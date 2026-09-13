Огромный оползень в Гималаях и ускоренное таяние ледников в высочайшем горном поясе Земли – это проблема далеко не только Непала, а всей планеты. Она может затронуть сразу 16 густонаселенных азиатских стран, где проживают два миллиарда человек.3 комментария
Немецкий завод Prinz & Co. со 130-летней историей обанкротился
Немецкая компания Prinz & Co. Stahlrohre, производившая автокомпоненты на протяжении 130 лет, объявила о банкротстве из-за системного кризиса в отрасли.
Немецкий производитель автокомпонентов Prinz & Co. Stahlrohre объявил о банкротстве после 130 лет работы, передает ТАСС. Процедура была запущена 9 сентября судом Эссена.
Временным арбитражным управляющим назначен адвокат Кристиан Хольцман.
«Рост цен на сырье и энергоносители, а также высокие постоянные затраты дополнительно усугубили финансовую нагрузку», – заявил он.
По словам Хольцмана, системный кризис в автомобильной отрасли стал одной из главных причин банкротства.
Выручка компании особенно сильно упала в летние месяцы, что привело сталелитейное предприятие к финансовым трудностям.
Несмотря на ситуацию, портфель заказов остается стабильным. В группе компаний работает около 400 человек, под удар попали немецкие филиалы, где на кону стоят 310 рабочих мест.
Предприятие продолжит работу в штатном режиме, выплата зарплат гарантирована на ближайшие три месяца.
Как писала газета ВЗГЛЯД, немецкие производители автозапчастей массово переориентируются на медицинские технологии и оборонный сектор.
В июле старейшее немецкое предприятие по выпуску элементов питания Varta инициировало процедуру несостоятельности.
Месяцем ранее руководство германского автоконцерна Volkswagen призналось в угрозе существованию компании.