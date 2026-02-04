  • Новость часаВ дипслужбе ЕС заявили о войне с Россией
    Дмитрий Скворцов Дмитрий Скворцов Триллион как новая единица исторического времени

    Новый год мы встретили с непривычным ощущением: слово «триллион» перестало звучать как гипербола и стало повседневной единицей разговора о реальности. 2025-й раз за разом приносил «впервые триллион» (а иногда и «впервые несколько триллионов») то в технологиях, то в торговле, то в потреблении. Именно так ощущается смена эпохи.

    2 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Единственный способ эффективно противостоять Трампу

    Один потопленный американский эсминец, одна группа заложников-дипломатов, одни убытки в сотни миллиардов долларов из-за блокады международных торговых путей станут для президента США политической катастрофой.

    4 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Европа опошлила значение атомной бомбы

    Ядерное оружие – это не атрибут красивой жизни, и не способ самоутвердиться перед кем-либо. Будет очень здорово, если понимание этого вернется к Западу до того, как мы окажемся у грани всеобщей катастрофы.

    3 комментария
    4 февраля 2026, 13:30 • В мире

    Русские Литвы встали на защиту Гагарина

    Русские Литвы встали на защиту Гагарина
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Никита Демьянов

    Литовские дерусификаторы внезапно обнаружили сразу несколько улиц, названных в честь Юрия Гагарина. А ведь в Прибалтике даже первый космонавт планеты считается «символом тоталитарного режима». Однако случилось еще более неожиданное – местные жители стали сопротивляться попыткам переименовать улицы. И это не единственный подобный пример.

    Кампании «дерусификации» проходят в Литве периодически. Так, например, регулярно борются с оставшимися от Советского Союза канализационными люками с надписью «Литовская ССР». В связи с чем калининградский политолог Александр Носович с насмешкой отмечает, что при желании все эти люки в маленькой стране можно было бы заменить уже давно. «Так нет же! То ли руки не из того места растут, то ли если профессиональным борцам с «совком» разом все «десоветизировать», больше делать нечего будет», – пишет политолог.

    Аналогичная ситуация – с названиями улиц или мемориальными досками, установленными в честь тех или иных деятелей, ныне признанных представителями «страны-оккупанта». Их не ликвидируют все сразу, а оставляют про запас – чтобы и на будущее оставались поводы рассказывать электорату об очередных «победах» над «оккупационным наследием».

    Так, например, в прошлом году в Вильнюсе сняли три мемориальных доски. Одна из них некогда была установлена на здании старой гостиницы, где в 1867 году останавливался писатель Федор Достоевский. Однако комиссия по исторической памяти, действующая при самоуправлении Вильнюса, решила, что Достоевский Литве чужд.

    Также были сняты мемориальные доски, посвященные Петру Столыпину и писателю Константину Воробьеву. Со Столыпиным, который провел в Вильно детство и учился в местной гимназии, все понятно: с точки зрения литовских властей, это «российский империалист». А проживший в Вильнюсе долгие годы и там же умерший писатель-фронтовик Воробьев, один из ярких представителей «лейтенантской прозы», он ныне – «советский оккупант».

    А теперь литовские власти ополчились на Юрия Гагарина. «Пристрелочный выстрел» по Гагарину прозвучал летом прошлого года, когда местную сеть магазинов Rimi (принадлежащую датским владельцам) уличили в том, что они в рамках образовательной акции, посвященной покорению космоса, раздавали посетителям стикеры с лицом Гагарина. Местные националистические активисты заявили: «Стикер с ретушированным Гагариным – это не мелочь, это симптом того, как легко западный бизнес может стать посредником пропаганды Кремля, даже без злого умысла».

    Однако стикеры, как выяснилось – это мелочь. В Вильнюсском и Пасвальском районах Литвы до сих пор существуют улицы, названные в честь Юрия Гагарина.

    «Можно сказать, что Юрий Гагарин был первым человеком в космосе – и на этом поставить точку. Но можно и иначе: это был первый человек в космосе, оказавшийся там исключительно благодаря советской власти. Таким образом прославляются советские достижения и придается совершенно иной идеологический и пропагандистский смысл», – заявил преподаватель кафедры истории Вильнюсского университета доктор Марюс Эмужис. Он напоминает, что

    Гагарин носил звание полковника; между тем в Литве принят закон, запрещающий увековечение памяти лиц, служивших в советских военных структурах.

    В свою очередь представитель действующего на государственные деньги Центра геноцида и сопротивления жителей Литвы (структура, единственной, по сути, задачей которой является поливать грязью все, связанное с СССР) Аурелия Юодите напомнила, что Юрий Гагарин был советским военнослужащим. «В период холодной войны его имя и образ активно использовались как идеологическое оружие. Он стал пропагандистской фигурой, и этот образ до сих пор эксплуатируется в российских нарративах. Это враждебно национальной безопасности и культурному пространству Литвы», – сообщила Юодите.

    Недавно в Литве пышно отметили годовщину событий 13 января 1991 года, подаваемых, как «победа в битве за независимость». Во время приема в президентском дворце Робертас Повилайтис (сын погибшего в ходе тех событий Аполинараса Юозаса Повилайтиса) отметил, что «хотя Литва многого достигла, необходимо признать: не все битвы за свободу завершены». В частности, Повилайтис указал, что в Литве до сих пор существуют улицы, названные в честь полковника советских военно-воздушных сил Юрия Гагарина: «Казалось бы, тридцать пять лет – достаточный срок, чтобы попрощаться с советским наследием, однако оно все еще живо».

    Но когда был поставлен вопрос о переименовании улиц, их жители резко воспротивились. Администрация Вильнюсского районного самоуправления заявила, что и хотела бы «декоммунизировать» улицу Гагарина, находящуюся в деревне Зуюнай, но большинство депутатов муниципального совета отказались это делать.

    Оказывается, еще в 2023 году жители муниципалитета, понимая, что улица может подпасть под одну из волн «десоветизации», собрали подписи за сохранение ее названия. А выбранные этими людьми депутаты всего лишь отстаивают их волю. В итоге администрация Вильнюсского района не может переименовать улицу, ибо по закону необходимо, чтобы за это проголосовали депутаты. «Литовское национальное радио и телевидение» отправило в Зуюнай своих журналистов. Они искали местных жителей, которые могли бы сказать, что поддерживают переименование улицы. Но мнение большинства зуюнайцев однозначное: «Он ведь ничего плохого не сделал. Это просто космонавт».

    Несколько легче дело пошло в поселке Пушалотас, относящемся к Пасвальскому району – глава этой административно-территориальной единицы Гинтаутас Гегужинскас сообщил, что решение о переименовании уже принято. Однако и в Пушалотасе многие захотели сохранить прежнее имя. «Что, лучше назвать улицу именем Ландсбергиса? Нет уж, такого не надо», – иронизирует местный житель. «Все-таки это наследие должно сохраниться», – добавляет другая жительница. Бывшие улицы Гагарина, находившиеся в Кайшядорисском и Шяуляйском районах, уже переименованы. Глава Шяуляйского района Чесловас Грейчюс сообщил, что единого мнения не было и там – многие жители не хотели этих переименований.

    Нечто похожее происходит в городе Висагинас. Город этот – по преимуществу русский. Когда-то здесь находилась Игналинская АЭС, закрытая по требованию Евросоюза в 2011 году. На АЭС работал русский персонал – и многие из них остались жить на прежнем месте.

    В прошлом году горсовет Висагинаса получил требование: переименовать городскую улицу Тарибу (Советскую) в Атгимимо (Возрождения). Однако в горсовете подавляющим большинством депутатских голосов отказались исполнять это требование и обратились в Конституционный суд с иском о том, чтобы их оставили в покое. Депутаты заявили о решимости «отстоять свой город». Причем они решили пойти даже против решения литовского административного суда, прямо предписавшего им переименовать улицу!

    Причем висагинцы пошли на хитрую казуистику. Во-первых, они указали, что слово «совет», от которого происходит «советская», нельзя считать принадлежностью СССР. Во-вторых, напомнили, что свои улицы Советские существуют в соседних городах Биржай и Рокишкис, но там их не трогают.

    Жители Висагинаса также не согласны с тем, что название улицы Тарибу связано исключительно с советским периодом. «Я живу на улице Ветерану (Ветеранов – прим. ВЗГЛЯД), и ее тоже хотели переименовать. Но ведь существуют всякие ветераны, так какой же смысл в переименовании? Улицу Ветерану не переименовали, так зачем тогда менять название улицы Тарибу?» – говорит одна жительница Висагинаса.

    «Так здесь же все еще с советских времен – и дома построены, и все остальное… Ну как они хотят... Мне лично кажется, что не нужно ничего менять»,

    – размышляет другая висагинка.

    Сопротивление оказали и два образовательных учреждения, которым тоже велели сменить названия – вильнюсские гимназии имени Пушкина и актера Василия Качалова. В прошлом году руководство этих учебных заведений сообщило, что общее желание педагогов и родителей однозначно: оставить гимназиям прежние имена. Так, директор гимназии Качалова Роза Диментова заявила, что название не мешает учебному заведению выполнять свои функции. «Мы думали, как в названии отразить некое лицо нашей школы. Качалов родился в Вильнюсе, жил в Вильнюсе, учился в нашей гимназии, поэтому мы решили, что было бы неплохо назвать ее в его честь», – сказала она. Диментова дала понять, что русское сообщество Литвы не намерено отказываться от своих корней.

    Для понимания: литовское министерство образования не приказывало впрямую обеим гимназиям отказаться от своих названий, оно всего лишь «настоятельно рекомендовало» это сделать. Но все прекрасно понимают, что в случае пренебрежения этими рекомендациями чиновники способны устроить непокорным школам разнообразные неприятности.

    Чиновники начали осаждать непокорные учебные заведения, обещая педагогам и родителям всяческие неприятности. Учебные заведения являются муниципальными и полностью зависят от администрации Вильнюса. В результате на днях гимназию имени Василия Качалова удалось дожать: она согласилась на переименование. Однако гимназия имени Пушкина все еще держится.

    Русские Литвы встали на защиту Гагарина

    Литовские дерусификаторы внезапно обнаружили сразу несколько улиц, названных в честь Юрия Гагарина. А ведь в Прибалтике даже первый космонавт планеты считается «символом тоталитарного режима». Однако случилось еще более неожиданное – местные жители стали сопротивляться попыткам переименовать улицы. И это не единственный подобный пример. Подробности

    Перейти в раздел

