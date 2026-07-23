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    Как туризм влияет на патриотизм
    23 июля 2026, 08:48 Мнение

    Как туризм влияет на патриотизм

    С каждым годом всё больше людей у нас понимают, что мы не зря живем в самой большой стране мира. Россию нужно видеть своими глазами, и, кстати, возможно, американцы и китайцы такие патриоты своих стран в том числе и потому, что много по ним путешествуют.

    Антон Крылов Антон Крылов

    журналист

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    «Мы не знаем страны, в которой живём», – эту фразу Юрия Андропова могут повторить многие из нас. Безусловно, внутренний туризм в России активно развивается – и год за годом бьёт разнообразные рекорды, но до лидеров в этом направлении, США и Китая, нам ещё далеко. А на кого ещё равняться нашей сверхдержаве, как не на другие сверхдержавы?

    Чтобы не быть голословным, немного цифр: 350 миллионов американцев совершают в год около 2,5 миллиарда поездок по стране. Полтора миллиарда китайцев – 6,5 миллиарда. 150 миллионов наших соотечественников – 174 миллиона. То есть условный американец ездит по своей стране 7 раз в год, китаец – 4,5, а русский – чуть больше одного раза. Неудивительно, что вклад туризма в ВВП США близится к 9%, Китая – около 5%, а у нас – только 3%.

    И основная наша проблема опять-таки не в том, что не хватает инфраструктуры – хотя и это тоже есть – а именно в незнании возможностей нашей огромной Родины. Ещё с советских времен сложились популярные туристические бренды – если море, то Крым и Краснодарский край, если поправить здоровье – то Кавминводы, если культура – то Питер и Москва плюс Золотое кольцо.

    Всё. 

    Безусловно, в последние годы многие путешественники открыли для себя Дагестан и Алтай, Нижний Новгород сумел стать федеральной столицей закатов, заполярная Териберка успешно монетизировала и развила свою кинематографическую славу – все эти примеры на слуху.

    Но есть два больших «но». Во-первых, это был рост практически с нуля, поэтому он так заметен. А во-вторых, это всё равно капля в море. В России 89 регионов, и в каждом есть то, что стоило бы посмотреть жителям остальных 88-ми. Но о большинстве достопримечательностей мы банально не знаем и не считаем нужным тратить деньги на поездку, скажем, в Елец – с его уникальным ансамблем городской застройки и Вознесенским собором Константина Тона, или в невероятный замок Шереметева на берегу Волги в Марийской республике.

    Причем нельзя сказать, что региональные власти мало делают для привлечения туристов и рекламы своих достопримечательностей. Почти везде работают программы по развитию туризма, поддержке предпринимателей, работающих в этой сфере, регионы участвуют в выставках и форумах – работа ведётся. Но прорыва до сих пор не произошло.

    Ситуация с внутренним туризмом очень похожа на положение дел в виноделии. Ещё лет 15 назад словосочетание «качественное российское вино» казалось оксюмороном. Потом стали одна за одной открываться винодельни, в отрасль пришли деньги, и словосочетание «дорогое качественное российское вино» стало вполне справедливым. Недорогое качественное тоже встречалось, но несколько лет это была лотерея, вина из одной партии могли принципиально и прискорбно отличаться по вкусу, цвету и запаху.

    И вот уже где-то лет 5, как российское виноделие стало не хуже прочих. Разумеется, таких цен как в Европе, где можно купить вполне питкое вино «на каждый день» за 200-300 рублей, у нас нет, но зато у нас многое другое дешевле.

    Внутренний туризм всё ещё находится на стадии «дорогое = качественное». Отдых эконом-класса по-прежнему остается во многом лотереей, за одни и те же деньги в максимально туристическом Санкт-Петербурге можно снять свежеотремонтированную комнату с кондиционером в мини-отеле, где в стоимость входят не только бесплатный чай-кофе-печенье, но и пельмени, и яйца, которые можно приготовить на общей кухне. Идеальный вариант для многодетных семей или студентов – неудивительно, что свободных мест в этом мини-отеле обычно нет.

    А можно за те же, подчеркну, деньги наткнуться на заплесневевшую комнату с окнами на шумную улицу, без кондиционера и антикомариных сеток, зато со скрипучей кроватью и великолепной слышимостью всего, что происходит в соседнем номере. Отзывы помогают лишь отчасти – все знают, как они покупаются. Я, к слову, поэтому уже давно не читаю положительные отзывы на сайтах бронирований, хотя сам регулярно их оставляю. Из негативных, по крайней мере, можно хотя бы приблизительно представить, что тебя ждёт и насколько адекватен хозяин.

    Если дорогие бутиковые отели и дешевые комнаты есть уже практически во всех городах и районах, где бывают туристы, недорогих отелей среднего класса за пределами общеизвестных локаций по-прежнему не хватает, ведь их надо строить с нуля, советские гостиницы, как ни перестраивай, хорошо не получится, слишком изменились требования людей к качественному отдыху. А это совершенно иной размер инвестиций и сроков окупаемости, нежели ультра-дорогой или ультра-дешевый отдых.

    В чем-то может выручить федеральная программа поддержки строительства глэмпингов там, где строить отель сложно, дорого или незачем, но это тоже ценовая категория выше среднего, как ни крути.

    Универсального рецепта, который смог бы быстро приблизить нас к уровню Китая или США, к сожалению, нет – тут, как и во многих других сферах, необходима комплексная работа бизнеса и государства. Если будет хорошая реклама, но не будет гостиниц – проект не взлетит. Если построят прекрасную гостиницу, но о ней никто не узнает – аналогично. Если будет и гостиница, и реклама, но не будет удобной транспортной доступности – тоже ничего не выйдет.

    С каждым годом всё больше людей у нас понимают, что мы не зря живем в самой большой стране мира, и туристических локаций у нас, соответственно, тоже больше, чем где бы то ни было. Есть абсолютно любые природные достопримечательности, есть античные памятники, есть европейские (в Калининградской области и всё в том же Петербурге), есть тысячелетние церкви, и многое, многое другое. 

    В каждом историческом городе есть свои уникальные достопримечательности, поэтому если кто-то думает, что, проехав по Золотому кольцу, он всё увидел – это принципиальнейшая ошибка. Есть и новые достопримечательности – выше я упоминал республику Марий Эл, так вот, в её столице, Йошкар-Оле, построены копии европейских набережных, венецианских палаццо и московского Кремля – и эта имитация настолько масштабна, что китч и дурновкусие превращаются в нечто, что, безусловно, стоит хоть раз увидеть.

    И, конечно, нужно работать вдолгую – тех же китайцев и американцев с детства учат, что есть достопримечательности, которые обязательно нужно посетить каждому. В наших школах за последние годы появились разговоры о главном, скорректирована программа уроков истории, и одной из тем обязательно должна быть популяризация внутреннего туризма. Россию нужно видеть своими глазами, и, кстати, возможно, американцы и китайцы такие патриоты своих стран в том числе и потому, что много по ним путешествуют. 

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