Зеленский поссорился с Германией. Жадность сгубила

Андрей Манчук
Природные катастрофы по-прежнему способны менять ход истории
Огромный оползень в Гималаях и ускоренное таяние ледников в высочайшем горном поясе Земли – это проблема далеко не только Непала, а всей планеты. Она может затронуть сразу 16 густонаселенных азиатских стран, где проживают два миллиарда человек.
Сергей Лебедев
Россия и Китай не хотят быть гегемонами, но Запад не оставляет вариантов
Позиции Москвы и Пекина в рамках Глобального Юга хорошо описывает концепция международных отношений, известная как теория гегемонистской стабильности. При этом ни Россия, ни Китай не стремятся к гегемонии и скорее выполняют роль старших партнеров.
Тимофей Бордачёв
Воскрешение империй стоит дорого
Упражнения президента США с раскрашиванием разных стран в цвета американского флага отражает то, над чем ломают голову политические элиты и мыслители современности: что делать с миром, где существует невероятное количество государств?