментария
В США показали атакованные Ираном базы на Ближнем Востоке
Телеканал CBS News опубликовал фотографии, демонстрирующие масштаб разрушений на американских базах на Ближнем Востоке после атак Ирана. На фото: авиабаза «Принц Султан» в Саудовской Аравии, самолет разведки Boeing E-3 Sentry после прямого попадания (фото: CBS News)
Разрушенные легкие постройки в лагере Бьюринг в Кувейте. Это крупный перевалочный пункт для наземных войск, бронетехники и воздушных судов армии США (фото: CBS News)
Материалы предоставлены военнослужащими США на условиях анонимности. По словам военных, о столь большом ущербе ранее американские власти не сообщали. На фото: последствия иранского удара по Бьюрингу (фото: CBS News)
Уничтоженный автомобиль в Бьюринге. Как сообщал телеканал NBC News, иранский реактивный истребитель HESA Azarakhsh атаковал лагерь в первые дни войны с США в 2026 году (фото: CBS News)
Несколько дней назад генеральная инспекция Минобороны США опубликовала доклад, в котором сообщалось о «потерях техники» на 3,7 млрд долларов, включая почти 60 самолетов. На фото: лагерь Арифджан в Кувейте, на котором размещены подразделения ВВС, ВМС, Корпуса морской пехоты и Береговой охраны (фото: CBS News)