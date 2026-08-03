Выплаты к школе в 2026 году: сколько дают и кому положены

Единого федерального «школьного» пособия не существует

Разовой федеральной выплаты, которую получали бы все родители школьников к 1 сентября, в 2026 году не предусмотрено. Единовременная выплата в размере 10 000 рублей на детей от 6 до 18 лет, введенная в 2021 году, носила разовый характер и повторно не назначалась.

Поддержка семей со школьниками формируется из нескольких источников. Это региональные выплаты к началу учебного года, федеральные ежемесячные пособия, а также адресная помощь отдельным категориям семей.

Необходимо учитывать, что состав и размер поддержки различаются в зависимости от региона и статуса семьи.

Региональные выплаты к началу учебного года

Основная форма именно «школьной» помощи – региональные выплаты, которые устанавливаются субъектами Российской Федерации. Их получают, как правило, многодетные и малообеспеченные семьи, а также семьи, воспитывающие детей с инвалидностью.

Размер и условия таких выплат различаются по регионам:

в Москве многодетным семьям ежегодно выплачивается компенсация на покупку школьной формы;

в ряде регионов выплата предоставляется один раз в год на каждого ребенка-школьника фиксированной суммой – обычно от 1000 до 5000 рублей;

в отдельных субъектах помощь предоставляется только на первоклассников или только на детей из малообеспеченных семей.

Точный размер выплаты, перечень получателей и сроки подачи заявления рекомендуется уточнять в органе социальной защиты населения по месту жительства.

Во многих регионах заявление подается через портал «Госуслуги» или региональные порталы.

Кто чаще всего имеет право на выплаты к школе

Право на региональные выплаты и меры поддержки к школе, как правило, имеют следующие категории:

многодетные семьи (три и более детей);

малообеспеченные семьи, чей среднедушевой доход ниже прожиточного минимума в регионе;

семьи, воспитывающие детей с инвалидностью;

семьи, потерявшие кормильца;

опекуны и приемные родители.

Большинство выплат носит заявительный характер.

Это означает, что автоматически они не назначаются – необходимо самостоятельно подать заявление и подтвердить право на меру поддержки.

Единое пособие на детей

Семьи со школьниками, имеющие невысокий доход, могут получать единое пособие, которое назначает Социальный фонд России. Оно выплачивается ежемесячно на детей от рождения до 17 лет и не привязано к началу учебного года, но фактически помогает покрыть в том числе и школьные расходы.

Условия назначения единого пособия:

среднедушевой доход семьи не превышает регионального прожиточного минимума на человека;

соблюдается имущественный ценз (учитывается имущество семьи);

применяется правило «нулевого дохода» – у взрослых членов семьи должен быть доход или уважительная причина его отсутствия.

Размер единого пособия составляет 50, 75 или 100 процентов регионального прожиточного минимума на ребенка.

Конкретный процент зависит от того, насколько доход семьи ниже установленного порога.

Материнский капитал на образование

Средства материнского капитала можно направить на образование детей, включая обучение в школе и связанные с ним услуги.

С 1 февраля 2026 года материнский капитал проиндексирован по фактической инфляции за 2025 год.

За счет капитала оплачиваются, в частности:

обучение в частной школе, имеющей лицензию;

проживание в общежитии при образовательной организации;

присмотр и уход за ребенком, услуги продленного дня.

Для распоряжения средствами на образование подается заявление в Социальный фонд России, в том числе через портал «Госуслуги».

Оплата обучения производится безналичным переводом на счет образовательной организации.

Как оформить выплаты к школе

Порядок оформления зависит от вида выплаты, но общая последовательность действий выглядит так:

уточнить в органе социальной защиты или на портале «Госуслуги», какие выплаты к школе действуют в регионе;

подготовить необходимый пакет документов;

подать заявление лично в МФЦ, органе соцзащиты или дистанционно через «Госуслуги»;

дождаться решения и поступления средств на банковский счет.

Заявления на региональные выплаты к школе обычно принимаются в определенный период – как правило, с середины лета до конца осени.

Точные сроки следует уточнять заранее, поскольку при пропуске срока выплата может быть не назначена.

Какие документы потребуются

Точный перечень зависит от региона и вида выплаты. В большинстве случаев необходимо подготовить:

паспорт заявителя;

свидетельства о рождении детей;

справку из школы, подтверждающую обучение ребенка;

документы о доходах семьи за расчетный период;

удостоверение многодетной семьи (при наличии);

реквизиты банковского счета для перечисления средств.

Рекомендуется заранее уточнить список документов в органе социальной защиты, так как в разных регионах требования отличаются.

Что необходимо учитывать

Перед оформлением выплат рекомендуется обратить внимание на несколько моментов:

наличие и размер выплат к школе определяет регион, поэтому одинаковых условий по всей стране нет;

большинство мер поддержки предоставляется адресно – многодетным и малообеспеченным семьям;

часть выплат назначается только по заявлению и в ограниченный срок;

при изменении состава семьи или уровня доходов необходимо своевременно уведомлять уполномоченный орган.

Для получения точной и актуальной информации рекомендуется обращаться в территориальный орган социальной защиты, клиентскую службу Социального фонда России или использовать портал «Госуслуги» и региональные сервисы.