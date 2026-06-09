Европа и Зеленский выставили России ультиматум

Тимофей Бордачёв
Россия никому ничего не должна
Отношение Москвы к тем, кто провозглашает сейчас свою победу на выборах в Армении, объясняется не стремлением удержать республику в своей орбите, а желанием напомнить о том, что Россия поступает так, как ей сейчас выгодно, а не так, как от нее ждут.
Сергей Худиев
Пора дать засохнуть антирусским корням ленинизма
В ленинской трактовке идеи коммунизма есть одна бросающаяся в глаза черта – его антирусский характер. Ленин задолго до современных американских демократов продвигал фактически идею «позитивной дискриминации» (дискриминации, направленной против большинства).
Алексей Вагин
Израиль подогревает междоусобный конфликт консерваторов в США
Соцопросы в США неизменно фиксируют снижение уровня поддержки Израиля. И это становится для Америки не внешне-, а внутриполитическим фактором, бьющим прежде всего по Трампу.