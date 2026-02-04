Новый год мы встретили с непривычным ощущением: слово «триллион» перестало звучать как гипербола и стало повседневной единицей разговора о реальности. 2025-й раз за разом приносил «впервые триллион» (а иногда и «впервые несколько триллионов») то в технологиях, то в торговле, то в потреблении. Именно так ощущается смена эпохи.2 комментария
Путин назначил Бажутова и Табельского заместителями генпрокурора России
Владимир Путин утвердил Сергея Бажутова и Сергея Табельского на должности заместителей генерального прокурора, освободив их от прежних постов, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Сергей Бажутов, ранее возглавлявший главное уголовно-судебное управление Генпрокуратуры, и прокурор Кубани Сергей Табельский были назначены заместителями генерального прокурора России, передает РИА «Новости».
В тексте указа говорится: «Назначить: Бажутова Сергея Александровича – заместителем генерального прокурора Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности; Табельского Сергея Владимировича – заместителем генерального прокурора Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности».
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России назначил временно исполняющих обязанности губернаторов в пяти регионах страны.
Путин поручил прекратить применение наручников к женщинам и детям.
Генпрокуратура подтвердила новое назначение Натальи Поклонской.