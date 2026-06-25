Венесуэлу сотрясло мощнейшее землетрясение за столетие

Вечером 24 июня в Венесуэле произошли два землетрясения. Как минимум 32 человека погибли, еще около 700 получили ранения. В стране уже ввели режим ЧС. Геологическая служба США прогнозирует, что число жертв может превысить 100 тысяч человек (фото: Javier Campos/AP Photo/TASS)

Землетрясения стали одними из самых сильных в Венесуэле за более чем сто лет: эпицентр первого находился к западу от общины Морон, примерно в 168 км от Каракаса, а эпицентр второго – в 16 км к юго-западу от Морона (фото: Ariana Cubillos/AP Photo/TASS)

Число жертв с вероятностью в 44% составит от 10 тыс. до 100 тыс. человек, прогнозирует Геологическая служба США (фото: Ariana Cubillos/AP Photo/TASS)

Во время землетрясений обрушились здания, дома и жилые постройки. В некоторых штатах зафиксированы перебои с электроснабжением. Венесуэльские власти задействовали пожарных, полицию и службы гражданской помощи (фото: Ariana Cubillos/AP Photo/TASS)

Власти Венесуэлы закрыли международный аэропорт Каракаса. Отменены занятия в учебных заведениях, приостановлены все виды деятельности, которые не являются необходимыми. Остановлена работа метро и железнодорожного транспорта (фото: Pedro Mattey/AP Photo/TASS)

Одной из причин масштабных разрушений стало большое количество зданий, построенных в 1950-1960-х годах, заявил депутат Национальной ассамблеи Николас Мадуро Герра (фото: Javier Campos/AP Photo/TASS)

В США считают, что ущерб от землетрясения в Венесуэле может составить до 20% ВВП (фото: RONALD PENA R/EPA/TASS)

Президент США Дональд Трамп отметил, что первые сообщения о разрушениях в Венесуэле носят «неутешительный» характер. Он поручил правительственным агентствам быть готовыми оперативно оказать помощь Каракасу. «Мы поддержим наших новых замечательных друзей», – написал американский лидер (фото: RONALD PENA R/EPA/TASS)

Всего 13 стран и территорий мира выразили солидарность с Венесуэлой и предложили ей помощь в преодолении последствий землетрясения, сообщила исполняющая обязанности президента Делси Родригес. Помимо США, речь идет о Панаме, Катаре, Кубе, Никарагуа, Турции, Иордании, Барбадосе, Кюрасао, Колумбии, Британии, Бразилии, Мексике (фото: RAYNER PENA/EPA/TASS)

Президент Венесуэлы Николас Мадуро, находящийся в заключении в США, через соцсети призвал граждан страны к единству и взаимопомощи. «Венесуэла пережила большие испытания, и из этого мы также выйдем сильными – с верой, дисциплиной и солидарностью», – говорится в обращении (фото: RAYNER PENA/EPA/TASS)

Дельси Родригес, исполняющая обязанности президента страны, подчеркнула, что власти приступили к напряженным спасательным работам в штате. В ближайшее время в Венесуэлу прибудут спасатели из США, Мексики, Сальвадора, Катара и Доминиканской Республики (фото: BORIS VERGARA/EPA/TASS)