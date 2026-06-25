  • Новость часаЗемлетрясение в Венесуэле унесло жизни 164 человек
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Остров Наполеона пугает французское руководство
    Новейший легкий истребитель Як-130М впервые поднялся в небо
    Скачко высмеял фейковую «победу» Зеленского над ретрансляторами в Белоруссии
    Генерал НАТО заявил о наращивании войск возле Калининграда
    Землетрясение в Венесуэле стало мощнейшим за столетие
    Число погибших при атаке ВСУ на Воронеж выросло до шести человек
    Apple без предупреждений удалила приложения VK из App Store
    СВР: Запад использует лазейку в конвенции ООН для изъятий грузов судов
    Власти Дагестана ограничили продажу бензина 20 литрами в одни руки
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Польша попала в ловушку собственной русофобии

    Поляки вообразили себе совершенно невозможный сценарий отношений с Украиной и действовали на основании созданной ими самими химеры. А киевские правители повели себя в отношении своих польских покровителей так, как от них стоило ожидать, – стали публично оскорблять и унижать.

    2 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Куда заводят мечты о дипломе

    Не нужно пугаться, что высшее образование станет уделом элиты. В идеале оно и должно быть элитарным: лучше меньше, да лучше. Правда, мерой элитарности здесь должны быть не родительские деньги или связи, а способности самого претендента на место в вузе.

    2 комментария
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Станут ли «Аннушка» и «Сарай» перехватчиками

    Еще сравнительно недавно звучали утверждения, что время дронов проходит, что вот-вот появится оружие, которое удалит их со сцены. Однако пока их роль только усиливается – и скорее всего, надолго. Это значит, что необходимо использовать все доступные и адекватные средства борьбы с ними.

    11 комментариев
    25 июня 2026, 12:06 • Фоторепортаж

    Венесуэлу сотрясло мощнейшее землетрясение за столетие

    Вечером 24 июня в Венесуэле произошли два землетрясения. Как минимум 32 человека погибли, еще около 700 получили ранения. В стране уже ввели режим ЧС. Геологическая служба США прогнозирует, что число жертв может превысить 100 тысяч человек (фото: Javier Campos/AP Photo/TASS)

    Землетрясения стали одними из самых сильных в Венесуэле за более чем сто лет: эпицентр первого находился к западу от общины Морон, примерно в 168 км от Каракаса, а эпицентр второго – в 16 км к юго-западу от Морона (фото: Ariana Cubillos/AP Photo/TASS)

    Число жертв с вероятностью в 44% составит от 10 тыс. до 100 тыс. человек, прогнозирует Геологическая служба США (фото: Ariana Cubillos/AP Photo/TASS)

    Во время землетрясений обрушились здания, дома и жилые постройки. В некоторых штатах зафиксированы перебои с электроснабжением. Венесуэльские власти задействовали пожарных, полицию и службы гражданской помощи (фото: Ariana Cubillos/AP Photo/TASS)

    Власти Венесуэлы закрыли международный аэропорт Каракаса. Отменены занятия в учебных заведениях, приостановлены все виды деятельности, которые не являются необходимыми. Остановлена работа метро и железнодорожного транспорта (фото: Pedro Mattey/AP Photo/TASS)

    Одной из причин масштабных разрушений стало большое количество зданий, построенных в 1950-1960-х годах, заявил депутат Национальной ассамблеи Николас Мадуро Герра (фото: Javier Campos/AP Photo/TASS)

    В США считают, что ущерб от землетрясения в Венесуэле может составить до 20% ВВП (фото: RONALD PENA R/EPA/TASS)

    Президент США Дональд Трамп отметил, что первые сообщения о разрушениях в Венесуэле носят «неутешительный» характер. Он поручил правительственным агентствам быть готовыми оперативно оказать помощь Каракасу. «Мы поддержим наших новых замечательных друзей», – написал американский лидер (фото: RONALD PENA R/EPA/TASS)

    Всего 13 стран и территорий мира выразили солидарность с Венесуэлой и предложили ей помощь в преодолении последствий землетрясения, сообщила исполняющая обязанности президента Делси Родригес. Помимо США, речь идет о Панаме, Катаре, Кубе, Никарагуа, Турции, Иордании, Барбадосе, Кюрасао, Колумбии, Британии, Бразилии, Мексике (фото: RAYNER PENA/EPA/TASS)

    Президент Венесуэлы Николас Мадуро, находящийся в заключении в США, через соцсети призвал граждан страны к единству и взаимопомощи. «Венесуэла пережила большие испытания, и из этого мы также выйдем сильными – с верой, дисциплиной и солидарностью», – говорится в обращении (фото: RAYNER PENA/EPA/TASS)

    Дельси Родригес, исполняющая обязанности президента страны, подчеркнула, что власти приступили к напряженным спасательным работам в штате. В ближайшее время в Венесуэлу прибудут спасатели из США, Мексики, Сальвадора, Катара и Доминиканской Республики (фото: BORIS VERGARA/EPA/TASS)

    Посольство России рекомендовало россиянам в Венесуэле соблюдать спокойствие и меры личной безопасности после землетрясения. В диппредставительстве выясняют, нет ли среди пострадавших граждан РФ (фото: Adrian Naranjo/AP Photo/TASS)

    Главное
    Макрон заявил о задержании якобы шедшего из Приморска танкера
    Британия собралась продать нефть с танкера Smyrtos в пользу Украины
    США пригрозили остановить экспорт газа в Европу
    Конфликт с Трампом сблизил Макрона и Мелони
    Хакеры вскрыли истинные масштабы потерь в рядах ВСУ
    Началась сборка серийных двигателей ПД-8 для SJ-100
    Минск дал украинским грибникам упрощенный пропуск в леса Белоруссии

    Самолет МС-21 дал новый повод для гордости

    В ОАК радуются тому, что окончательно подтвердили дальность полета лайнера МС-21. И хотя она пока меньше изначальных расчетных показателей, ее достаточно, чтобы охватить до 90% внутренних авиарейсов. В дальнейшем разработчики хотят сделать универсальную машину для всех отечественных маршрутов. Как конструкторы рассчитывают расширять возможности российского авиалайнера? Подробности

    Перейти в раздел

    Лавров решил достучаться до европейцев через Берлинскую стену

    Сергей Лавров заявил, что гипотетический ввод западных контингентов на территорию Украины приведет к созданию «новой Берлинской стены». По мнению экспертов, данное заявление министра – это не риторический прием, а предельно жесткий сигнал внешней аудитории. Обращаясь к европейскому общественному мнению, министр использовал один из самых болезненных символов прошлого – травму разделенной Германии. В чем смысл этого посыла и кому конкретно он адресован? Подробности

    Перейти в раздел

    Защита от ударов дронов становится общей задачей

    России необходимо наращивать защиту тыла от атак БПЛА. Для этого уже есть ключевые технологии и главная задача – сформировать комплексную систему по своевременному обнаружению атак дронов и их более эффективному перехвату. Такой подход, считают эксперты, позволит выполнить поставленную президентом задачу по купированию воздушных угроз для российской инфраструктуры. Подробности

    Перейти в раздел

    Остров Наполеона пугает французское руководство

    Не иначе как угрозой сепаратизма называют во Франции только что принятый закон о «невиданной автономии» Корсики. Как получилось, что этот остров приблизился к исполнению давней мечты о независимости – и почему на самом деле французское руководство вовсе не горит желаем давать родине Наполеона какие-то новые полномочия? Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Китай и Индия примирились. Чья заслуга?

      Представители Индии и Китая заявили, что последствия конфликта, который привел к взаимной вражде, санкциям и жертвам, преодолен. О чем речь? Чтя заслуга? Почему это важно?

    • Мир или террор: чего добивается Зеленский?

      Руководство России ответило предсказуемым отказом на ультиматум Киева и стран Западной Европы. Но чего на самом деле добивается Владимир Зеленский: передышки или эскалации?

    • Куба отказалась от социализма

      Кубинский парламент одобрил огромный пакет экономических реформ, меняющий экономическую систему на Острове свободы. Это капитуляция перед США?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Дарственная на квартиру в 2026 году: новые правила, оформление у нотариуса и стоимость

      Если вы хотите подарить квартиру ребенку, родственнику или другому человеку, важно учитывать действующий порядок оформления сделки. Дарственная на квартиру в 2026 году оформляется через нотариуса, а итоговые расходы могут включать не только госпошлину, но и нотариальные тарифы, регистрацию права и дополнительные платежи. Разбираемся, как оформить дарственную, какие документы понадобятся, сколько стоит процедура, когда возникает налог и в каких случаях вместо дарения выгоднее выбрать завещание или другие варианты передачи недвижимости.

    • Кредитная история: как проверить бесплатно и узнать, есть ли кредиты на ваше имя

      Кредитную историю стоит проверять не только перед оформлением нового займа. Она помогает увидеть все действующие и закрытые кредиты, оценить кредитный рейтинг, обнаружить ошибки в данных и вовремя заметить займы, которые могли оформить мошенники. Получить информацию можно бесплатно и онлайн – через Госуслуги и бюро кредитных историй (БКИ). Разбираемся, где посмотреть кредитную историю, как узнать, есть ли кредиты на ваше имя, и что делать, если вы обнаружили неизвестный долг.

    • Выписка из ЕГРН в 2026 году: как получить онлайн через Госуслуги и МФЦ, цена и кто может заказать

      Выписка из ЕГРН в 2026 году остается одним из главных документов при сделках с недвижимостью. Она может понадобиться при продаже квартиры, оформлении ипотеки, вступлении в наследство, судебных спорах или проверке объекта перед покупкой. Получить выписку можно онлайн через «Госуслуги» или в МФЦ, но правила доступа к данным собственников изменились: часть сведений теперь скрыта для посторонних лиц. Разбираем, какие виды выписок существуют, сколько они стоят в 2026 году и как заказать документ без ошибок.

    Перейти в раздел

    • Зеленский прощается с очередным премьером Британии

      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации