    Мнения
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Единство народов – не лозунг, а локомотив развития

    Этнический состав России фантастически разнообразен и одновременно очень прост: около 81% составляют русские. В политологии уровень 80% является той стандартной отсечкой, выше которой страна считается и действует как мононациональная. Однако, Россия, как обычно, пошла поперек стереотипов.

    Дмитрий Скворцов Дмитрий Скворцов Триллион как новая единица исторического времени

    Новый год мы встретили с непривычным ощущением: слово «триллион» перестало звучать как гипербола и стало повседневной единицей разговора о реальности. 2025-й раз за разом приносил «впервые триллион» (а иногда и «впервые несколько триллионов») то в технологиях, то в торговле, то в потреблении. Именно так ощущается смена эпохи.

    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Единственный способ эффективно противостоять Трампу

    Один потопленный американский эсминец, одна группа заложников-дипломатов, одни убытки в сотни миллиардов долларов из-за блокады международных торговых путей станут для президента США политической катастрофой.

    5 февраля 2026, 09:24 • Новости дня

    МИД пообещал ответить на изменение позиции Фарерских островов по санкциям

    Tекст: Вера Басилая

    Москва ответит на изменение позиции Фарерских островов, которые впервые поддержали антироссийские санкции, ограничив деятельность компаний «Норебо» и «Мурман Сифуд», заявил посол России в Дании Владимир Барбин.

    Барбин отметил, что власти Фарерских островов изменили свою позицию по поводу санкций в отношении России, передает РИА «Новости».

    По его словам, теперь и парламент, и правительство автономии поддерживают меры, введенные Евросоюзом и Норвегией против российских компаний. Он подчеркнул, что это принципиальное изменение не останется незамеченным Москвой.

    Парламент Фарерских островов ранее одобрил введение с первого января ограничений против компаний «Норебо» и «Мурман Сифуд», занимающихся рыбной промышленностью. Барбин напомнил, что в 2014 году Россия не стала применять ответные меры к Фарерским островам, несмотря на санкции ЕС после воссоединения Крыма с Россией, и позволила беспрепятственно экспортировать рыбу в Россию.

    По словам посла, ранее власти Фарер обосновывали свою позицию тем, что автономия не входит в состав ЕС и не намерена придерживаться санкций против России. Теперь эта политика изменилась, и Фарерские острова впервые поддержали ограничительные меры против российских предприятий.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что присоединение Фарерских островов к антироссийским санкциям вынуждает Россию задуматься о введении ответных мер.

    Россия предупредила, что готова ограничить допуск судов Норвегии в российскую экономическую зону, если санкции с российских компаний не будут сняты.

    4 февраля 2026, 17:16 • Новости дня
    Россия сделала предупреждение НАТО относительно действий у российских границ

    Жданова: Россия примет меры для нейтрализации угроз НАТО

    Россия сделала предупреждение НАТО относительно действий у российских границ
    @ Anna Ross/dpa/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Москва готова принять дополнительные меры для нейтрализации любых попыток НАТО усилить военное присутствие у российских границ, подчеркнув гарантии национальной безопасности, заявила глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.

    Россия примет необходимые меры для нейтрализации попыток НАТО проецировать силу в направлении страны, заявила Жданова, передает РИА «Новости».

    По ее словам, Россия как ответственная мировая держава последовательно придерживается курса на недопущение прямого военного столкновения. Жданова отметила, что прямые риски и угрозы, создаваемые альянсом, неизбежно учитываются в российском военном строительстве и оборонном планировании.

    Дипломат подчеркнула, что безопасность России при любых сценариях будет гарантированно обеспечена, и необходимые меры уже принимаются и будут приниматься. Она заявила: «Не удивляйтесь и не говорите, что вас об этом не предупреждали».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что заявления министра обороны Германии Бориса Писториуса о якобы неизбежной войне между НАТО и Россией остаются на совести немецкого министра.

    2 февраля 2026, 12:12 • Новости дня
    Военный эксперт объяснил тревогу финнов из-за военной базы в Петрозаводске

    Военный эксперт Кнутов: Сторонники «Великой Финляндии» вынашивают планы захвата Карелии

    Военный эксперт объяснил тревогу финнов из-за военной базы в Петрозаводске
    @ Vladimir Isachenkov/AP/TASS

    Tекст: Анастасия Куликова

    В ответ на решение Финляндии и Швеции присоединиться к НАТО российским руководством был воссоздан Ленинградский военный округ. Поскольку угрозы Северо-Западу России продолжают нарастать, Москва вынуждена реагировать и предпринимать дополнительные меры, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее Финляндия встревожилась из-за якобы восстановления военной базы в Петрозаводске.

    «Восстановление гарнизона в Петрозаводске, если информация СМИ подтвердится, соответствует планам развертывания Ленинградского военного округа. Россия преследует вовсе не наступательные, а исключительно оборонительные цели», – подчеркнул военный эксперт Юрий Кнутов.

    Он напомнил, что Хельсинки и Стокгольм после вступления в блок НАТО резко наращивают военные расходы. «Финляндия строит аэродромы и базы в непосредственной близости от нашей границы. Швеция заявляет о том, что рассматривает возможность размещения французского ядерного оружия на своей территории», – уточнил собеседник.

    В ответ на политическое решение этих двух стран Северной Европы присоединиться к Североатлантическому альянсу российским руководством были воссозданы Московский и Ленинградский военные округа. «Поскольку угрозы Северо-Западу нашей страны продолжают нарастать, мы вынуждены реагировать», – акцентировал Кнутов.

    Эксперт упомянул также планы США увеличить количество баз в Гренландии. «На них, скорее всего, будут размещаться самолеты с противокорабельными ракетами. То есть основной задачей станет контроль за Северным морскими путем. Учитывая такие угрозы со стороны НАТО, Москва имеет полное право принимать ответные оборонительные меры», – указал аналитик.

    При этом финны действия России объявят «очередной угрозой» их безопасности, напрочь отбросив причинно-следственные связи. «На деле целый ряд финских чиновников вынашивают планы того, как бы забрать нашу Карелию, столицей которой является Петрозаводск, мечтают о «Великой Финляндии» и о реванше за поражение в годы Второй мировой войны», – заключил Кнутов.

    Ранее финские СМИ заявили, что Россия в прошлом году якобы начала модернизацию гарнизона советских времен в Петрозаводске. Как сообщает телерадиокомпания Yle со ссылкой на анализ спутниковых снимков, заросшая травой территория была расчищена, на площадке появилась строительная техника.

    Речь идет о территории гарнизона «Рыбка». По версии издания, на объекте планируется возведение новых казарм, что, по оценке журналистов, может позволить увеличить численность размещенных там подразделений. Военный специалист Марко Эклунд отметил, что активность якобы связана с созданием нового 44-го армейского корпуса ВС России. Yle также пишет, что аналогичные работы якобы ведутся в районе Кандалакши.

    Напомним, власти Финляндия занимают шестое место в декабрьском рейтинге недружественных правительств, составленном редакцией газеты ВЗГЛЯД.

    4 февраля 2026, 19:29 • Видео
    Переговоры Путина и Си: главное

    «В отношениях России и Китая любое время года – это весна», – заявил президент России Владимир Путин в ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином по видеосвязи. О чем договорились два лидера?

    4 февраля 2026, 12:41 • Новости дня
    Источник: Все участники переговоров в Абу-Даби понимают невозможность вступления Украины в НАТО

    Переговоры в ОАЭ начались с пониманием невозможности вступления Украины в НАТО

    Источник: Все участники переговоров в Абу-Даби понимают невозможность вступления Украины в НАТО
    @ Jakub Porzycki/NurPhoto/Reuters Connect

    Tекст: Вера Басилая

    Трехсторонние переговоры в Абу-Даби проходят с пониманием участников о невозможности вступления Украины в НАТО, сообщил источник.

    Источник рассказал, что на трехсторонних переговорах в Абу-Даби все стороны исходят из того, что Украина не станет членом НАТО. По словам собеседника, понимание, что Украина не будет в НАТО, присутствует уже у всех участников, передает ТАСС.

    Россия и Украина решили провести переговоры в Абу-Даби в закрытом формате.

    Генсек НАТО Марк Рютте заявил о возможности ввода войск альянса на Украину после заключения мира.

    Достижение договоренностей для завершения конфликта на Украине, по словам Рютте, потребует от киевского режима принятия крайне непростых шагов.

    4 февраля 2026, 13:06 • Новости дня
    В Госдуме объяснили задержание Эстонией судна Baltic Spirit комплексом неполноценности

    Депутат Колесник: Эстония выходит едва ли не в рекордсмены по пакостям

    В Госдуме объяснили задержание Эстонией судна Baltic Spirit комплексом неполноценности
    @ Politsei- ja Piirivalveamet

    Tекст: Анастасия Куликова

    Эстония задержанием контейнеровоза Baltic Spirit с российской командой пытается доказать свою состоятельность. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал депутат Госдумы Андрей Колесник. Он не исключил, что Таллин сфальсифицирует доказательства якобы контрабанды.

    «Таллин уже не в первый раз задерживает суда, которые идут в Россию или из нее. Одну из таких попыток в мае 2025 года сорвал российский истребитель Су-35», – напомнил депутат Госдумы Андрей Колесник, бывший морской офицер. По его оценкам, инцидент с Baltic Spirit имеет под собой преимущественно политические мотивы.

    «Эстония – маленькая страна с комплексом неполноценности. Власти республики пытаются доказать свою состоятельность разными способами, в том числе захватом многотоннажных кораблей», – уточнил собеседник. Парламентарий допустил, что эстонцы могут сфальсифицировать доказательства.

    «Найти «контрабанду» не проблема: эстонской таможне не составит труда привезти на судно что-то запрещенное», – пояснил Колесник, не исключив, что в дальнейшем Таллин использует эту историю в своих интересах. «Эстония в последнее время выходит едва ли не в рекордсмены по пакостям. Видимо, их наставляют партнеры из Британии. Но этот путь гибельный для республики», – предупредил он.

    Депутат подчеркнул, что у Москвы есть варианты ответа. «Военные корабли сейчас сопровождают грузы, идущие из Санкт-Петербурга в Калининградскую область. Скорее всего, такая практика постепенно будет распространяться и на суда, идущие на других направлениях. Если эстонцы решатся завязать бой, то им тогда не позавидуешь», – отметил собеседник.

    На фоне инцидента он назвал правильным решением поднять вопрос о захвате судов в рамках «Группы двадцати», однако, оговорился парламентарий, европейские политики перестали понимать язык дипломатии. «Как бы то ни было, мы будем отстаивать свои интересы всеми способами», – заключил Колесник.

    Во вторник Эстония задержала у острова Найссаар контейнеровоз Baltic Spirit. Судно под флагом Багамских Островов шло из Эквадора в Санкт-Петербург. По данным ERR, оно зашло в эстонские воды для заполнения бункеров. На борту были 23 человека, все они являются гражданами России. Власти прибалтийской республики подозревают, что контейнеровоз якобы использовался для контрабанды.

    Операцию по задержанию провели ВМС Эстонии совместно с полицией и сотрудниками следственного отдела Налогово-таможенного департамента страны. Специальное полицейское подразделение K-Commando поднялось на борт, после чего судно было задержано в ходе государственного надзора для таможенного контроля.

    Для посадки на Baltic Spirit K-Commando использовали вертолет из авиационного отряда полиции и пограничной службы и военно-морскую лодку Raju. Кроме того, операцию поддерживали корабль ВМС Admiral Cowan и пилотный катер ВМС Ahto-26.

    Контейнеровоз Baltic Spirit не входит в так называемый теневой флот России и не находится под санкциями Евросоюза. «Для нас суть операции заключалась именно в том, что, скорее всего, имела место контрабанда», – заявил глава подразделения спецназа K-komando Марек Аас.

    Грузовое судно длиной 188 метров изначально останется в районе якорной стоянки, но позже будет отправлено в порт для более тщательной проверки. «Надо учитывать, что это немаленькое судно, на котором находится большое количество контейнеров, каждый из которых нужно проверить. Так что работа продолжается», – добавил Аас.

    Отметим, задержание судов стало распространенной практикой. Так, в канун Нового года власти Финляндии задержали в Финском заливе грузовое судно Fitburg по подозрению в повреждении подводного телекоммуникационного кабеля Elisa между Хельсинки и Таллином. Оно следовало из Санкт-Петербурга в Израиль, на борту находились 14 человек – граждане России, Грузии и Азербайджана.

    В середине января Франция захватила танкер с российской нефтью. Эммануэль Макрон прямо заявил, что причиной захвата танкера было стремление затруднить для России реализацию своих энергоресурсов и осложнить финансирование армии. В пятницу стало известно, что французский президент предупредил Владимира Зеленского по телефону о том, что Париж вынужден освободить танкер Grinch согласно требованиям национального законодательства.

    Посол по особым поручениям МИД России по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев сообщил, что Москва совместно с партнерами из стран мирового большинства в рамках «Группы двадцати» планирует дать юридическую оценку захвату судов странами Европы. Он указал, что действия европейцев вызывают рост рисков для транспортировки энергоресурсов и функционирования критической инфраструктуры.

    «Дискуссия будет острой, сложной, неудобной, в первую очередь для Британии и Франции. Но мы безусловно будем эти вопросы поднимать и вместе со странами мирового большинства требовать отказа от такой пиратской, каперской практики», – подчеркнул дипломат.

    Напомним, власти Эстонии занимают третье место в декабрьском рейтинге недружественных правительств, составленном редакцией газеты ВЗГЛЯД.

    3 февраля 2026, 21:07 • Новости дня
    FT: Запад и Киев согласовали ответ на случай нарушения мирного соглашения

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Киевский режим и страны Запада подготовили стратегию, предусматривающую прямое военное вмешательство иностранных армий в случае несоблюдения условий будущего договора о прекращении огня.

    Власти США и европейских государств согласовали с Киевом порядок действий при возможном срыве мирных договоренностей, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Financial Times.

    Документ предполагает жесткую реакцию союзников вплоть до прямого участия западных воинских контингентов.

    Отмечается, что замысел обсуждали украинские, европейские и американские чиновники в декабре и январе. План предполагает «многоуровневый ответ на любые нарушения согласованного перемирия».

    В первые 24 часа после гипотетического нарушения режима тишины последует лишь дипломатическое предупреждение. Если боевые действия продолжатся, спустя 72 часа в конфликт могут вмешаться силы так называемой коалиции желающих, включая армию США.

    Генсек НАТО Марк Рютте подтвердил планы альянса направить военных на Украину сразу после заключения мира. По его словам, западные силы обеспечат поддержку на суше, море и в воздухе.

    Ранее Москва поясняла, что размещение военных, складов и другой военной инфраструктуры западных стран на Украине российская сторона будет считать иностранной интервенцией.

    3 февраля 2026, 16:40 • Новости дня
    США провели учения в 60 км от Калининградской области
    США провели учения в 60 км от Калининградской области
    @ Tanner Seims/ZUMA Wire/Reuters

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американские военные выполнили маневры на польском полигоне Бемово-Писке с участием БМП Bradley, уделив внимание зимним условиям, отмечает западная пресса.

    Учения с участием боевых машин пехоты Bradley прошли на полигоне Бемово-Писке в Польше. Он находится примерно в 60 км от Калининградской области, сообщается ТАСС со ссылкой на журнал Military Watch Magazine.

    В ходе маневров военные США отрабатывали управление и поддержание правильной дистанции между машинами, а также скоординированное ведение огня. Особое внимание было уделено преодолению трудностей, связанных с изменением тяги, проблемами с двигателем и гидравликой, возникающими из-за зимних погодных условий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее солдаты НАТО жаловались на сложности с использованием оружия в арктической зоне из-за низких температур.

    До этого военные США проводили учения Sentry South 26.1 с отработкой перехвата целей, имитирующих иранские дроны-камикадзе «Шахед-136», которые называют аналогом российских «Гераней».

    При этом стало известно, что морпехи США останавливали учения на северо-востоке Японии четыре раза из-за появления медведей.


    2 февраля 2026, 20:59 • Новости дня
    МИД назвал интервенцией возможное размещение западных военных на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Размещение военных, складов и другой военной инфраструктуры западных стран на Украине Россия будет рассматривать как иностранную интервенцию, заявили в российском МИД.

    В ведомстве подчеркнули, что подобные действия несут для России прямую угрозу. «Размещение на Украине воинских подразделений, военных объектов, складов и иной инфраструктуры западных стран для нас неприемлемо и будет квалифицироваться как иностранная интервенция, несущая прямую угрозу безопасности России», – говорится в сообщении на сайте МИД России.

    Ранее постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский указывал, что Британия и Франция знают о неприемлемости для России размещения вооруженных сил НАТО на Украине. «Уже неоднократно говорили на разных уровнях, что они станут законными целями для наших вооруженных сил», – указал дипломат.

    3 февраля 2026, 10:45 • Новости дня
    Генсека НАТО заподозрили в предательстве Европы

    Politico: Рютте ошибается в том, что Европа беспомощна без США

    Генсека НАТО заподозрили в предательстве Европы
    @ Panama Pictures/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Заявление генерального секретаря Североатлантического альянса Марка Рютте о невозможности обороны Европы без американской поддержки превратило зависимость в опасную политическую доктрину, пишет Politico.

    Генсек альянса позиционирует себя не как глава союза равных, а как «представитель стратегической отставки Европы», пишет Politico.

    Логика Рютте, связывающая ядерное сдерживание исключительно с защитой США, названа в публикации несостоятельной. Большинство реальных вызовов безопасности в Евро-Атлантике развиваются ниже ядерного порога, где решающее значение имеют обычные вооружения и разведка.

    Европейские страны, по данным издания, уже обладают передовыми ВВС, подводными лодками мирового класса и значительной военно-морской мощью. Проблема заключается не в дефиците ресурсов, а в национальной и промышленной раздробленности, мешающей эффективному использованию потенциала.

    Ставить безопасность континента в полную зависимость от Америки неразумно, учитывая смещение интересов Вашингтона в Индо-Тихоокеанский регион, говорится в материале.

    Требование от Европы самостоятельности с одновременным навязыванием покупки американского оружия является когнитивным диссонансом, отмечается в статье.

    Напомним, в конце января Рютте говорил, что ЕС не сможет защитить себя без поддержки США. За это его раскритиковали политики из Франции.

    При этом в нескольких европейских странах начали обсуждать идею создания военного блока вне НАТО и без участия США.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова указала, что Рютте признал зависимость Западной Европы от поддержки США.

    3 февраля 2026, 15:28 • Новости дня
    Солдаты НАТО пожаловались на отказы оружия в арктические морозы

    Инструкторы НАТО учат военных в Арктике спасать оружие от мороза и краж

    Солдаты НАТО пожаловались на отказы оружия в арктические морозы
    @ Cpl. Joshua Kumakaw/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Военнослужащие НАТО, проходящие обучение в северной Лапландии, сталкиваются с проблемами при эксплуатации оружия из-за сильных холодов, рассказали сами военные изданию Business Insider.

    Как пишет Business Insider, солдаты НАТО, размещенные в арктической зоне, жалуются на сложности с использованием оружия при низких температурах. Журналисты отмечают, что оружие быстро выходит из строя из-за морозов.

    В материале подчеркивается, что на специальном месячном курсе по выживанию в условиях Арктики для двадцати солдат инструкторы уделяют особое внимание тому, чтобы оружие оставалось сухим и готовым к работе. Инструктора учат не оставлять оружие вне палатки, поскольку в полевых условиях его могут украсть.

    Финская военнослужащая Лаура Ляхдекорпи рассказала изданию: «Стрелять из холодного оружия – непростая задача. Из-за толстых перчаток неудобно стрелять, но без них руки замерзают».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, финская армия опровергла сообщения о просьбах проявлять снисходительность к американским военным на совместных учениях Joint Viking в Арктике.

    Вице-спикер парламента Гренландии Бентиарак Оттосен поддержал открытие офиса НАТО на острове.

    Власти США предложили включить безопасность в Арктике в число ключевых задач НАТО наряду с контролем подводных кабелей и поставками минералов.

    3 февраля 2026, 21:56 • Новости дня
    Рютте предрек Украине трудные решения ради мира

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Достижение договоренностей для завершения украинского конфликта потребует принятия крайне непростых шагов со стороны киевского режима, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте.

    «Достижение мирного соглашения, которое положит конец конфликту на Украине, потребует принятия трудных решений», – подчеркнул глава блока, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что во время выступления генсека военного блока в украинском парламенте большинство мест были пустыми.

    Рютте заявлял, что после подписания мирного соглашения на Украине могут быть размещены подразделения и военная техника стран НАТО.

    4 февраля 2026, 14:34 • Новости дня
    Захарова назвала планы ввода войск НАТО на Украину интервенцией

    Tекст: Валерия Городецкая

    Планы размещения на Украине иностранных войск от так называемой коалиции желающих являются неприкрытой военной интервенцией, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    «Все это, конечно, неприкрытый план осуществления иностранной военной интервенции. Вот так это надо называть», – подчеркнула Захарова на брифинге, передает ТАСС.

    Напомним, генсек НАТО Марк Рютте в ходе выступления в Верховной рады заявил, что после подписания мирного соглашения на Украине могут быть размещены подразделения и военная техника стран НАТО, включая авиацию и морскую поддержку.

    Ранее МИД назвал интервенцией возможное размещение западных военных на Украине.

    4 февраля 2026, 19:48 • Новости дня
    Жданова заявила о роли ФРГ в переброске сил НАТО на восток

    Жданова: Германия станет логистическим узлом НАТО для переброски войск

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава российской делегации на переговорах в Вене Юлия Жданова отметила растущую роль Германии как ключевого логистического центра для операций НАТО.

    Германия выполняет функцию основного логистического узла для переброски сил НАТО на восточный фланг, заявила глава российской делегации на переговорах в Вене Юлия Жданова, передает РИА «Новости». По ее словам, тенденция к ремилитаризации ФРГ вызывает исторические ассоциации, которых ранее избегали немецкие политики.

    Жданова подчеркнула, что натовский курс на конфронтацию с Россией проявляется и в сценариях военных учений. С 2 января по 18 марта в Германии проходят масштабные учения Steadfast Dart 26 с участием примерно 10 тысяч военнослужащих из 11 стран НАТО.

    «Задача состоит в демонстрации способности Германии выступать в качестве ключевого логистического узла при переброске войск на восточный фланг. Подчеркивается, что в случае вооруженного конфликта с участием НАТО немцы должны быть в состоянии на протяжении полугода обеспечивать пребывание и транзит через свою территорию до 800 тысяч военнослужащих и 200 тысяч транспортных средств», – заявила она на пленарном заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.

    Дипломат призвала участников заседания задуматься над масштабом этих цифр, отметив, что ремилитаризация Германии вызывает исторические параллели, которые ранее считались неприемлемыми для руководства страны.

    Ранее Жданова заявила, что Москва готова принять дополнительные меры для нейтрализации любых попыток НАТО усилить военное присутствие у российских границ.

    До этого глава МИД России Сергей Лавров сказал, что слова министра обороны Германии Бориса Писториуса о якобы неизбежной войне между НАТО и Россией остаются на совести немецкого министра.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сам Писториус отверг возможность нападения России на страны НАТО и отметил, что Москва якобы заинтересована в разрыве альянса изнутри.


    3 февраля 2026, 13:35 • Новости дня
    Песков заявил о сохранении позиции России по ядерным арсеналам Британии и Франции

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россия при обсуждении будущей системы стратегической безопасности не может абстрагироваться от ядерных потенциалов союзников США в Европе – Великобритании и Франции, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    Песков заявил, что Россия не может игнорировать ядерные арсеналы союзников США в Европе, а именно Британии и Франции, при обсуждении будущей системы стратегической безопасности, передает ТАСС.

    Он заявил: «Для нас важно, что, обсуждая будущую систему стратстабильности, мы не можем абстрагироваться от ядерных потенциалов союзников Соединенных Штатов в Европе, а именно Великобритании и Франции. Вот без этого точно дальнейшие обсуждения будут невозможны, об этом тоже неоднократно говорил президент Путин».

    Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, или СНВ-3) ограничивает количество межконтинентальных баллистических ракет и ядерных боезарядов у России и США. В феврале 2023 года Владимир Путин объявил о приостановке участия России в ДСНВ, однако выход из договора не последовал. Москва заявила о необходимости учитывать арсеналы других ядерных держав НАТО, прежде чем возвращаться к обсуждению договора.

    Москва и Вашингтон ранее отмечали, что будут добровольно соблюдать количественные ограничения ДСНВ до завершения срока его действия. В сентябре 2025 года президент Путин сообщил, что Россия готова придерживаться ограничений договора еще год после его истечения в феврале 2026 года, если США также выполнят аналогичные условия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил о готовности сохранить ограничения по ДСНВ после 2026 года.

    Бывший президент США Дональд Трамп ознакомился с предложением Владимира Путина по ДСНВ.

    Владимир Путин сделал Соединенным Штатам предложение по ДСНВ, назвав это «протягиванием руки».

    4 февраля 2026, 12:18 • Новости дня
    Посол Барбин сообщил о планах Дании разместить у себя заводы ВПК Украины

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Дания хочет разместить на своей территории производство четырех-пяти компаний военно-промышленного комплекса Украины, заявил посол России в Копенгагене Владимир Барбин.

    По его словам, Дания планирует разместить на своей территории производства четырех-пяти высокотехнологичных компаний военно-промышленного комплекса Украины, передает РИА «Новости». Барбин добавил, что для реализации этого проекта выделено около 70 млн евро.

    Посол отметил, что украинская компания Fire Points уже с декабря 2025 года развертывает на полуострове Ютландия производство твердого топлива для крылатых ракет. Барбин также подчеркнул интерес датской стороны к сотрудничеству с Украиной в области беспилотных систем. Обсуждаются проекты совместных производств с целью поставок вооружений на европейский рынок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский посол в Копенгагене заявил, что Дания не планирует добиваться политико-дипломатического урегулирования конфликта на Украине.

    Копенгаген стремится усилить силы НАТО в районе Балтики.

    Власти Дании выразили готовность оплатить поставку зенитных ракетных комплексов Patriot для украинских военных.

    4 февраля 2026, 10:10 • Новости дня
    Politico: ЕС задерживается с подготовкой 20-го пакета санкций против России

    Tекст: Вера Басилая

    Европейские чиновники задерживаются с подготовкой 20-го пакета антироссийских санкций, но ожидается, что новые рестрикции будут приняты до 24 февраля, сообщает Politico.

    Издание Politico пишет, что европейские чиновники задерживают подготовку 20-го пакета антироссийских санкций, передает ТАСС.

    Точные сроки объявления рестрикций пока неизвестны, однако источники издания считают, что Еврокомиссия может выступить с заявлением в любой день.

    По информации Politico, два европейских дипломата ожидали объявления о новых мерах еще вечером 2 февраля, тогда как другой собеседник предполагал, что это произойдет 6 февраля. Ожидается, что новый пакет санкций будет утвержден до 24 февраля, перед встречей глав МИД стран Евросоюза в Брюсселе.

    Агентство Bloomberg ранее сообщало, что в рамках 20-го пакета санкций ЕС планирует запретить странам сообщества закупать у России платину, медь, иридий и родий. Эти запреты должны войти в новый пакет ограничительных мер.

    Еврокомиссия ранее отмечала, что намерена утвердить 20-й пакет санкций до 24 февраля 2026 года, однако детали документа официально не раскрывались.

    Евросоюз обсуждает идею отмены действующего потолка цен на российскую нефть и введения ограничений на морскую транспортировку.

    ЕС рассматривает вариант полного запрета на морские сервисы и ограничения на экспорт удобрений в рамках 20-го пакета санкций против России.

    Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна не допустит введения запрета на поставки нефти и газа из России в 20-й пакет санкций Евросоюза.

