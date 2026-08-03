Telegraph заявила о медленной смерти «коалиции желающих»

Tекст: Антон Антонов

В материале Telegraph, озаглавленном «Медленная смерть коалиции желающих», отмечается, что новый премьер Британии Энди Бернем сосредоточен на внутренней повестке, а президент Франции Эммануэль Макрон не сможет баллотироваться на новый срок. Уход с политической арены прежних лидеров лишает объединение опоры, передает РИА «Новости».



«После того, как Кир ушел, а президент Франции Эммануэль Макрон не сможет участвовать в президентских выборах в следующем году, есть опасения, что возникнет вакуум лидерства, который может оставить Европу без руля», – пишет издание.

По данным Telegraph, в Лондоне уже пытаются просчитать, как возможная победа Марин Ле Пен на президентских выборах во Франции повлияет на британо-французские отношения и работу коалиции.

Газета напоминает, что Ле Пен обещала вывести Францию из командования НАТО и снять санкции с России. Потенциальным новым лидером коалиции автор называет канцлера Германии Фридриха Мерца, однако указывает на растущую внутриполитическую нестабильность в Германии. Кроме того, Германия отказалась присоединиться к контингенту коалиции для переброски на Украину, аналогичное решение приняла Польша.

По оценке Telegraph, сохранить коалицию можно только в том случае, если Бернем согласится взять на себя роль ее лидера.

В коалицию желающих входят более 30 стран, инициаторами стали Британия и Франция. В январе лидеры объединения подписали декларацию о намерении разместить войска на Украине после заключения мирного соглашения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Лондон сообщил о планах Британии и Франции создать военные базы по всей Украине в случае прекращения огня.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его страна не будет вступать в «коалицию желающих», поддерживающую конфликт на Украине.

Сменивший Кира Стармера премьер Британии Энди Бернем в разговоре с Владимиром Зеленским пообещал сохранить курс Лондона на давление на Россию и продолжение помощи Киеву.