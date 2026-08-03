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    Игорь Караулов Игорь Караулов Удобство маркетплейсов имеет свою цену

    Отправной точкой для развития маркетплейсов стало вынужденное упрощение, обеднение социальной ткани. Платформенная модель продаж символически отчуждает товар от его реального продавца. Работник ПВЗ также не равен продавцу в традиционном магазине, его социальная роль проще.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Как Россия ответит европейским пиратам XXI века

    Мир движется к формированию нескольких параллельных систем морского судоходства с разными регуляторными режимами и различными уровнями юридической защиты. Россия, обладая собственным торговым флотом, развитой страховой инфраструктурой и военным потенциалом, имеет все необходимые ресурсы для эффективного судоходства в новой реальности.

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    Ольга Андреева Ольга Андреева Смертная казнь – кровь на руках каждого

    Против России сейчас ведется гибридная война, где в ход идут чисто террористические средства – от диверсий до спланированных убийств. Особенно острой стала дискуссия о высшей мере после страшного теракта в «Крокусе» в 2024 году.

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    3 августа 2026, 16:47 • Фоторепортаж

    В Москве к выборам в Госдуму запустили тематический поезд метро

    В московском метро запущен поезд, посвященный выборам в Госдуму. Проект реализован ЦИК совместно с Мосметро при поддержке правительства Москвы (фото: Александр Троепольский/ВЗГЛЯД)

    Состав оформлен в цветах российского флага и с использованием выборной символики. На вагоны нанесен слоган кампании: «Твой голос – сила России!» (фото: Александр Троепольский/ВЗГЛЯД)

    В оформлении использована цитата президента России Владимира Путина о важности выборов. Также в вагонах размещена информация об избирательных нормах и технологиях. Отдельный блок посвящен избирательным правам россиян за границей (фото: Александр Троепольский/ВЗГЛЯД)

    «Он [состав] состоит из семи тематических вагонов, которые посвящены более чем тысячелетней истории формирования народной власти в России, и о том, какими возможностями она обладает сегодня в преддверии выборов», – отметила глава ЦИК Элла Памфилова. За торжественным запуском поезда она наблюдала в компании главы Мосизбиркома Ольги Кирилловой (фото: Александр Троепольский/ВЗГЛЯД)

    «Пассажиры могут совместить приятное с полезным и ознакомиться со многими фактами, элементами, связанными с российской избирательной системой и ее историей», – пояснила Памфилова (фото: Александр Троепольский/ВЗГЛЯД)

    Поезд будет курсировать по кольцевой линии до 30 сентября. Выборы депутатов Госдумы IX созыва пройдут с 18 по 20 сентября (фото: Александр Троепольский/ВЗГЛЯД)

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    Япония и Корея вместе обвалили американский доллар

    Япония и Южная Корея совершили редкий и беспрецедентный шаг, который, судя по всему, был согласован США. Они провели совместную интервенцию на валютном рынке. Иными словами, Токио и Сеул резко сбросили американские доллары, чтобы укрепить собственные национальные валюты и ослабить доллар. Зачем две страны пошли на такой уникальный шаг и почему это выгодно Вашингтону? Подробности

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    Рейтинг недружественных правительств. Конфронтация с Россией стала общеевропейской

    Газета ВЗГЛЯД представила июльский выпуск «Рейтинга недружественных правительств». Впервые за всю историю проекта в первую десятку вошли все государства – члены Евросоюза, что свидетельствует о качественном изменении антироссийской политики Брюсселя. По мнению экспертов, конфронтация с Москвой постепенно перестает быть уделом отдельных европейских лидеров и становится общеевропейской нормой, существенно сокращая пространство для маневра даже наиболее осторожных стран ЕС. Подробности

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    В борьбу с украинскими дронами вступает народное ополчение

    Ответом на террористические атаки ВСУ по российской гражданской инфраструктуре стало массовое формирование по всей стране мобильных огневых групп из местного населения. Как действуют и чем вооружаются эти группы – и с помощью каких оружейных систем их эффективность уравнивается с результатами аналогичных подразделений в составе Минобороны? Подробности

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    Дунай обнажил проблемы экономики и политики Европы

    Обмеление рек в Европе из-за сильной жары вынуждает власти стран останавливать АЭС и призывать население к экономии электричества. Климатические факторы могут сказаться и на Украине, которая по Дунаю получает от западных спонсоров топливо и грузы военного назначения. С какими последствиями столкнется Киев и как европейские государства будут выходить из нового кризиса? Подробности

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    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

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    • Трамп выбрал преемника

      Как утверждают источники американских СМИ, президент США Дональд Трамп определился, кто должен стать его преемником – госсекретарь Марко Рубио или вице-президент США Джей Ди Вэнс. В целом это хороший выбор. Но в плохих обстоятельствах.

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      Три океанских государства, более 15 лет назад признавшие независимость Абхазии и Южной Осетии, отозвали признание. С чем это связано?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Кабачок и цукини: в чем разница, польза и вред, калорийность, кому нельзя есть

      Кабачок и цукини часто считают одним и тем же овощем, но между ними есть различия во внешнем виде, вкусе, плотности мякоти и способах приготовления. Оба относятся к семейству тыквенных, содержат много воды, мало калорий и подходят для летнего рациона, но цукини обычно нежнее, плотнее и чаще используется в салатах, гриле и быстрых блюдах, а обычный кабачок лучше подходит для икры, рагу, оладий и запекания. Рассказываем, чем кабачок отличается от цукини, что полезнее, сколько в них калорий, кому нельзя есть эти овощи и какие блюда из них приготовить.

    • Как выбрать спелый и сладкий арбуз в 2026 году: звук, желтое пятно, хвостик и проверка на нитраты

      Арбуз кажется простой покупкой, но выбрать спелый, сладкий и безопасный плод в магазине, на рынке или бахчевом развале получается не всегда. При покупке нужно смотреть на сезон, место продажи, целостность кожуры, желтое пятно на боку, сухой хвостик, вес, звук при постукивании и условия хранения. Рассказываем, как выбрать хороший арбуз в 2026 году, когда лучше покупать арбузы, почему нельзя брать разрезанные плоды, как понять, что арбуз спелый, и какие признаки могут указывать на нитраты или порчу.

    • Рождество Николая Чудотворца 11 августа 2026 года: что за церковный праздник, традиции и приметы

      Рождество Николая Чудотворца в 2026 году православные верующие отметят во вторник, 11 августа. В церковном календаре этот день посвящен рождению святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, одного из самых почитаемых христианских святых; также 11 августа совершается память мученика Каллиника, мученицы Серафимы девы и других святых. Рассказываем, что означает праздник Рождества Николая Чудотворца, почему его отмечают 11 августа, о чем молятся святителю Николаю, что можно и нельзя делать в этот день и какие народные приметы связаны с Николой Осенним.

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    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

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      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

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      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

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