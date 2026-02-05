Единство народов – не лозунг, а локомотив развития

Год единства народов России, который, согласно указу Владимира Путина, проводится в этом году, напоминает о том, что наши недруги считают едва ли не главной нашей уязвимостью, ну а мы сами знаем, что на самом деле это – важнейший источник нашей силы. Впрочем, многонациональность страны – любой страны – действительно может стать для нее причиной проблем, в том числе тех, которые инспирируют и используют против нее ее противники.

Именно поэтому в этом году на самом высоком уровне было решено напомнить абсолютно всем – и внутри страны, и за ее пределами – о главном: в России живут люди десятков национальностей, но мы все – один народ. Нас объединяет не только одинаковый паспорт с красной обложкой и приложение «Госуслуги» в смартфоне, а грандиозный по своим масштабам фундамент исторического, культурного и духовного единства, единства прошлого, настоящего и будущего, на котором и стоит Россия.

Россия – уникальная страна. Ее этнический состав фантастически разнообразен и одновременно с этим очень прост: около 81% населения составляют русские. В принципе, в политологии уровень 80% является той стандартной отсечкой, выше которой страна считается и действует как мононациональная – с соответствующими последствиями в государственном строительстве и политике. Просто потому, что подобное доминирование одного этноса позволяет ему без проблем создать государство «под себя», с учетом исключительно собственных интересов.

Однако, как обычно, Россия пошла поперек стереотипов и стандартов. Она исторически формировалась и развивалась как держава многонациональная, не только не подавляющая этническое разнообразие, а наоборот – предоставляющая максимально благоприятные условия для развития всем народам.

Это действительно рискованный путь, поскольку чем однороднее общество – тем меньше угроз его раскола, а чем оно разнообразнее – тем больше потенциальных линий его разделения. Но Россия выбрала этот опасный путь – и выиграла историческую гонку, создав уникальную страну-цивилизацию, раз за разом преодолевающую тяжелые кризисы и сложнейшие испытания, и неизменно поднимающуюся на самую вершину мирового успеха и влияния.

Главный секрет не просто национального или государственного, а цивилизационного успеха России лучше всего сформулировал, пожалуй, Николай Цискаридзе: «Я никогда не хотел менять место своей жизни, я никогда не хотел менять страну, я никогда не хотел менять язык. Я – грузин, я – российский гражданин, я – русский артист. И для меня самое ценное из всего – это то, что я русский артист. Для меня нет выше русского театра, для меня нет выше русского балета, для меня очень ценна русская литература и русский язык. Я просто это люблю».

Эта триада идентичности ста пятидесяти миллионов людей – этническое происхождение, гражданин России, русский – не только не несет внутреннего противоречия, а наоборот –является тем цементом, который скрепляет единство страны.

Невозможно переоценить значение русского народа в создании именно такого положения дел. Русский народ, объективно являясь государствообразующим (в силу того самого 81 процента), не только никогда не претендовал на особый, превосходящий статус, не только никогда не видел угрозы себе и своему положению со стороны других народов страны, не только никогда не ратовал за собственную этническую чистоту. Наоборот – открытость, готовность не просто к взаимодействию, а к принятию и восприятию стала важнейшей составной частью культурной, духовной и социальной основы, на которой и выросла Россия как страна и государство.

Человек любого этнического происхождения может достичь здесь невероятных, в буквальном смысле космических высот, причем в любой области – в науке и бизнесе, в государственном управлении и культуре, в армии, да в чем угодно. Во главе России так часто стояли нерусские русские, так много нерусских русских служили славе России и умирали ради нее, что это давно стало частью нашего национального кода.

Эта русская открытость – что особенно ясно стало именно в современном, стремительно развивающемся и меняющемся мире – идеально подходит для того, чтобы двигаться вперед. Она видит возможности, перспективы и шансы. Готова воспринимать и заимствовать чужой опыт. Открытость сама по себе означает устремленность в будущее, к новому, ранее неизведанному.

Однако некоторые вещи – самые главные – остаются неизменными для нас из века в век. Это то, что объединяет наш народ – русский язык и русская культура, единое историческое наследие, общие герои и общие ценности. Именно они позволяют нам сохранять внутреннюю стабильность в самые турбулентные времена, спокойную уверенность в своей способности справиться с любыми испытаниями и выйти победителями из любых схваток.

Иногда мы можем забывать об этих простых, очевидных, но очень важных вещах. Этот год – Год единства народов России – напомнит нам о них.