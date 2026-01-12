  • Новость часаТрампа разозлил отказ нефтегиганта ExxonMobil инвестировать в Венесуэлу
    Ирина Алкснис «Госуслуги» как путь к справедливости

    Цифровизация впервые по-настоящему уравнивает людей вне зависимости от их социального статуса и уровня благосостояния. Именно поэтому она на удивление легко и непринужденно была принята страной.

    Глеб Простаков Как тишина на дне Балтики взорвала Евросоюз изнутри

    Кризис, накрывший Европу в 2025 году – это кризис доверия. Страны ЕС перестали верить друг другу. В «цветущем саду» царит закон джунглей.

    Ольга Андреева Не надо бояться империй

    Пока Россия не вернет себе статус империи, страшный призрак ленинского «империализма» по-прежнему будет угрожать территориальной целостности страны.

    12 января 2026, 11:40 • В мире

    В Прибалтике напуганы геополитическими перспективами 2026 года

    @ Ints Kalnins/REUTERS

    Tекст: Станислав Лещенко

    В Прибалтике «почему-то никак не соглашаются понять, что ради них Трамп не станет ставить мир на грань ядерного самоуничтожения», считают эксперты. Такими словами они поясняют резкое изменение настроений в прибалтийских элитах, наступившее в 2025 году. В чем заключаются эти перемены и при чем здесь отношение прибалтийского руководства к России?

    Под конец 2025 года в ведущих изданиях стран Прибалтики появились знаковые публикации, свидетельствующие о том, как резко поменялись за последнее время настроения среди прибалтийских элит. Так, например, ассимилированный в Эстонии писатель и публицист Андрей Хвостов сделал заявления, которые дышат мраком и безнадежностью.

    Например, по его мнению, США предали Прибалтику и рассчитывать на них больше не приходится: придется опираться на собственные силы. Трампа Андрей Хвостов считает сумасшедшим и описывает его приход как катастрофу, покончившую с прежним миросозерцанием эстонских политиков, полагавших, что все блага, а заодно и гарантии безопасности исходят от США.

    «Большинство наших ведущих политиков, чиновников высшего звена и специалистов по безопасности построили всю свою карьеру на двух столпах. Первый столп – предположение, что Америка – наш друг на века, а второй – что пятая статья НАТО будет действительна при любых обстоятельствах, – признает Хвостов. – И теперь, когда ситуация начала меняться, когда в непоколебимости этих двух столпов есть основания сомневаться очень-очень глубоко, этим людям нечего нам сказать».

    Хвостов приводит интересные детали со встречи президентов стран Прибалтики с Дональдом Трампом, имевшей место в 2018 году. Тогда Трамп начал читать гостям нотацию, полагая, что имеет дело с главами балканских государств: он сурово отчитал их за войны, которые велись в этом регионе в 90-х. То есть американскому президенту оказалось настолько наплевать на Прибалтику, что он даже не дал себе труда выяснить: где это и что это?

    Пресса стран Прибалтики о столь позорном для них факте в свое время предпочла умолчать. Теперь же, подчеркивает Хвостов, Трамп дает понять, что он не заинтересован в сохранении Евросоюза и хотел бы вернуть Европу к состоянию отдельных национальных государств, с которыми проще иметь дело. В особенности Хвостова пугает то, что Трамп не рассматривает Россию в качестве экзистенциального врага.

    Крупнейшее в Латвии издание Neatkariga Rita Avize («Независимая утренняя газета») под конец 2025 года также опубликовало статью, выдержанную в панических тонах. Как пишет газета, «мировоззрение Трампа и его окружения гораздо ближе к мировоззрению Путина, чем к мировоззрению ведущих европейских политиков, а ненавистная Европа с ее либеральной демократией является источником всех бед».

    Утверждается, что если раньше Латвию «защищали пятая статья устава НАТО и ядерный зонтик США», то «в 2025 году все резко изменилось»: «надежды на то, что изоляционистская, направленная против Европы и НАТО риторика Трампа является лишь предвыборной болтовней, не оправдались».

    Теперь «во внешней политике США больше нет места ни поддержке Украины, ни осуждению агрессии России, ни подтверждениям коллективной защиты НАТО».

    Портал «Литовского радио и телевидения» также разместил интервью с ирландским профессором О’Бихейном, представляющимся, как «исследователь российского империализма». Рассуждая о России, О’Бихейн применил классический пропагандистский прием, в соответствии с которым врага нужно суметь показать одновременно и страшным, ужасным, и жалким, немощным. С одной стороны, у него «Россия может в любой момент рухнуть», а с другой – Россия «будет расширяться, поскольку границы российского империализма потенциально безграничны».

    В то же время ирландец не преминул растравить раны прибалтов – подтвердил, что при Трампе страны Прибалтики уже не могут рассчитывать на безграничную поддержку США. Он напомнил о высказывании бывшего спикера Палаты представителей Ньюта Гингрича, который во время первого срока Трампа заявил, что Эстония – это, по сути, всего лишь пригород Санкт-Петербурга и что не стоит рисковать ради нее ядерной войной. «Он вслух произнес то, что, как мне кажется, думают многие представители нынешней администрации. По сути, это подрывает гарантии НАТО – а именно этого и добивается Россия», – подчеркнул О’Бихейн.

    Примечательно, что аналогичными доводами («США нас бросили») литовские эксперты обосновали принятое правительством в начале 2026 года решение выделить Союзу стрелков (так называется местное территориальное ополчение) 24,2 млн евро – на 30 процентов больше, чем годом ранее. Деньги пойдут на проведение курсов по «гражданскому сопротивлению» и «оборонным навыкам» как в школах, так и на предприятиях, на приобретение дронов, боеприпасов, лазерных тиров. Цель – тотальная милитаризация литовского населения и подготовка его к «партизанской войне». Местный пропагандист Римвидас Валатка, известный своей русофобией, теперь сетует: «Та же Америка, которая сто лет защищала право народов на самоопределение и свободу, отвернулась от свободы. Угроза российского нападения на Литву стала еще более реальной».

    Эксперт, считающийся в Прибалтике одним из наиболее солидных, директор латвийского Центра исследований геополитики, доцент Рижского университета имени Страдиня Марис Анжанс заявил, что в 2026 году отношения США и Евросоюза станут еще более прохладными. По мнению Анжанса, дело не столько в Трампе, сколько в тенденциях времени, уловленных американским политическим классом. Данную тенденцию отражает, в частности, новая американская стратегия национальной безопасности, которая, по мнению Анжанса, «неблагоприятна для Европы, в том числе для стран Балтии». По сути, говорит Анжанс, эта стратегия повторяет знаменитую доктрину Монро, при которой США считали преимущественной сферой своих интересов Западное полушарие, в то время как Европа была им не интересна.

    Анжанс отмечает, что если в стратегических документах администрации Байдена Россия четко названа угрозой, то в стратегии Трампа больший акцент сделан на восстановление стратегической стабильности в отношениях с Россией. Это может свидетельствовать о желании США «перезагрузить» отношения с Москвой. В качестве возможного предвестника такой «перезагрузки» Анжанс упомянул достигнутое при Трампе потепление отношений США и Белоруссии.

    В сходном духе выражается бывший высокопоставленный сотрудник Минобороны Латвии Янис Гарисонс. Он полагает, что Дональд Трамп разрушил старый миропорядок и намерен вести США по пути изоляционизма.

    Действующие политики стран Прибалтики опасаются разозлить Трампа резкими выражениями. Совсем другое дело – политики отставные. Так, бывший министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис советует соплеменникам принять «новую реальность», в которой интересы Литвы и США не будут совпадать. По его мнению, такое «попустительство» Трампа может привести к тому, что «все более агрессивная Россия» проверит пятую статью НАТО о взаимопомощи. «И таких мест, где она могла бы это испытать, не так уж много. А без поддержки нашего главного партнера вопрос в том, сможем ли мы сегодня выдержать это испытание», – пугает избирателей Ландсбергис.

    Экс-премьер-министр Эстонии, бывший вице-президент Европейской комиссии Сийм Каллас (отец нынешней главы евродипломатии Каи Каллас) прямо обвинил Дональда Трампа в том, что он действует в интересах России, не предпринимая в ее отношении жестких действий. По его мнению, без поддержки США Евросоюзу придется крайне трудно.

    Политолог Максим Рева, уроженец Эстонии, считает, что прибалтийские элиты расплачиваются за свое невежество.

    «Они элементарно не знали, что за страна США, каков ее генезис и история. А правда такова, что в течение более века своей истории Штаты являлись изоляционистской державой: в свое время администрации президента Вудро Вильсона пришлось приложить немалые усилия, чтобы затащить страну в Первую мировую войну.

    А сейчас США просто возвращаются к своему первоначальному modus vivendi: что связано с трезвой оценкой администрацией Трампа своих истинных сил и возможностей. Всё, эйфория от победы в холодной войне окончательно схлынула. Но страны Балтии почему-то никак не соглашаются понять, что ради них Трамп не станет ставить мир на грань ядерного самоуничтожения. Хотя это правда, что американцы путают Прибалтику (Baltic) c Балканами (Balkans). Я сам лично, когда бывал в США, с этим сталкивался», – отмечает Рева.

    По его словам, самое разумное, что сейчас могли бы сделать прибалты – дать дорогу своим политикам умеренного толка, ратующим за возвращение диалога с Россией и Белоруссией.

    «Такие политики даже сейчас есть и в Эстонии, и в Латвии, и в Литве. Беда, однако, в том, что нынешняя обанкротившаяся элита намертво вцепилась в свои кресла. Вопиющий пример – недавно в Эстонии дали четырнадцать лет тюрьмы оппозиционному политику Айво Петерсону, вся вина которого заключалась в том, что он отвез гуманитарную помощь в Донбасс, а после выступил в эфире российских телеканалов с рассуждениями о необходимости добрососедства. Такими действиями прибалты отрезают себе последние возможности обрести субъектность в диалоге, касающемся их судьбы. Теперь этот диалог будет вестись поверх их голов», – резюмирует Максим Рева.

    В Прибалтике напуганы геополитическими перспективами 2026 года

