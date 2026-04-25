Глава TotalEnergies предупредил о будущем дефиците энергии во Франции

Глава TotalEnergies Пуянне предупредил о будущем дефиците энергии во Франции

Tекст: Дмитрий Зубарев

Пуянне заявил, что Франция может столкнуться с энергетическим дефицитом из-за ситуации вокруг Ирана и возможной блокировки Ормузского пролива, передает ТАСС. Он отметил, что страна уже исчерпала все излишки запасов энергоресурсов.

Пуянне подчеркнул: «Мы уже исчерпали весь излишек запасов. Если ситуация продлится еще два-три месяца, мы вступим в эру энергетического дефицита, подобную той, от которой уже страдают некоторые азиатские страны». Глава TotalEnergies выступил на конференции по международной политике института IFRI, где призвал искать альтернативные пути решения проблемы.

Он считает, что уже сейчас необходимо начать инвестировать в строительство новых трубопроводов на Ближнем Востоке.

Движение нефтяных танкеров через стратегически важный Ормузский пролив практически остановилось. Крупные западные энергокомпании начали активный поиск альтернативных регионов для инвестиций.