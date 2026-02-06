ЕС не устоял перед российским мирным атомом

Tекст: Ольга Самофалова

В Венгрии начато строительство второй АЭС. Строит ее по собственному проекту Росатом. Более того, проект реализуется на кредитные средства России. «Это великий день для Венгрии, России и всего международного ядерного сообщества», – заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, выступая на торжественной церемонии заливки первого бетона в фундамент АЭС «Пакш-2».

Дело в том, что речь идет о вводе в строй новейших ядерных реакторов ВВЭР-1200 поколения 3+. Такие реакторы уже построены или строятся в Белоруссии, Бангладеш, Египте, Турции. Но на территории Евросоюза АЭС «Пакш» станет первой атомной станцией с такими новейшими энергоблоками. Почему в условиях отказа от российской нефти и газа, Брюссель соглашается на строительство АЭС? Потому что ЕК официально признала атомную энергию чистой, зеленой.

Гросси из МАГАТЭ поздравил руководство Росатома, пожелал успехов в международных проектах и выразил уверенность, что атомная энергетика будет способствовать мирному развитию всех стран.

Между тем еще в прошлом году судьба проекта была на волоске. Срок строительства не раз переносился, в том числе из-за санкций США против Газпромбанка, через который планируется вести финансирование проекта. Его смета оценивается в 12,5 млрд евро, и целых 80% будет профинансировано за счет российского кредита. Однако премьер-министр Венгрии Виктор Орбан договорился с США о своем праве проводить финансовые операции для своей АЭС через этот российский банк в обход санкций. Ему, правда, пришлось пойти на ядерную сделку с Вашингтоном, в том числе согласиться на закупку ядерного топлива у американской Westinghouse.

Венгрия отнюдь не новичок на рынке атомной энергетики – и уже давно сотрудничает с Россией. В Пакше работает АЭС, построенная еще советскими специалистами в 1980-х годах. АЭС «Пакш-2» становится логичным продолжением нашего многолетнего сотрудничества в атомной энергетике, сказал глава Росатома Сергей Лихачев. На ней вырабатывается треть потребляемой электроэнергии в Венгрии.

Зачем же Венгрии новые атомные реакторы? Проблема в том, что атомные реакторы на первой АЭС устарели. Срок их эксплуатации уже продлевали в 2012–2017 годах на 20 лет, то есть до 2032–2037 годов. Будет ли продление дальше – пока вопрос. Вторая часть проекта должна быть завершена по плану в 2030 году. Хотя учитывая, что начало стройки задержалось, то и ее завершение может произойти на год-два позже.

«Блоки ВВЭР-440 с первой АЭС стареют, и даже с продлением ресурса их надо будет постепенно замещать. Пара новых ВВЭР-1200 поколения 3+ поднимает установленную мощность комплекса с 2 до 4,4 ГВт и дает опору для базовой генерации на десятилетия, так как срок службы заявлен 60 лет. В венгерской логике – это про предсказуемую цену и надежность при высокой зависимости от импорта топлива и при росте спроса из-за промышленности и электрификации», – говорит Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global.

«Вторая очередь АЭС «Пакш» необходима Венгрии для укрепления надежной базовой генерации и снижения зависимости от импорта энергоносителей, прежде всего газа. Рост доли атомной энергии в энергобалансе страны до 70% означает более устойчивую ценовую модель и меньшую уязвимость к внешним шокам на топливных рынках», – считает Павел Севостьянов, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова.

Таким образом, атомная энергия составит конкуренцию газовой.

Для Газпрома эта история может означать снижение поставок в Венгрию, если той удастся отстоять свое право покупать трубопроводный газ. Потому что его хотят запретить с сентября 2027 года.

«Однако газ для Венгрии важен не только для электростанций, но и для отопления, коммунального сектора и части промышленности, поэтому даже рост атомной генерации не означает автоматического выпадения спроса на газ. Скорее речь о снижении потребности сжигать газ для производства электроэнергии в обычные часы, особенно если параллельно растут ВИЭ. Для Газпрома риск потери доли в поставках газа в Венгрию есть именно через электроэнергетику и через политическую диверсификацию, но он ограничен тем, что газ остается системной поддержкой для баланса и сезонности», – говорит Чернов.

Структура рынка при этом изменится: атомная генерация станет доминирующим базовым источником, тогда как газовые электростанции будут выполнять в основном пиковую и резервную функции, но газ сохранит свою значимость для теплоснабжения Венгрии и балансировки системы, согласен Севостьянов.

Риски, что Росатом не вернет свои вложения в проект, снизились после того, как в конце 2025 года Венгрия добилась от США исключения из-под санкций для проведения транзакций через Газпромбанк. «Это снижает риск кассовых разрывов, хотя полностью не снимает риск новых ограничений, удорожания и сдвига сроков реализации проекта», – говорит Чернов.

Однако проект продолжается, так как он выгоден не только венгерской, но и самой российской стороне.

«Росатом получает от проекта «Пакш-2» не только доход на этапе строительства, но и долгосрочный контракт на поставку топлива, сервис и сопровождение эксплуатации энергоблоков на протяжении 60 лет. Это стабильная выручка, не зависящая от цен на энергоносители и конъюнктуры спотовых рынков»,

– говорит Чернов.

Сама Россия тоже получает выгоды. Во-первых, этот проект означает сохранение технологического присутствия России в энергетике ЕС и экспорт высокотехнологичной продукции с высокой добавленной стоимостью. Во-вторых, через государственный кредит формируется длительная финансовая связь с Венгрией, включая процентный доход и гарантированный возврат средств, говорит собеседник.

«Кроме того, «Пакш-2» остается витринным проектом реакторов ВВЭР-1200 поколения 3+ в Европе, что усиливает позиции Росатома на международных тендерах и повышает доверие к российским ядерным технологиям в других регионах мира», – заключает Чернов.