Отправной точкой для развития маркетплейсов стало вынужденное упрощение, обеднение социальной ткани. Платформенная модель продаж символически отчуждает товар от его реального продавца. Работник ПВЗ также не равен продавцу в традиционном магазине, его социальная роль проще.12 комментариев
В Москве к выборам в Госдуму запустили тематический поезд метро
В московском метро запущен поезд, посвященный выборам в Госдуму. Проект реализован ЦИК совместно с Мосметро при поддержке правительства Москвы (фото: Александр Троепольский/ВЗГЛЯД)
Состав оформлен в цветах российского флага и с использованием выборной символики. На вагоны нанесен слоган кампании: «Твой голос – сила России!» (фото: Александр Троепольский/ВЗГЛЯД)
В оформлении использована цитата президента России Владимира Путина о важности выборов. Также в вагонах размещена информация об избирательных нормах и технологиях. Отдельный блок посвящен избирательным правам россиян за границей (фото: Александр Троепольский/ВЗГЛЯД)
«Он [состав] состоит из семи тематических вагонов, которые посвящены более чем тысячелетней истории формирования народной власти в России, и о том, какими возможностями она обладает сегодня в преддверии выборов», – отметила глава ЦИК Элла Памфилова. За торжественным запуском поезда она наблюдала в компании главы Мосизбиркома Ольги Кирилловой (фото: Александр Троепольский/ВЗГЛЯД)
«Пассажиры могут совместить приятное с полезным и ознакомиться со многими фактами, элементами, связанными с российской избирательной системой и ее историей», – пояснила Памфилова (фото: Александр Троепольский/ВЗГЛЯД)
Поезд будет курсировать по кольцевой линии до 30 сентября. Выборы депутатов Госдумы IX созыва пройдут с 18 по 20 сентября (фото: Александр Троепольский/ВЗГЛЯД)