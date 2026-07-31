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    Украина стала подозревать о последствиях войны против инфраструктуры

    @ Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    31 июля 2026, 19:05 Мнение

    Украина стала подозревать о последствиях войны против инфраструктуры

    Войну городов развязали украинские политики и полевые командиры. Потому что решили, что сейчас они вот так лихим наскоком «русню нагнут». И после того, как нам начали выносить торговый флот, НПЗ, склады ВБ, уже ничего не оставалось, как только взять и ответить.

    Андрей Медведев Андрей Медведев

    Журналист

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    Рассуждения одного из самых активных украинских волонтёров, да не просто волонтёра, бывшего советника министра обороны, весьма интересно. Ведь о чём он пишет?

    Он внезапно ноет по поводу того, что война превратилась во взаимное уничтожение инфраструктуры. Рано или поздно война закончится (внезапно, да?), а два государства окажутся с совершенно разрушенной экономикой. И вот, дескать, нужно это прекратить, а то козлы русские не хотят.

    Почему эти рассуждения выглядят странными?

    А потому что общий контекст новостей на Украине и, самое главное, на Западе выглядит совсем иначе. Вся западная пресса последние два месяца бесконечно рассказывает о том, что Украина побеждает, Россия на грани поражения, вот-вот рухнет русская экономика, русская армия вот-вот побежит, а Путин буквально готов эвакуироваться на вертолёте в Северную Корею. Ну, то есть это всё в стиле Льва Щаранского – если кто вспомнит из людей постарше, такого сетевого персонажа. Прям в стиле старого ЖЖ.

    А судя по украинским военным чатам, судя по комментариям под постами Флэша, судя по постам другого известного волонтёра Юрия Бутусова, в близкую победу над Россией особо никто не верит. А вот в затяжную войну на уничтожение инфраструктуры, где у Украины шансов практически нет по сравнению с Россией, верят все разумные украинские военблогеры и даже политики.

    Тут надо сказать, что руководство России очень долго не трогало инфраструктуру Украины. И военные, и политические руководители ловили тонны хейта, но упорно продолжали не трогать гражданскую инфраструктуру Украины.

    Вероятно, исходя из того, что большая часть людей на Украине в значительной степени ведомые и вовсе не идейные нацисты. А сменить власть или сменить вектор, и они снова, как в 2004 году, будут радоваться тому, что наконец-то дружат с Россией.

    Не готов рассуждать правильными ли были решения или нет. Не моего ума дело и не моего уровня осведомлённости.

    Но именно русский язык все ещё главный в быту, в бизнесе. Смотрят RuTube и ВК-видео. А язык, это основа идентичности. Как ни крути. Вот что хочешь с этим делай.

    Так вот, Россия изо всех сил оттягивала «войну городов». Наше руководство, правильно или неправильно, но жителям Украины сочувствовало. Понимая, что политика политикой, снести нацистов надо, раздавить натовскую прокси гадину. Но простые люди здесь вроде как ни при чём.

    Войну городов развязали украинские политики и полевые командиры. Потому что решили, что сейчас они вот так лихим наскоком «русню нагнут». И после того, как нам начали выносить торговый флот, НПЗ, склады ВБ, уже ничего не оставалось, как только взять и ответить. Ответить жёстко. Топить корабли без разбору, жечь заправки и логистику. И внезапно это не понравилось киевским деятелям.

    И вот что происходит.

    В принципе Россия, даже потеряв какие-то НПЗ или склады (да сами виноваты, хлопали ушами и не защищали их) всё отстроит. Все восстановит. С потерями, не без сложностей, но все же. Запас прочности у нас иной и не только в экономике. Навык выживания в 90-е. Исторический опыт России и русского народа, когда только Москву враг дотла сжигал десяток раз, и всякий раз она снова поднималась. Опять же, представления о государственности и государстве у нас вполне устойчивые.

    А вот Украина даже с помощью Запада вряд ли способна что-то всерьёз восстановить. И с учётом количества людей на территории бывшей Украины, и с учётом количества убежавших специалистов. И с учётом того, что после развала Союза украинские олигархи в заводы не инвестировали вообще. Так что много факторов начинают работать против Киева.

    Именно поэтому сейчас Украине и Западу так отчаянно нужно хоть какое-то перемирие, хоть какой-то разговор о прекращении огня.

    И да, действительно, ракет системы Patriot становится всё меньше у самих американцев. Поделятся ли американцы последним со своими украинскими питомцами? Я вот не уверен. А уверены ли в этом украинцы?

    Конечно, уверены. Но не все. Умные говорят о том, что срочно нужно хоть какое-то перемирие.

    Очень надеюсь, что никто его не получит.

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