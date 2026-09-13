Огромный оползень в Гималаях и ускоренное таяние ледников в высочайшем горном поясе Земли – это проблема далеко не только Непала, а всей планеты. Она может затронуть сразу 16 густонаселенных азиатских стран, где проживают два миллиарда человек.3 комментария
Врачи из Набережных Челнов прибыли в Нижнекамск к пострадавшим при атаке БПЛА
Специалисты из Набережных Челнов экстренно выехали в Нижнекамск для лечения пациентов, получивших травмы во время утреннего удара беспилотников по региону, сообщил министр здравоохранения Татарстана Альмир Абашев.
«Из Больницы скорой медицинской помощи им. Р. С. Акчурина г. Набережные Челны в помощь коллегам из НЦРМБ направлены специалисты – сосудистый хирург и реаниматолог», – написал Абашев в Max.
В настоящее время в Нижнекамской центральной районной многопрофильной больнице получают лечение три пациента, получившие травмы в результате атаки дронов. Двое из них пребывают в тяжелом состоянии, еще один оценивается как пациент средней степени тяжести.
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти направили в Нижнекамск дополнительные бригады медиков.
Глава Минздрава Михаил Мурашко взял под личный контроль оказание помощи пострадавшим.
Количество обратившихся за медицинской помощью после удара беспилотников увеличилось до 78 человек.