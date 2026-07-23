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    23 июля 2026, 11:56 • Справки

    Справка об отсутствии судимости в 2026 году: как получить, сколько делается и сколько действует

    Как получить справку об отсутствии судимости в 2026 году: сроки, документы и стоимость

    Справка об отсутствии судимости в 2026 году: как получить, сколько делается и сколько действует
    @ Дмитрий Макеев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Справка об отсутствии судимости может понадобиться при трудоустройстве, оформлении опеки, получении визы, учебе, переезде за границу или работе с детьми. В 2026 году заказать ее можно через «Госуслуги», МВД или МФЦ, а срок изготовления обычно составляет до 30 календарных дней. Разбираемся, какие документы нужны, сколько стоит справка о несудимости и сколько она действует.

    Что такое справка об отсутствии судимости

    Справка об отсутствии судимости – это официальный документ, который показывает, есть ли у человека судимость, факт уголовного преследования или сведения о прекращении такого преследования. Разговорно ее часто называют справкой о несудимости, но официальное название шире: справка о наличии или отсутствии судимости.

    Документ выдает МВД России. Именно в системе МВД ведутся сведения, которые используются для подготовки такой справки. Получить ее можно в бумажном или электронном виде.

    В справке указывают персональные данные заявителя и итоговую информацию. Если сведений о судимости или уголовном преследовании нет, это отражается в документе. Если такие сведения есть, они также могут быть указаны: например, данные о судимости, уголовном преследовании или его прекращении.

    Важно понимать: справка не «очищает» биографию и не заменяет судебные решения. Она только фиксирует сведения, которые есть в информационных учетах на дату выдачи документа.

    Для чего нужна справка об отсутствии судимости

    Справку об отсутствии судимости чаще всего запрашивают в ситуациях, когда организации нужно проверить юридически значимые сведения о человеке. Это может быть связано с работой, учебой, оформлением документов или выездом за границу.

    Справка может понадобиться:

    • при трудоустройстве;

    • при работе с детьми;

    • при оформлении опеки или усыновления;

    • при получении визы;

    • при оформлении вида на жительство или гражданства в другой стране;

    • при поступлении в отдельные учебные организации;

    • при получении некоторых лицензий и разрешений;

    • при работе в охранной деятельности;

    • при оформлении документов для иностранных государственных органов;

    • при участии в отдельных конкурсах, закупках или процедурах, где требуется проверка заявителя.

    Для работы справку о несудимости чаще всего просят там, где есть повышенные требования к безопасности и репутации сотрудника: в образовании, медицине, социальной сфере, организациях, работающих с несовершеннолетними, а также в некоторых финансовых и государственных структурах.

    Для зарубежных процедур обычной справки может быть недостаточно. В таких случаях принимающая страна может потребовать апостиль, нотариальный перевод или консульскую легализацию. Требования лучше уточнять заранее.

    Где получить справку об отсутствии судимости в 2026 году

    В 2026 году справку об отсутствии судимости можно получить несколькими способами. Самый удобный вариант зависит от того, какой формат нужен: электронный, бумажный или бумажный с апостилем.

    Заказать справку можно:

    • через портал «Госуслуги»;

    • через МВД;

    • через МФЦ, если услуга доступна в конкретном регионе;

    • через представителя, если у него есть документы, подтверждающие полномочия.

    Самый простой способ для большинства заявителей – подать заявление через «Госуслуги». В этом случае не нужно лично заполнять бумажный бланк, а электронная справка приходит в личный кабинет.

    Если нужна бумажная справка, можно выбрать соответствующий формат при подаче заявления или обратиться лично. Если справка требуется для иностранного государства, заранее уточните, нужен ли апостиль и в каком виде должна быть оформлена справка.

    Как получить справку об отсутствии судимости через Госуслуги

    Справка об отсутствии судимости через «Госуслуги» оформляется онлайн. Для этого нужна подтвержденная учетная запись.

    Порядок действий такой:

    • войдите в личный кабинет на «Госуслугах»;

    • найдите услугу «Справка о наличии или отсутствии судимости»;

    • выберите нужный тип справки: электронная, бумажная или бумажная с апостилем;

    • проверьте персональные данные;

    • заполните заявление;

    • укажите сведения о документе, удостоверяющем личность;

    • выберите способ получения, если заказываете бумажный вариант;

    • отправьте заявление;

    • дождитесь уведомления о готовности;

    • скачайте электронную справку или получите бумажную выбранным способом.

    При заполнении заявления важно внимательно проверить фамилию, имя, отчество, дату рождения, место рождения и паспортные данные. Ошибки могут привести к задержке или необходимости подавать заявление заново.

    Электронная справка приходит в личный кабинет в виде файла. Она подписывается электронной подписью, поэтому ее подлинность можно проверить техническими средствами. Если организация требует именно бумажный оригинал, перед заказом лучше уточнить, примет ли она электронную справку.

    Как получить справку об отсутствии судимости через МФЦ

    Справку об отсутствии судимости можно оформить через МФЦ, если услуга доступна в конкретном регионе и офис принимает такие заявления.

    Для получения справки через МФЦ нужно:

    • выбрать удобный центр «Мои документы»;

    • уточнить, принимает ли он заявления на справку о несудимости;

    • прийти с паспортом или другим документом, удостоверяющим личность;

    • заполнить заявление с помощью сотрудника;

    • выбрать способ получения результата;

    • дождаться готовности документа.

    МФЦ сам не формирует справку. Он принимает заявление и передает сведения в МВД. Поэтому срок может включать не только подготовку документа, но и передачу между ведомствами или центрами.

    Такой способ подходит тем, кто не хочет подавать заявление онлайн или кому удобнее получить консультацию на месте. Но если срок важен, лучше заранее уточнить в МФЦ, сколько времени займет оформление и где именно нужно будет получить готовую справку.

    Как получить справку об отсутствии судимости в МВД

    Получить справку можно напрямую через МВД. Для этого обращаются в информационный центр МВД или в территориальное подразделение, которое принимает такие заявления.

    При личном обращении обычно нужны заявление и документ, удостоверяющий личность. Если заявление подает представитель, потребуется документ, подтверждающий его полномочия.

    Обращение в МВД может быть удобным, если нужна бумажная справка, если заявитель не пользуется «Госуслугами» или если требуется уточнить порядок оформления в конкретной ситуации.

    Срок предоставления услуги также отсчитывается с даты регистрации заявления. Поэтому важно не только подать документы, но и убедиться, что заявление принято и зарегистрировано.

    Какие документы нужны для справки об отсутствии судимости

    Список документов зависит от того, кто подает заявление: сам заявитель, представитель, иностранный гражданин или лицо без гражданства.

    Обычно нужны:

    • заявление;

    • паспорт гражданина РФ или другой документ, удостоверяющий личность;

    • документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина, если заявитель не является гражданином России;

    • документ представителя, если заявление подается через представителя;

    • доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия представителя;

    • документ, подтверждающий полномочия опекуна или попечителя, если заявление подается в интересах подопечного.

    При подаче через «Госуслуги» часть данных заполняется автоматически из профиля. Но заявителю все равно нужно проверить информацию перед отправкой заявления.

    Если справка нужна для подачи за границу, дополнительно может понадобиться апостиль, перевод или нотариальное заверение перевода. Эти требования устанавливает не МВД, а организация или государственный орган, куда будет направлен документ.

    Сколько делается справка об отсутствии судимости в 2026 году

    Справка об отсутствии судимости в 2026 году изготавливается до 30 календарных дней. Срок считается с даты регистрации заявления.

    Это правило касается как электронной, так и бумажной справки. Электронная справка приходит в личный кабинет, а бумажную нужно получить выбранным способом.

    Если заявление подается через МФЦ, стоит учитывать организационное время на передачу документов. Поэтому фактическое получение бумажной справки может зависеть от работы конкретного центра и выбранного способа выдачи.

    Официально срочное оформление справки не предусмотрено. Также нельзя заказать справку только за конкретный период, например «за последние пять лет» или «с 2020 по 2026 год». Документ формируется по сведениям, которые есть в учетах на дату его подготовки.

    Чтобы не сорвать сроки трудоустройства, визовой подачи или оформления опеки, справку лучше заказывать заранее.

    Сколько стоит справка об отсутствии судимости

    Обычная справка об отсутствии судимости оформляется бесплатно. Госпошлина за саму справку не взимается.

    Платным может быть не получение справки, а дополнительные действия. Самый частый пример – апостиль, если документ нужен для использования за границей. За проставление апостиля взимается государственная пошлина.

    Также заявитель может понести расходы на перевод, нотариальное заверение перевода, услуги представителя или пересылку документов, если такие действия нужны для конкретной ситуации. Эти расходы не относятся к плате за саму справку.

    Если посредники предлагают «срочную справку за один день», важно понимать: официальная государственная услуга имеет установленный срок. Перед обращением к посредникам стоит внимательно проверять, что именно они предлагают и не идет ли речь только о консультации или передаче документов.

    Сколько действует справка об отсутствии судимости

    В России единый срок действия справки об отсутствии судимости не установлен. Сама справка фиксирует сведения на дату выдачи и официально не имеет общего срока годности.

    На практике срок актуальности определяет организация, которая требует документ. Работодатель, консульство, учебное заведение, орган опеки или иностранное ведомство могут попросить справку, выданную не ранее определенной даты.

    Чаще всего принимающая сторона требует свежий документ. Поэтому перед заказом стоит уточнить:

    • какой срок актуальности справки нужен;

    • подойдет ли электронный вариант;

    • нужна ли бумажная справка;

    • требуется ли апостиль;

    • нужен ли нотариальный перевод;

    • нужно ли подавать оригинал или достаточно электронного файла.

    Не стоит писать, что справка действует строго один, три или шесть месяцев для всех случаев. Это распространенная ошибка. Правильнее ориентироваться на требования конкретной организации.

    Электронная и бумажная справка об отсутствии судимости: в чем разница

    Электронная и бумажная справки подтверждают одни и те же сведения, но отличаются форматом получения и способом предъявления.

    Электронная справка приходит в личный кабинет на «Госуслугах». Она удобна, если документ нужно отправить онлайн или загрузить в электронную систему. Подлинность такой справки подтверждается электронной подписью.

    Бумажная справка выдается на руки. Ее могут попросить работодатели, иностранные органы, консульства, учебные организации или ведомства, которые работают только с оригиналами на бумаге.

    Перед заказом важно понять, какой формат нужен. Если организация требует бумажный оригинал, распечатка электронного файла может не подойти. В таком случае лучше сразу заказать бумажную справку.

    Если документ нужен для зарубежной процедуры, чаще всего требуется бумажная справка с апостилем или бумажная справка с последующим переводом. Но конкретные требования зависят от страны и принимающей организации.

    Как получить справку об отсутствии судимости с апостилем

    Апостиль нужен, если справку об отсутствии судимости нужно предоставить за границей в стране, которая принимает документы с таким способом подтверждения. Апостиль подтверждает юридическую силу российского официального документа для иностранной стороны.

    Заказать справку с апостилем можно через «Госуслуги», выбрав соответствующий тип справки, или через уполномоченные органы в установленном порядке.

    Перед оформлением нужно уточнить у принимающей стороны:

    • нужен ли именно апостиль;

    • требуется ли консульская легализация вместо апостиля;

    • нужен ли перевод;

    • должен ли перевод быть нотариально заверен;

    • принимает ли организация электронный документ;

    • какой срок актуальности справки установлен.

    Апостиль ставят на документ, который будет использоваться за границей. За эту процедуру взимается госпошлина. Сам срок действия апостиля в России не ограничен, но иностранная организация может установить свои требования к давности справки.

    Можно ли получить справку об отсутствии судимости срочно

    Официально получить справку об отсутствии судимости срочно нельзя. Срок изготовления составляет до 30 календарных дней.

    Также нельзя заказать справку за конкретные даты или отдельный период. Документ отражает сведения, которые есть в учетах на дату его выдачи.

    Если справка нужна к определенному сроку, лучше подать заявление заранее. Это особенно важно при трудоустройстве, оформлении визы, подаче документов на ВНЖ, опеку, усыновление или учебу за границей.

    Если организация требует справку срочно, можно предоставить подтверждение того, что заявление уже подано, но примет ли она такой документ – зависит от ее внутренних правил.

    Почему могут отказать в выдаче справки

    Наличие судимости само по себе не является причиной для отказа в выдаче справки. В таком случае справку должны выдать, но в ней будут отражены соответствующие сведения.

    Отказ или приостановка могут быть связаны с ошибками в заявлении или документами.

    Причины могут быть такими:

    • неверно указаны персональные данные;

    • не совпадают сведения в заявлении и документах;

    • заявление заполнено некорректно;

    • не приложены нужные документы;

    • представитель не подтвердил свои полномочия;

    • указан недействительный документ;

    • заявление подано не тем способом или не в полном объеме;

    • невозможно установить личность заявителя по представленным данным.

    Если в выдаче отказали, нужно уточнить причину, исправить ошибку и подать заявление заново либо обжаловать решение, если заявитель считает его неправомерным.

    Что проверить после получения справки

    После получения справки нужно внимательно проверить данные. Это важно и для бумажного, и для электронного документа.

    Проверьте:

    • фамилию, имя и отчество;

    • дату рождения;

    • место рождения;

    • паспортные данные;

    • дату выдачи справки;

    • формулировку результата;

    • сведения о наличии или отсутствии судимости;

    • наличие подписи и печати на бумажной справке;

    • наличие электронной подписи у электронного документа;

    • наличие апостиля, если он был заказан;

    • правильность написания данных для иностранной подачи.

    Если нашли ошибку, нужно подать заявление на исправление. Лучше сделать это сразу, не дожидаясь момента, когда справку нужно будет передать работодателю, консульству или другому органу.

    Частые ошибки при оформлении справки о несудимости

    При оформлении справки о несудимости чаще всего ошибаются не в самой процедуре, а в сроках и формате документа.

    Распространенные ошибки:

    • заказывают электронную справку, хотя принимающая организация требует бумажную;

    • обращаются слишком поздно и не учитывают срок до 30 календарных дней;

    • считают, что справка действует строго три месяца во всех случаях;

    • не уточняют требования работодателя, консульства или ведомства;

    • забывают, что для зарубежной подачи может понадобиться апостиль;

    • не проверяют данные после получения;

    • распечатывают электронную справку и считают ее бумажным оригиналом;

    • подают заявление с ошибками в ФИО или паспортных данных;

    • не оформляют доверенность для представителя;

    • обращаются к посредникам, не понимая, какую именно услугу они оказывают.

    Чтобы избежать проблем, перед заказом справки нужно заранее уточнить у принимающей стороны три вещи: формат документа, срок его актуальности и необходимость апостиля или перевода.

    Кратко: как получить справку об отсутствии судимости

    Чтобы получить справку об отсутствии судимости в 2026 году, нужно:

    • выбрать способ подачи заявления: «Госуслуги», МВД или МФЦ;

    • подготовить паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;

    • заполнить заявление;

    • выбрать формат справки: электронная, бумажная или бумажная с апостилем;

    • отправить заявление и дождаться результата;

    • получить электронную справку в личном кабинете или бумажную справку выбранным способом;

    • проверить данные после получения.

    Срок оформления справки – до 30 календарных дней. Обычная справка оформляется бесплатно. В России срок действия справки не ограничен, но организация, которая ее требует, может попросить документ, выданный не раньше определенной даты.

    Вопросы и ответы

    Как получить справку об отсутствии судимости в 2026 году?

    Подать заявление можно через «Госуслуги», МВД или МФЦ. Самый удобный способ – оформить заявление онлайн на «Госуслугах», выбрать формат справки и дождаться уведомления о готовности.

    Сколько делается справка об отсутствии судимости?

    Справка об отсутствии судимости изготавливается до 30 календарных дней с даты регистрации заявления. Это относится и к бумажному, и к электронному варианту.

    Можно ли получить справку о несудимости срочно?

    Нет, официально срочное оформление справки не предусмотрено. Также нельзя заказать справку за конкретные даты или отдельный период.

    Сколько стоит справка об отсутствии судимости?

    Обычная справка оформляется бесплатно. Дополнительно может оплачиваться апостиль, перевод, нотариальное заверение или услуги представителя, если они нужны заявителю.

    Сколько действует справка об отсутствии судимости?

    В России срок действия самой справки не ограничен. Но работодатель, консульство, учебное заведение или другая организация могут установить свой срок актуальности документа.

    Можно ли получить справку об отсутствии судимости через МФЦ?

    Да, если услуга доступна в конкретном МФЦ. Заявление принимают в центре, а сведения обрабатывает МВД. Из-за передачи документов срок фактического получения может зависеть от выбранного офиса.

    Можно ли получить справку об отсутствии судимости за другого человека?

    Да, но только при наличии полномочий. Представителю понадобится документ, удостоверяющий личность, и доверенность или другой документ, подтверждающий право действовать от имени заявителя.

    Что указывается в справке о несудимости?

    В справке указываются персональные данные заявителя и сведения о наличии или отсутствии судимости, факта уголовного преследования либо прекращения уголовного преследования.

    Подойдет ли электронная справка вместо бумажной?

    Это зависит от требований организации, которая просит документ. Электронная справка имеет электронную подпись, но некоторые работодатели, ведомства или иностранные органы могут требовать бумажный оригинал.

    Нужен ли апостиль на справку об отсутствии судимости?

    Апостиль нужен не всегда. Его обычно требуют, если справка предоставляется за границей. Перед оформлением нужно уточнить требования конкретной страны или организации.

    Таким образом, справка об отсутствии судимости в 2026 году оформляется через «Госуслуги», МВД или МФЦ. Она может понадобиться для работы, опеки, учебы, визы, переезда за границу и других официальных процедур.

    Главное – заранее выбрать нужный формат справки, проверить требования принимающей организации и учитывать срок оформления до 30 календарных дней. Обычная справка выдается бесплатно, а апостиль и дополнительные действия оплачиваются отдельно. Срок действия самой справки в России не ограничен, но на практике почти всегда нужно ориентироваться на требования того, кто этот документ запрашивает.

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      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

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    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

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