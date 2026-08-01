Как выбрать спелый и сладкий арбуз в 2026 году: звук, желтое пятно, хвостик и проверка на нитраты

Tекст: Ольга Никитина

Когда лучше покупать арбузы

Лучшее время для покупки арбузов в России – август и сентябрь. Роспотребнадзор указывает, что именно август и сентябрь считаются периодом естественного созревания бахчевых культур, когда ниже вероятность купить арбуз с повышенным содержанием нитратов.

В июне и начале июля арбузы тоже можно встретить в продаже, но к таким плодам стоит относиться внимательнее. Ранние арбузы могут быть менее сладкими, потому что им не всегда хватает времени, тепла и солнца для естественного созревания. Вне сезона – поздней осенью, зимой и весной – арбузы чаще бывают импортными и нередко уступают сезонным по вкусу.

Покупать арбузы лучше в официальных магазинах, на рынках, ярмарках и санкционированных бахчевых развалах. Роспотребнадзор не рекомендует покупать бахчевые вдоль дорог и в необорудованных местах: такая продукция может не пройти санитарную экспертизу, а сами арбузы могут впитывать тяжелые металлы из выхлопных газов автомобилей.

Как выбрать спелый арбуз: главные признаки

У хорошего арбуза должны быть целая твердая корка, яркий контрастный рисунок, желтое или оранжевое пятно на боку, сухие усик и плодоножка, умеренно звонкий звук при постукивании и легкая вибрация при ударе ладонью. Роспотребнадзор также советует не выбирать ни самый крупный, ни самый маленький арбуз: среди плодов одной степени зрелости лучше ориентироваться на средний размер.

Главные признаки спелого арбуза:

целая кожура без трещин, надрезов и вмятин;

твердая блестящая корка;

яркие контрастные полосы;

желтое или оранжевое пятно на боку;

сухой хвостик и сухая плодоножка;

умеренно звонкий звук при постукивании;

легкая вибрация при ударе ладонью;

тяжелый вес для своего размера;

отсутствие кислого запаха после разреза.

Какой звук должен быть у спелого арбуза

Звук – один из самых популярных способов проверки арбуза. Если постучать по спелому плоду согнутым пальцем, он должен издавать умеренно звонкий звук. При ударе ладонью зрелый арбуз слегка вибрирует, а при сжатии вдоль продольной оси может дать слабый хруст. Такие признаки приводит Роспотребнадзор в рекомендациях по выбору бахчевых.

Как понимать звук:

умеренно звонкий – хороший признак спелости;

слишком глухой – возможна перезрелость или порча;

слишком резкий и пустой – плод может быть недозрелым;

вибрация при ударе ладонью – дополнительный признак зрелости.

Лучше простучать несколько арбузов одинакового размера: так легче понять разницу. Но звук не должен быть единственным критерием. Его нужно оценивать вместе с кожурой, пятном, хвостиком, весом и местом покупки.

Желтое пятно на арбузе: каким оно должно быть

Желтое пятно на боку – это место, которым арбуз лежал на земле во время созревания. У зрелого арбуза оно должно быть желтым, насыщенным, иногда почти оранжевым. Роспотребнадзор указывает, что светлое пятно на боку зрелого арбуза должно быть максимально желтым, даже оранжевым.

Если пятно белое или зеленоватое, арбуз мог не успеть созреть. Если пятно очень большое, это тоже не всегда хороший признак: такой плод мог получать меньше солнца и оказаться менее сладким. В рекомендациях Роспотребнадзора отмечается, что желтое или белое пятно – хороший знак, но оно не должно быть слишком большим, иначе арбуз может быть несладким.

Какая кожура должна быть у хорошего арбуза

У зрелого арбуза корка должна быть твердой, блестящей, яркой и контрастной. Если ноготь легко протыкает кожуру, арбуз незрелый. По данным Роспотребнадзора, хороший зрелый арбуз имеет целостный покров, яркий контрастный цвет корки и твердую блестящую корку.

Важно: в старых бытовых советах часто пишут, что у спелого арбуза кожура должна быть «матовой». Для публикации лучше не повторять этот тезис как правило. В официальных рекомендациях Роспотребнадзора, наоборот, используется формулировка о твердой блестящей корке.

Не стоит покупать арбуз, если на кожуре есть:

трещины;

глубокие вмятины;

проколы;

надрезы;

следы подтекания;

мягкие участки;

признаки гнили.

Через поврежденную кожуру внутрь могут попадать микроорганизмы, а сладкая мякоть – хорошая среда для их быстрого размножения.

Хвостик арбуза: сухой или зеленый

У зрелого арбуза усик и плодоножка должны быть сухими. Этот признак Роспотребнадзор относит к характеристикам хорошего зрелого арбуза.

Но сухой хвостик не стоит считать абсолютной гарантией сладости. Он может подсохнуть и после сбора во время перевозки или хранения. Поэтому смотреть нужно не только на хвостик, но и на место его крепления, кожуру, пятно на боку, звук и вес.

Если хвостик зеленый и свежий, есть риск, что арбуз сорвали слишком рано. Если хвостика нет совсем, выбрать плод сложнее: тогда особенно важно оценить остальные признаки.

Размер и вес: какой арбуз лучше выбрать

Лучше выбирать арбуз среднего размера. Роспотребнадзор советует не брать ни самый крупный, ни самый маленький плод: арбузы одной степени зрелости обычно не слишком отличаются размерами.

Хороший арбуз должен быть тяжелым для своего размера. Слишком легкий крупный плод может оказаться перезрелым, суховатым или с рыхлой мякотью. Слишком маленький арбуз может быть недозрелым, хотя многое зависит от сорта.

Для обычной покупки удобнее выбирать арбуз, который легко донести и съесть за 1–2 дня после разрезания. Очень большой плод сложнее хранить, а разрезанный арбуз нельзя долго держать вне холодильника.

Правда ли арбузы-«девочки» слаще

Деление арбузов на «мальчиков» и «девочек» – популярный покупательский миф. Покупатели часто считают, что круглые арбузы с большим пятном на противоположной стороне от хвостика якобы «девочки» и они всегда слаще. На практике форма зависит от сорта, условий выращивания и особенностей конкретного плода.

Россельхозцентр прямо называет представление о «девочках» и «мальчиках» мифом и советует ориентироваться на более надежные признаки: плодоножку, желтое пятно на боку, звук и вибрацию при постукивании.

Поэтому выбирать арбуз только по «полу» не стоит. Сладким может быть и круглый, и вытянутый плод, если он созрел на бахче и правильно хранился.

Как понять, что в арбузе могут быть нитраты

Достоверно определить содержание нитратов можно только лабораторным методом. Роспотребнадзор прямо указывает, что по внешнему виду можно лишь обратить внимание на настораживающие признаки, но не поставить точный «диагноз».

Признаки, которые должны насторожить после разрезания:

мякоть слишком ярко-красная с фиолетовым оттенком;

волокна от сердцевины к корке не белые, а желтоватые;

поверхность среза гладкая и глянцевая;

в норме срез должен как бы искриться крупинками;

есть кислый запах;

мякоть ослизненная или слишком рыхлая.

Если арбуз имеет кислый запах, есть его нельзя: это признак начавшейся микробиологической порчи, из-за которой можно получить пищевое отравление.

Где лучше покупать арбуз

Покупать арбузы нужно только в установленных местах торговли: магазинах, рынках, ярмарках, специализированных торговых точках и официальных бахчевых развалах. Торговая точка должна быть оборудована навесом, стеллажами или подтоварниками, а у продавца должны быть документы, подтверждающие качество и безопасность продукции.

Не стоит покупать арбузы:

у дороги;

во дворах;

с багажника машины;

на стихийных развалах;

у неизвестных продавцов;

если плоды лежат прямо на земле;

если нет ценника и информации о продавце;

если продавец не может показать документы.

Покупка «с машины» или у трассы может казаться выгодной, но это риск: такие арбузы могут не проходить санитарный контроль и храниться с нарушениями.

Можно ли покупать разрезанный арбуз

Разрезанный арбуз, половинки, четвертинки и арбуз «на пробу» лучше не покупать. Роспотребнадзор напоминает: реализация арбузов и дынь частями и с надрезами запрещена санитарными правилами, потому что при разрезании микробы с поверхности легко попадают внутрь, а сладкая мякоть становится питательной средой для бактерий.

По этой же причине не стоит соглашаться, если продавец предлагает вырезать кусочек, чтобы показать цвет мякоти или «проверить сладость». Невозможно узнать, насколько чистым был нож и в каких условиях он хранился.

Нужно ли мыть арбуз перед разрезанием

Да, арбуз нужно тщательно мыть перед разрезанием, даже если кожуру не едят. Роспотребнадзор рекомендует мыть арбузы и дыни теплой водой с мылом: частицы почвы, пыли и микроорганизмы с кожуры при разрезании могут попасть внутрь плода и привести к кишечной инфекции.

Правильно так:

1. Вымыть арбуз под проточной водой.

2. Использовать щетку или губку для кожуры.

3. При необходимости вымыть теплой водой с мылом.

4. Ополоснуть.

5. Насухо вытереть чистым полотенцем.

6. Разрезать чистым ножом на чистой доске.

Если арбуз был куплен на рынке или развале, мытье особенно важно: на кожуре могут быть пыль, земля и следы транспортировки.

Как хранить разрезанный арбуз

Разрезанный арбуз нужно хранить только в холодильнике. Роспотребнадзор указывает, что разрезанные арбузы и дыни должны храниться в холодильнике; если после разреза появился кислый запах, есть такой плод нельзя.

Лучше съесть разрезанный арбуз как можно быстрее. Не оставляйте его на столе, под солнцем, в машине или на даче без холодильника. В жару бактерии в сладкой мякоти размножаются быстро.

Для хранения:

накройте срез пищевой пленкой или крышкой;

уберите арбуз в холодильник;

не храните рядом с сырым мясом и рыбой;

используйте чистый нож при повторном нарезании;

выбросьте арбуз, если появился кислый запах, слизь или неприятный привкус.

Памятка: как выбрать сладкий арбуз

Хороший арбуз должен быть:

сезонным – лучше август или сентябрь;

купленным в официальном месте торговли;

целым, без трещин и надрезов;

с твердой блестящей коркой;

с яркими контрастными полосами;

с желтым или оранжевым пятном на боку;

с сухими усиком и плодоножкой;

среднего размера;

тяжелым для своего размера;

с умеренно звонким звуком при постукивании;

с легкой вибрацией при ударе ладонью.

Не покупайте арбуз, если он надрезан, лежит на земле, продается у трассы, имеет повреждения, кислый запах или слишком гладкий глянцевый срез после разрезания.

Кратко: как выбрать спелый и сладкий арбуз

Чтобы выбрать спелый и сладкий арбуз, покупайте его в сезон – лучше в августе или сентябре, выбирайте официальные места торговли, смотрите на целую твердую кожуру, яркие полосы, желтое пятно, сухой хвостик и средний размер. При постукивании зрелый арбуз должен издавать умеренно звонкий звук и слегка вибрировать от удара ладонью. Не покупайте разрезанные арбузы, плоды с трещинами и бахчевые у дороги. Перед разрезанием обязательно вымойте арбуз, а остатки храните только в холодильнике.

Часто задаваемые вопросы

Когда лучше покупать арбузы в 2026 году?

Лучшее время для покупки арбузов – август и сентябрь. Это период естественного созревания бахчевых, когда ниже риск купить плод с повышенным содержанием нитратов.

Какой звук должен быть у спелого арбуза?

Спелый арбуз при постукивании согнутым пальцем издает умеренно звонкий звук, а при ударе ладонью слегка вибрирует.

Какое пятно должно быть у сладкого арбуза?

Пятно на боку должно быть желтым, насыщенным, иногда оранжевым. Белое или зеленоватое пятно может говорить о недостаточной зрелости.

Можно ли покупать половинку арбуза?

Нет. Покупать разрезанные арбузы, половинки, четвертинки и плоды с надрезами не рекомендуется: микробы с поверхности легко попадают внутрь, а сладкая мякоть быстро становится средой для размножения бактерий.

Правда ли арбуз-«девочка» слаще?

Нет, это миф. Россельхозцентр указывает, что деление арбузов на «девочек» и «мальчиков» не является надежным способом выбора. Лучше смотреть на пятно, хвостик, звук, вес и целостность кожуры.

Как понять, что арбуз испорчен?

Не ешьте арбуз, если после разреза появился кислый запах, слизь, неприятный вкус, рыхлая или ослизненная мякоть. Такой плод может вызвать пищевое отравление.

Можно ли определить нитраты в арбузе дома?

Достоверно определить содержание нитратов можно только лабораторным методом. Дома можно лишь заметить настораживающие признаки: слишком яркую мякоть с фиолетовым оттенком, желтые волокна и гладкий глянцевый срез.

Нужно ли мыть арбуз перед разрезанием?

Да. Арбуз нужно тщательно вымыть теплой водой с мылом перед разрезанием, чтобы пыль, частицы почвы и микроорганизмы с кожуры не попали на мякоть.