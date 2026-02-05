Politico: Госдепартамент отказался от встречи с немецкой делегацией

Tекст: Дарья Григоренко

Члены немецкой парламентской делегации, посетившие Вашингтон в конце января, столкнулись с необычной ситуацией: депутаты от центра и левых сил оказались исключены из встречи в Госдепартаменте США, передает Politico.

По данным издания, встреча должна была состояться 21 января с участием представителей всех партий, однако Госдепартамент был готов принять только депутатов Христианско-демократического союза и «Альтернативы для Германии» (AfD), а представители СДПГ и «Зеленых» были исключены.

Норберт Реттген из ХДС отказался идти на встречу без коллег по коалиции, заявив: «Я не буду продолжать без своего коалиционного партнера». В итоге немецкая делегация отказалась от участия, а в МИД Германии на вопрос о причинах отмены встречи сказали, что Госдепартамент отменил встречу по «причинам, связанным с расписанием». В Госдепартаменте категорически отвергли какую-либо предвзятость, пояснив, что регулярно взаимодействуют с представителями широкого спектра политических партий.

В то же время депутат от AfD Петер Фельзер провел отдельную встречу с заместителем министра обороны США Дэвидом Бейкером, где обсуждались новая стратегия национальной безопасности и ожидания по более активной роли Германии в европейской обороне. Фельзер подчеркнул, что готовность США встречаться с представителями AfD свидетельствует о важной поддержке партии со стороны Вашингтона. По словам Фельзера и другого депутата AfD Геральда Оттена, в последние месяцы американские официальные лица предпринимали шаги к установлению контактов с их партией.

Несмотря на сложности вокруг встречи в Госдепе, Реттген и Сиемтье Мёллер из СДПГ провели переговоры с американскими чиновниками и конгрессменами. Мёллер отметила, что «даже спустя год после инаугурации у отдельных представителей администрации США по-прежнему отсутствует единая координация», однако подчеркнула, что продуктивные встречи всё же состоялись.

Ранее лидер АдГ Алис Вайдель подчеркнула, что отказ ФРГ от участия в Совете мира, инициированном Дональдом Трампом, является стратегической ошибкой для страны.