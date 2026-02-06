  • Новость часаНад Орловской областью уничтожены две ракеты
    Лавров рассказал о «тайных» контактах европейских лидеров с Россией
    Штабные учения НАТО в Литве завершились быстрой победой России
    Крупнейшие отельные сети России отключили продажи через «Яндекс Путешествия»
    ВСУ нанесли комбинированный удар по Брянской области
    Трамп ответил России на вопросы о ДСНВ
    Киев захотел гарантий безопасности для Одессы в рамках мирного договора
    Власти Эстонии поругались из-за России
    Россия запланировала строительство 10 ледоколов
    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Ненависть Европы захлебнулась в желании говорить

    Что делать с людьми, которые вслух говорят о том, что им нужен продолжающийся конфликт? Трамп говорит, что он борется за мир. Путин говорит, что он всегда готов к миру. И только у начальников Европы нет слова «мир» в вокабуляре.

    0 комментариев
    Анна Долгарева Анна Долгарева Без престижа профессии учителя нельзя рассчитывать на величие

    Военные выступают в школах перед детьми – это нужно и правильно, и это огромный плюс, который мы получили от СВО. Но в той же школе ученик может оскорбить учителя, высмеяв его маленькую зарплату, – и ему ничего не будет.

    10 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Единство народов – не лозунг, а локомотив развития

    Этнический состав России фантастически разнообразен и одновременно очень прост: около 81% составляют русские. В политологии уровень 80% является той стандартной отсечкой, выше которой страна считается и действует как мононациональная. Однако Россия, как обычно, пошла своим путем.

    5 комментариев
    6 февраля 2026, 08:50 • Экономика

    ЕС не устоял перед российским мирным атомом

    ЕС не устоял перед российским мирным атомом
    @ rosatom.ru

    Tекст: Ольга Самофалова

    На территории ЕС впервые запустили строительство российской АЭС с новейшими атомными реакторами. Брюссель выдавил российскую нефть и в процессе выдворения российского газа, но российский атом, наоборот, получил зеленый свет. Агентство МАГАТЭ, которое следит за атомной энергией в мире, назвало день старта стройки АЭС в Венгрии великим для всего мира. Почему Росатому дали такой карт-бланш?

    В Венгрии начато строительство второй АЭС. Строит ее по собственному проекту Росатом. Более того, проект реализуется на кредитные средства России. «Это великий день для Венгрии, России и всего международного ядерного сообщества», – заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, выступая на торжественной церемонии заливки первого бетона в фундамент АЭС «Пакш-2».

    Дело в том, что речь идет о вводе в строй новейших ядерных реакторов ВВЭР-1200 поколения 3+. Такие реакторы уже построены или строятся в Белоруссии, Бангладеш, Египте, Турции. Но на территории Евросоюза АЭС «Пакш» станет первой атомной станцией с такими новейшими энергоблоками. Почему в условиях отказа от российской нефти и газа, Брюссель соглашается на строительство АЭС? Потому что ЕК официально признала атомную энергию чистой, зеленой.

    Гросси из МАГАТЭ поздравил руководство Росатома, пожелал успехов в международных проектах и выразил уверенность, что атомная энергетика будет способствовать мирному развитию всех стран.

    Между тем еще в прошлом году судьба проекта была на волоске. Срок строительства не раз переносился, в том числе из-за санкций США против Газпромбанка, через который планируется вести финансирование проекта. Его смета оценивается в 12,5 млрд евро, и целых 80% будет профинансировано за счет российского кредита. Однако премьер-министр Венгрии Виктор Орбан договорился с США о своем праве проводить финансовые операции для своей АЭС через этот российский банк в обход санкций. Ему, правда, пришлось пойти на ядерную сделку с Вашингтоном, в том числе согласиться на закупку ядерного топлива у американской Westinghouse.

    Венгрия отнюдь не новичок на рынке атомной энергетики – и уже давно сотрудничает с Россией. В Пакше работает АЭС, построенная еще советскими специалистами в 1980-х годах. АЭС «Пакш-2» становится логичным продолжением нашего многолетнего сотрудничества в атомной энергетике, сказал глава Росатома Сергей Лихачев. На ней вырабатывается треть потребляемой электроэнергии в Венгрии.

    Зачем же Венгрии новые атомные реакторы? Проблема в том, что атомные реакторы на первой АЭС устарели. Срок их эксплуатации уже продлевали в 2012–2017 годах на 20 лет, то есть до 2032–2037 годов. Будет ли продление дальше – пока вопрос. Вторая часть проекта должна быть завершена по плану в 2030 году. Хотя учитывая, что начало стройки задержалось, то и ее завершение может произойти на год-два позже.

    «Блоки ВВЭР-440 с первой АЭС стареют, и даже с продлением ресурса их надо будет постепенно замещать. Пара новых ВВЭР-1200 поколения 3+ поднимает установленную мощность комплекса с 2 до 4,4 ГВт и дает опору для базовой генерации на десятилетия, так как срок службы заявлен 60 лет. В венгерской логике – это про предсказуемую цену и надежность при высокой зависимости от импорта топлива и при росте спроса из-за промышленности и электрификации», – говорит Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global.

    «Вторая очередь АЭС «Пакш» необходима Венгрии для укрепления надежной базовой генерации и снижения зависимости от импорта энергоносителей, прежде всего газа. Рост доли атомной энергии в энергобалансе страны до 70% означает более устойчивую ценовую модель и меньшую уязвимость к внешним шокам на топливных рынках», – считает Павел Севостьянов, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова.

    Таким образом, атомная энергия составит конкуренцию газовой.

    Для Газпрома эта история может означать снижение поставок в Венгрию, если той удастся отстоять свое право покупать трубопроводный газ. Потому что его хотят запретить с сентября 2027 года.

    «Однако газ для Венгрии важен не только для электростанций, но и для отопления, коммунального сектора и части промышленности, поэтому даже рост атомной генерации не означает автоматического выпадения спроса на газ. Скорее речь о снижении потребности сжигать газ для производства электроэнергии в обычные часы, особенно если параллельно растут ВИЭ. Для Газпрома риск потери доли в поставках газа в Венгрию есть именно через электроэнергетику и через политическую диверсификацию, но он ограничен тем, что газ остается системной поддержкой для баланса и сезонности», – говорит Чернов.

    Структура рынка при этом изменится: атомная генерация станет доминирующим базовым источником, тогда как газовые электростанции будут выполнять в основном пиковую и резервную функции, но газ сохранит свою значимость для теплоснабжения Венгрии и балансировки системы, согласен Севостьянов.

    Риски, что Росатом не вернет свои вложения в проект, снизились после того, как в конце 2025 года Венгрия добилась от США исключения из-под санкций для проведения транзакций через Газпромбанк. «Это снижает риск кассовых разрывов, хотя полностью не снимает риск новых ограничений, удорожания и сдвига сроков реализации проекта», – говорит Чернов.

    Однако проект продолжается, так как он выгоден не только венгерской, но и самой российской стороне.

    «Росатом получает от проекта «Пакш-2» не только доход на этапе строительства, но и долгосрочный контракт на поставку топлива, сервис и сопровождение эксплуатации энергоблоков на протяжении 60 лет. Это стабильная выручка, не зависящая от цен на энергоносители и конъюнктуры спотовых рынков»,

    – говорит Чернов.

    Сама Россия тоже получает выгоды. Во-первых, этот проект означает сохранение технологического присутствия России в энергетике ЕС и экспорт высокотехнологичной продукции с высокой добавленной стоимостью. Во-вторых, через государственный кредит формируется длительная финансовая связь с Венгрией, включая процентный доход и гарантированный возврат средств, говорит собеседник.

    «Кроме того, «Пакш-2» остается витринным проектом реакторов ВВЭР-1200 поколения 3+ в Европе, что усиливает позиции Росатома на международных тендерах и повышает доверие к российским ядерным технологиям в других регионах мира», – заключает Чернов.

    Штурмовики «Востока» взяли в плен группу бойцов ВСУ
    США собрались демонстрировать на Олимпиаде «лидерство в мировом спорте»
    В Польше призвали Зеленского прекратить выпрашивать войска из Европы
    Индия решила обсудить закупку 114 истребителей Rafale
    Автомобиль взорвался в Одессе, погиб человек
    Задержанные у военной базы США россиянки оказались нелегалами
    Нейробиолог назвал зумеров первым уступающим предшественникам по уму поколением

    ЕС не устоял перед российским мирным атомом

    ЕС не устоял перед российским мирным атомом

На территории ЕС впервые запустили строительство российской АЭС с новейшими атомными реакторами. Брюссель выдавил российскую нефть и в процессе выдворения российского газа, но российский атом, наоборот, получил зеленый свет. Агентство МАГАТЭ, которое следит за атомной энергией в мире, назвало день старта стройки АЭС в Венгрии великим для всего мира. Почему Росатому дали такой карт-бланш?

    • Россия и США пресекли маневр Зеленского

      Попытка Владимира Зеленского нажаловаться президенту США на президента России провалилась. Дональд Трамп подтвердил, что Владимир Путин сдержал свое слово насчет так называемого энергетического перемирия. Просто Киеву пресекли попытку маневра, поэтому Зеленский и бесится. В чем была суть маневра?

    • Переговоры Путина и Си: главное

      «В отношениях России и Китая любое время года – это весна», – заявил президент России Владимир Путин в ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином по видеосвязи. О чем договорились два лидера?

    • Роль черной магии в диктатуре Зеленского

      Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель рассказала о нравах, которые царили в украинской власти в период строительства диктатуры. Так, по ее словам, некогда всесильный глава офиса президента Андрей Ермак активно практиковал черную магию.

    • Великий пост в 2026 году: даты, что можно есть, что запрещено и как правильно соблюдать

      Великий пост, который в 2026 году начнется 23 февраля, – это важнейшее время в православном календаре. Для верующих это не просто период ограничений в еде, а возможность для глубокого духовного обновления, молитвы и внутренней работы. Однако тем, кто впервые решится на этот путь или только начинает знакомиться с церковными традициями, часто бывает непросто разобраться. С чего начать? Что можно и нельзя есть? Как правильно соблюдать пост, чтобы это пошло на пользу и душе, и телу?

    • Правила перевозки детей в автомобиле в 2026 году: требования, штрафы и изменения

      Перевозка детей в автомобилях до определенного возраста требует соблюдения специальных правил, в том числе установки особого оборудования (кресел). Что говорит на эту тему закон, какие наказания предусмотрены за его нарушение и как выбрать подходящее устройство для перевозки ребенка?

    • Дополнительный отпуск 2026: кому положен по закону и сколько дней можно получить

      Некоторые категории работников имеют, помимо основного, дополнительный ежегодный отпуск. Кто именно пользуется таким правом, сколько дней добавляется к отдыху и какой денежной компенсацией в некоторых случаях эта льгота может быть заменена?

