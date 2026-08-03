Отправной точкой для развития маркетплейсов стало вынужденное упрощение, обеднение социальной ткани. Платформенная модель продаж символически отчуждает товар от его реального продавца. Работник ПВЗ также не равен продавцу в традиционном магазине, его социальная роль проще.20 комментариев
МИД Швеции вызвал российского временного поверенного из-за Украины
Внешнеполитическое ведомство Швеции пригласило для беседы временного поверенного в делах России на фоне ситуации на Украине.
Министерство иностранных дел Швеции вызвало временного поверенного в делах России в Стокгольме, передает РИА «Новости». Поводом для такого шага стали события на Украине.
«Министерство иностранных дел 3 августа вызвало временного поверенного в делах России в Стокгольме», – говорится в официальном сообщении шведского внешнеполитического ведомства. Детали предстоящей беседы дипломатов пока не разглашаются.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Министерство иностранных дел России выразило протест послу Швеции из-за атаки беспилотников на дипмиссию в Стокгольме.
Российские дипломаты сообщили об отсутствии результатов расследования этих инцидентов со стороны местных властей.
Москва направила официальную ноту шведскому внешнеполитическому ведомству для прояснения ситуации.