Песков: Путин кратко рассказал Моди о ситуации на Украине

Tекст: Елизавета Шишкова

Песков сообщил журналистам, что российский лидер поделился актуальной информацией с премьером Индии в ходе визита в Нью-Дели, передает ТАСС.

«Кто-то более знаком, кто-то менее знаком. С кем президент встречается – у него есть возможность объяснить, кратко пояснить, как обстоят дела», – ответил представитель Кремля на вопрос об осведомленности лидеров стран БРИКС о ходе специальной военной операции.

По словам Пескова, президент сделал небольшое обновление информации для своего коллеги. При этом он уточнил, что детально пересказывать итоги встречи с американскими эмиссарами не было времени, поэтому рассказ ограничился кратким описанием ситуации «на полях».

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин сообщил о движении страны по пути завершения украинского конфликта.

Ранее российский лидер поделился с премьер-министром Индии Нарендрой Моди итогами беседы со спецпосланником президента США.

В свою очередь, индийская сторона поддержала усилия Москвы по мирному урегулированию и переговорному процессу.