Правила перевозки детей в автомобиле в 2026 году: требования, штрафы и изменения

Перевозка детей в автомобиле регулируется пунктом 22.9 Правил дорожного движения РФ. В 2025–2026 годах произошли существенные изменения: ужесточены требования к детским удерживающим устройствам, а с 9 января 2026 года значительно увеличены штрафы за нарушения.

Основные требования ПДД к перевозке детей

Правила дорожного движения разделяют детей на три возрастные категории с разными требованиями к перевозке.

Дети от 0 до 6 лет включительно – перевозка разрешена только в детском удерживающем устройстве (автокресле или автолюльке), соответствующем росту и весу ребенка. Требование обязательно как для переднего, так и для заднего сиденья легкового автомобиля.

Дети от 7 до 11 лет включительно – на заднем сиденье могут перевозиться как в детском удерживающем устройстве, так и с использованием штатных ремней безопасности. На переднем сиденье – только в детском удерживающем устройстве.

Дети с 12 лет – могут ездить без детского кресла, пристегнутые штатными ремнями безопасности, в том числе на переднем сиденье. Однако рекомендуется использовать удерживающие устройства до достижения роста 150 см, поскольку штатные ремни рассчитаны на взрослых пассажиров (данная рекомендация носит не нормативный, а экспертный характер).

Изменения 2025–2026 годов

С 26 июля 2025 года вступило в силу постановление правительства РФ от 16.07.2025 № 1071, которое внесло важные изменения в ПДД. Пункт 1.2 дополнен официальным определением детской удерживающей системы (устройства):

Детская удерживающая система (устройство) – конструкция, предназначенная для перевозки детей в транспортном средстве в целях снижения риска причинения вреда их жизни и здоровью».

Главное нововведение: лямки, гибкие элементы с пряжками, адаптеры, фиксаторы, накладки на ремни безопасности и другие аналогичные предметы официально не являются детскими удерживающими системами. Использование так называемых ФЭСТ–адаптеров, бескаркасных автокресел и направляющих лямок теперь является нарушением, за которое положен штраф.

С 9 января 2026 года вступил в силу Федеральный закон от 29.12.2025 № 525–ФЗ, который существенно увеличил штрафы за нарушение правил перевозки детей (указанный федеральный закон и его реквизиты требуют подтверждения).

Штрафы с января 2026 года

Штрафы за нарушение правил перевозки детей (статья 12.23 КоАП РФ, часть 3):

Для водителей (физических лиц): 5000 рублей (ранее было 3000 рублей).

Для должностных лиц: 50 000 рублей (ранее было 25 000 рублей).

Для юридических лиц: 200 000 рублей (ранее было 100 000 рублей).

За что могут оштрафовать:

· перевозка ребенка без автокресла или бустера, когда это требуется по закону;

· несоответствие автокресла актуальным требованиям (использование адаптеров, накладок на ремни, бескаркасных кресел);

· несоответствие автокресла весу и росту ребенка;

· неправильная фиксация автокресла в автомобиле;

· неправильная фиксация ребенка в автокресле;

· размещение более одного ребенка в одном автокресле;

· оставление ребенка младше семи лет в салоне автомобиля без присмотра.

Что является детским удерживающим устройством

Согласно действующим требованиям, к детским удерживающим устройствам относятся только сертифицированные конструкции, соответствующие техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств».

Разрешенные устройства:

Автолюльки (группа 0) – для детей от рождения до шести месяцев, весом до 10 кг. Устанавливаются поперек движения на заднем сиденье.

Автокресла–переноски (группа 0+) – для детей от рождения до 12–15 месяцев, весом до 13 кг, ростом до 75–80 см. Устанавливаются против хода движения.

Автокресла (группа 1) – для детей от девяти месяцев до четырех лет, весом 9–18 кг. Устанавливаются по ходу движения, ребенок фиксируется внутренними пятиточечными ремнями.

Автокресла (группа 2) – для детей от трех до шести лет, весом 15–25 кг. Ребенок пристегивается штатным ремнем безопасности автомобиля.

Автокресла и бустеры (группа 3) – для детей от шести до 12 лет, весом 22–36 кг. Ребенок пристегивается штатным ремнем, кресло или бустер обеспечивают правильное положение ремня.

Универсальные автокресла – объединяют несколько групп (например, 0+/1, 1/2/3, 2/3). Они удобны, но по уровню безопасности могут уступать специализированным моделям.

Запрещенные устройства (не являются ДУУ):

· адаптеры ремней безопасности («треугольники», «ФЭСТ»);

· накладки на ремни;

· направляющие лямки;

· бескаркасные автокресла;

· любые гибкие элементы с пряжками и фиксаторами.

Как выбрать детское автокресло

Сертификация – на корпусе кресла должна быть оранжевая наклейка с маркировкой стандарта безопасности: ECE R44/04 (классификация по весу) или ECE R129 (i–Size, классификация по росту). Отсутствие маркировки означает, что изделие не прошло официальную проверку безопасности.

Соответствие параметрам ребенка – кресло подбирается строго по актуальному весу, росту и возрасту ребенка. Нельзя покупать кресло «на вырост» или использовать слишком маленькое. В первом случае ребенок может выскользнуть при аварии, во втором – ремни могут травмировать внутренние органы.

Способ крепления – автокресла крепятся штатными ремнями безопасности автомобиля или системой ISOFIX. Система ISOFIX – это встроенные в кузов автомобиля скобы, к которым напрямую крепится автокресло. Она обеспечивает более надежную фиксацию и снижает риск неправильной установки.

Возрастные рекомендации по типу крепления:

· До одного года – кресло устанавливается против хода движения (спиной вперед).

· От одного года до четырех лет – можно устанавливать по ходу движения (лицом вперед), но установка против хода значительно безопаснее.

· От четырех лет – по ходу движения.

Правила установки автокресла

Выбор места в автомобиле. Самым безопасным считается центральное место на заднем сиденье – оно наиболее удалено от точек бокового удара. Если установка там невозможна, следующим по безопасности является место за водителем.

Установка на переднем сиденье. ПДД не запрещают перевозить детей в автокреслах на переднем пассажирском сиденье. Однако при установке автолюльки или автокресла против хода движения необходимо отключить фронтальную подушку безопасности. При ее срабатывании сила удара может быть смертельно опасна для ребенка.

Фиксация автокресла. Кресло должно быть закреплено неподвижно, без люфтов и качаний. При креплении ремнем безопасности ремень должен проходить через все предусмотренные направляющие. При использовании ISOFIX должны быть задействованы все точки крепления, включая Top Tether (верхний ремень) или упор в пол.

Фиксация ребенка в кресле. Внутренние ремни должны плотно прилегать к телу – между ремнем и грудью ребенка должен помещаться только один палец. Плечевые ремни должны выходить из спинки кресла на уровне плеч или чуть выше. Нижний ремень должен проходить по бедрам, а не по животу.

Частые ошибки при перевозке детей

Неправильный выбор кресла. Покупка кресла большей группы, чтобы сэкономить – ребенок «болтается» в кресле и фактически не защищен.

Неправильная установка. По статистике, до 60% автокресел установлены с ошибками. Ремень безопасности провисает, кресло шатается, не задействованы все точки крепления.

Ослабление ремней. Родители ослабляют ремни, чтобы ребенку было «удобнее». В результате при ДТП ремни не удерживают тело.

Преждевременный переход на следующую группу. Ребенок пересаживается в кресло большей группы раньше, чем это безопасно.

Установка автолюльки на переднем сиденье без отключения подушки безопасности. Это смертельно опасно.

Перевозка в зимней одежде. Объемная куртка или комбинезон не позволяют плотно затянуть ремни. Рекомендуется снимать верхнюю одежду или использовать специальные накидки.

Перевозка детей в такси

Такси, как и любой легковой автомобиль, для перевозки детей должно быть оснащено сертифицированным детским креслом, соответствующим возрасту, весу и росту ребенка.

Обязанности пассажира: при заказе такси необходимо указать, что требуется детское автокресло, и сообщить возраст (или вес/рост) ребенка.

Обязанности службы такси: предоставить автомобиль с подходящим автокреслом. Многие службы имеют специальный тариф «Детский».

Перед поездкой: осмотрите кресло, проверьте его исправность и надежность фиксации. При обнаружении нарушений требуйте их устранения или откажитесь от поездки.

Штрафы для такси: при нарушении правил перевозки детей самозанятый водитель или должностное лицо получит штраф 50 000 рублей, юридическое лицо (таксопарк) – 200 000 рублей.

Перевозка детей в общественном транспорте

В городских автобусах, троллейбусах, трамваях использование детского кресла не является обязательным требованием. Ребенок, как и взрослый, должен быть пристегнут ремнём безопасности, если автобус ими оборудован.

Технический регламент Таможенного союза предписывает оснащать ремнями безопасности только автобусы, в которых предусмотрена перевозка пассажиров сидя (междугородние, туристические).

Организованная перевозка группы детей

Особые правила действуют для организованной перевозки группы детей автобусами (постановление правительства РФ от 23.09.2020 № 1527, действует до 1 сентября 2026 года).

Организованная перевозка – это:

· перевозка группы из восьми и более детей;

· без сопровождения родителей или законных представителей;

· в автобусе (не маршрутном общественном транспорте).

Требования к автобусу:

· установка знака «Перевозка детей» спереди и сзади;

· включение желтого или оранжевого маячка;

· оборудование ремнями безопасности;

· возраст автобуса – не более 10 лет.

Требования к водителю:

· водительский стаж категории D не менее одного года из последних двух лет;

· отсутствие неоплаченных штрафов и административных нарушений в области дорожного движения за последний год.

Ограничения:

· дети младше семи лет не допускаются к перевозке, если время в пути превышает четыре часа;

· в ночное время (с 23:00 до 6:00) перевозка разрешена только до вокзалов, аэропортов или в случае завершения поездки.

Документы:

· договор фрахтования (оригинал или копия, допускается электронная форма);

· маршрут поездки с указанием остановок и мест приема пищи;

· список детей с указанием ФИО и возраста;

· список сопровождающих лиц;

· документ, подтверждающий медицинский допуск водителя.

Уведомление ГИБДД:

· при перевозке одним–двумя автобусами – подается уведомление в подразделение ГИБДД;

· при перевозке тремя и более автобусами – подается заявка на сопровождение патрульным автомобилем.

Сроки подачи уведомления:

· междугородние рейсы – не менее чем за 48 часов;

· городские и пригородные маршруты – не менее чем за 24 часа.

Запрет оставления детей в автомобиле

Пункт 12.8 ПДД запрещает оставлять ребенка младше семи лет в салоне припаркованного автомобиля без присмотра совершеннолетнего. За нарушение предусмотрен штраф по статье 12.19 КоАП РФ (нарушение правил остановки и стоянки) – 500 рублей или предупреждение.

Однако это нарушение также может быть квалифицировано по статье 12.23 КоАП РФ как нарушение правил перевозки детей со штрафом 5000 рублей (с 9 января 2026 года).

Перевозка детей на мотоцикле

ПДД запрещают перевозить детей младше 12 лет на заднем сиденье мотоцикла. Детей 12 лет и старше можно перевозить при соблюдении следующих условий:

· ребенок должен быть в мотошлеме;

· конструкция мотоцикла должна предусматривать место для пассажира;

· ребенок должен держаться за водителя или специальные ручки.

Практические рекомендации

При покупке автокресла:

1. Проверьте наличие сертификата и маркировки ECE R44/04 или ECE R129.

2. Выбирайте кресло строго по текущим параметрам ребенка.

3. По возможности «примерьте» кресло в магазине с ребенком.

4. Проверьте совместимость с вашим автомобилем (особенно при использовании ISOFIX).

5. Изучите результаты независимых краш-тестов.

При установке:

1. Внимательно изучите инструкцию производителя.

2. Проверьте, что кресло не шатается после установки.

3. Убедитесь, что ремни проходят через все направляющие.

4. При использовании ISOFIX проверьте защелкивание индикаторов.

Перед каждой поездкой:

1. Проверьте надежность крепления кресла.

2. Отрегулируйте ремни под одежду ребенка.

3. Убедитесь, что ремни плотно прилегают к телу.

4. Проверьте, что замки защелкнуты.

Что делать, если ребенок расстегивается в пути

Если ребенок расстегнул ремни или вылез из кресла во время движения, это формально является нарушением ПДД. Водитель должен совершить безопасную остановку и правильно разместить ребенка в кресле согласно инструкции. Продолжать движение с непристегнутым ребенком запрещено.

Эффективность детских автокресел

По данным Всемирной организации здравоохранения:

· использование детских удерживающих устройств снижает смертность младенцев в ДТП на 71%;

· смертность детей старшего возраста снижается на 54%.

Сертифицированное автокресло – это не дополнительные расходы, а инвестиция в безопасность ребенка.