С каждым годом всё больше людей у нас понимают, что мы не зря живем в самой большой стране мира. Россию нужно видеть своими глазами, и, кстати, возможно, американцы и китайцы такие патриоты своих стран в том числе и потому, что много по ним путешествуют.0 комментариев
Убийство велосипедиста полицейскими спровоцировало массовые протесты в США
Убийство полицией велосипедиста привело к уличным протестам в Висконсине
В американском городе Мэдисон начались стихийные акции протеста из-за гибели мужчины, застреленного стражами порядка при попытке задержания на городском перекрестке.
Волнения вспыхнули в среду после публикации в соцсетях видеозаписей инцидента, передает ТАСС.
Четверо патрульных попытались остановить ехавшего на велосипеде человека. По словам шефа местной полиции Джона Паттерсона, подозреваемый оказал сопротивление, достал нож и ранил сотрудника, после чего был убит.
Личность и расовая принадлежность погибшего пока не раскрываются. Однако в демонстрациях активно участвуют представители чернокожего населения Мэдисона. Особое возмущение горожан вызвал тот факт, что патрульные не использовали нательные видеокамеры.
Мэр города Сатья Роудс-Конвей и губернатор штата Тони Эверс выразили соболезнования семье убитого. Политики потребовали провести максимально тщательное расследование трагедии. Четверо причастных к стрельбе правоохранителей временно отстранены от исполнения обязанностей.
Власти прилагают все усилия для сохранения мирного характера уличных акций. Ситуация напоминает события июня 2020 года, когда гибель афроамериканца Джорджа Флойда спровоцировала масштабные беспорядки по всей стране.
Как писала газета ВЗГЛЯД, месяцем ранее американские полицейские случайно застрелили годовалого ребенка на парковке супермаркета в штате Миссисипи.
Зимой масштабные акции протеста прошли в стране из-за убийства силовиками активистки Рене Николь Гуд. После гибели демонстрантов в Миннеаполисе власти обязали сотрудников правоохранительных органов носить нательные видеокамеры.