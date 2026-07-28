В Москве проходит сразу три выставки, свидетельствующие о том, что Россия старается укрепить связь с Глобальным Югом не только через экономику и политику, но и через культуру. Это помогает нам, в том числе, преодолеть зависимость от Голливуда и «Нетфликса».

Когда человек осознает, зачем ему дана жизнь, когда он обретает смысл жизни в служении чему-то большему, чем он сам, он больше не определяет свое достоинство через банковский счет или марку машины.

Хоронят не книгу, а последнее место, где интеллигенция котировалась выше своей зарплаты, где буквально стоила выше мусора в глазах начальства. Эта страница закрыта.

Китай разозлился на Европу Пекину очень не понравилось решение Евросоюза включить китайские компании в 21-й санкционный пакет против России. На следующий день Китай ответил зеркально и ввел экспортный контроль для такого же числа европейских компаний. Под удар попали не только оборонные предприятия, но и производители электроники и оптики. Чем грозит Европе санкционное противостояние с Китаем? Подробности Перейти в раздел

Путин торопит Пашиняна узнать волю народа Армении Любой исход возможного референдума станет для премьера Армении Пашиняна катастрофой. Так эксперты оценивают перспективы проведения в республике плебисцита о вступлении в ЕС или дальнейшем пребывании в ЕАЭС. Необходимость скорейшего проведения такого референдума была подчеркнута в ходе телефонного разговора Владимира Путина и Никола Пашиняна. Что в этой ситуации будет делать премьер Армении? Подробности Перейти в раздел

Зеленский дразнит Иран ради одного человека Впервые за время конфликта с Россией ВСУ нанесли удар по еще одной стране, которая «первой напала на Украину», – Ирану. Казалось бы, зачем Украине риск расширения боевых действий? Похоже, Зеленский хочет сделать политический подарок человеку, ради ублажения которого он готов на многое, – Дональду Трампу. Подробности Перейти в раздел

Украина ударила по Wildberries ради мнимой эффективности Два крупнейших логистических центра Wildberries в России подверглись атаке украинских беспилотников, начиненных шрапнелью. В результате ударов по целям в Котовске и Электростали есть погибшие и десятки раненых. Попытки атаковать объекты компании предпринимались и раньше, но эти инциденты не приводили к жертвам. Почему целью массированного удара противника стали торговые склады и какие действия придется предпринимать для их защиты? Подробности Перейти в раздел