Когда человек осознает, зачем ему дана жизнь, когда он обретает смысл жизни в служении чему-то большему, чем он сам, он больше не определяет свое достоинство через банковский счет или марку машины.0 комментариев
Мужчина расстрелял автомобиль с детьми на трассе в Липецке
Житель Липецкой области открыл огонь по проезжавшей мимо машине, в результате пострадали трое несовершеннолетних, один из которых госпитализирован с пулевым ранением.
Инцидент произошел днем 26 июля возле жилых домов и объездной дороги, сообщает липецкий СК в своем Max-канале. Злоумышленник, находясь в лесопосадке, произвел несколько выстрелов в сторону проезжей части.
В пресс-службе регионального управления Следственного комитета сообщили: «В Липецке задержан мужчина, подозреваемый в хулиганстве с применением оружия, в результате которого пострадал ребенок».
Под обстрел попал автомобиль с тремя пассажирами. Мальчик восьми лет ранен в левое бедро, а его брат девяти лет и сестра 12 лет получили порезы от разбившегося стекла.
После нападения стрелок попытался скрыться, но вскоре был пойман сотрудниками уголовного розыска. Им оказался 55-летний местный житель. Выяснилось, что изъятое у него оружие и патроны хранились незаконно.
В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по двум статьям, включая хулиганство и незаконное хранение оружия. Следователи намерены просить суд о заключении фигуранта под стражу.
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