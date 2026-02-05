Нефть подешевела на фоне приближения переговоров между США и Ираном

Мировые цены на нефть выросли на фоне приближения переговоров США и Ирана

Tекст: Мария Иванова

Цена апрельских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 7.36 снижалась на 2,09% относительно закрытия – до 68,01 доллара за баррель, а мартовских фьючерсов на нефть марки WTI – на 2,1%, до 63,77 доллара, передает РИА «Новости».

Инвесторы продолжают следить за развитием ситуации между США и Ираном, четвертым по величине в ОПЕК+ производителе нефти.

«Похоже, рынок сосредоточен на запланированных на пятницу переговорах и потенциальной возможности дипломатического развития событий», – цитирует Bloomberg руководителя отдела товарной стратегии ING Groep NV в Сингапуре Уоррена Паттерсона.

Накануне портал Axios со ссылкой на двух чиновников в администрации США сообщил, что арабские лидеры срочно с Белым домом, чтобы убедить американского президента не отменять переговоры с Ираном. Другой чиновник США заявил, что администрация Трампа согласилась провести встречу.