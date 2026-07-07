Депутат Вассерман: Отмена домашних заданий в первом классе – трагическая ошибка

Tекст: Татьяна Косолапова

С начала нового учебного года обучение в первых классах будет проходить полностью без домашних заданий. Соответствующая норма закреплена приказом Минпросвещения, из документа исключена позиция о суммарном объеме домашней работы по всем предметам продолжительностью до одного часа. Ведомство объясняет изменения стремлением снизить нагрузку на младших школьников и облегчить их адаптацию к учебе.

«Отмену домашних заданий считаю трагической ошибкой. Ребенок должен уже в первом классе ощутить, что сам отвечает за свою работу, да и за всю свою жизнь. Понятно, первоклассникам стараются помочь родители, но и они должны понимать, что сделать за ребенка могут не все и не всегда», – говорит Вассерман.

По словам депутата, привычка отвечать за собственный труд формируется именно в самом начале школьного пути. Участие взрослых в подготовке уроков имеет естественные пределы, и родительская помощь не может полностью подменять собственную работу ученика.

«А уж требовать от учителей, чтобы весь объем учебной программы изучался только в классе, можно разве что ценой катастрофического падения качества этого изучения независимо от их стараний», – заключил публицист.

Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявлял о необходимости изменить формат домашних заданий из-за развития искусственного интеллекта, сделав их такими, которые искусственный интеллект не выполнит вместо ученика. Вопрос о целесообразности домашних работ поднимается именно из-за быстрого распространения нейросетей, из-за которых задания нередко выполняются формально.