    Демографический кризис лишает финнов высокой пенсии
    Захарова ответила Мерцу на обвинения России в «варварстве»
    Греф спрогнозировал рост курса доллара до ста рублей
    Глава польского МИД призвал готовиться к войне, «которую видели деды и прадеды»
    Во Франции потребовали от провайдеров закрыть доступ к 35 российским СМИ
    Минобороны сообщило о перехвате 167 украинских БПЛА за шесть часов
    В Госдуме заявили о риске ядерной катастрофы из-за планов передать ЯО Киеву
    Афганская армия начала боевые действия в ответ на удары Пакистана
    Роскомнадзор отказался комментировать новые сообщения СМИ о блокировке Telegram
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Украинский кризис разрешат деньгами

    Трамп уже получил от Зеленского согласие на соглашение по полезным ископаемым, но это лишь первый взнос. Настоящий джекпот – в Москве. И окружение президента США, включая людей из его семьи, уже активно прощупывает почву.

    Игорь Караулов Игорь Караулов Британия и Франция делают из Украины страну-смертника

    Есть силы, желающие взорвать не только Россию, но и весь мировой порядок. Возможная цель их провокации – детабуирование ядерного оружия, как минимум тактического. Если его начнут применять в одной точке планеты, то что помешает сделать это в других?

    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Когда настанет время прощать

    У меня среди читателей есть немало тех, кто переводит деньги на помощь военным втайне от родных. Есть друзья, которые даже лайки не ставят под моими текстами о помощи военным и мирным, и просят не говорить другим, что помогают. «Меня не поймут».

    26 февраля 2026, 23:48 • Новости дня

    Константинов назвал отказ Зеленского вывести войска из Донбасса бредом наркомана

    Константинов обвинил Зеленского в затягивании переговоров по Донбассу

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава крымского парламента Владимир Константинов резко осудил нежелание Владимира Зеленского отвести украинские войска с территории Донбасса, назвав такие заявления наркотическим бредом.

    Владимир Константинов, глава крымского парламента, назвал отказ Владимира Зеленского вывести украинские войска из Донбасса наркотическим бредом, передает РИА «Новости».

    По его словам, президент Украины намеренно ищет любые способы затянуть переговорный процесс и свести к нулю усилия по урегулированию конфликта.

    «Зеленский продолжает нести наркотический бред, выискивая любые пути, чтобы затянуть переговорный процесс и свести к нулю всю проделанную работу по поиску путей урегулирования конфликта», – заявил Константинов.

    Он подчеркнул, что Зеленский является главным препятствием на пути к достижению мира на Украине.

    Ранее Зеленский в грубой форме отказался выводить подразделения ВСУ из Донбасса в рамках мирного урегулирования и назвал это чушью собачьей.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 23 января отмечал, что вывод украинских войск из Донбасса остается важным условием российской стороны.

    Помощник президента России Юрий Ушаков также подчеркивал, что этот шаг – ключевой элемент плана мирного урегулирования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский заявил, что готов отказаться от претензий на власть в случае заключения мирного договора.

    Он также признал, что на Украине существует явление «бусификации», однако утверждает, что масштабы сильно преувеличены и большая часть роликов якобы создана в России или сгенерирована искусственным интеллектом.

    Дональд Трамп провел телефонный разговор с Зеленским, который, как сообщили источники, был позитивным и дружеским.

    Зеленский выразил надежду на завершение войны в этом году, а Трамп заявил, что хотел бы прекращения войны в течение месяца.

    26 февраля 2026, 18:07 • Новости дня
    Захарова ответила Мерцу на обвинения России в «варварстве»
    Захарова ответила Мерцу на обвинения России в «варварстве»
    @ MAXIM SHIPENKOV/POOL/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Официальный представитель МИД Мария Захарова указала на использование канцлером Германии Мерцем цитат французского писателя, вдохновлявшего Геббельса, в своих антироссийских заявлениях.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц в своих антироссийских заявлениях использует цитаты Астольфа де Кюстина, французского писателя XIX века, чьи труды вдохновляли Йозефа Геббельса. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. Она отметила, что подобное невежество и цитирование идейных вдохновителей нацистов политиками Германии представляет опасность для самих немцев, передает ТАСС.

    На брифинге Захарова подчеркнула, что Мерц уже второй раз за неделю процитировал де Кюстина, назвав Россию страной «в глубочайшем варварстве». «Нет, то, что у немецких, германских политиков с образованием, логикой и вообще кругозором большие проблемы, мы это поняли. Но не надо вновь и вновь об этом напоминать», – заявила Захарова. Она добавила, что канцлер Германии продемонстрировал, кого считает своими политическими кумирами.

    Захарова уточнила, что спустя примерно сто лет после публикации трудов де Кюстина, Геббельс лично приказал переиздать его книги, и выразила уверенность, что об этом не знают ни Мерц, ни его советники. Дипломат напомнила, что римляне называли варварами как раз германские племена, которые в итоге разрушили Рим.

    Она также высказалась о современных проявлениях русофобии в Германии, подчеркнув сомнительность цивилизованности страны, где «грабеж чужого имущества» на таможне становится нормой.

    По мнению Захаровой, нынешняя ситуация вызывает вопросы к гражданам Германии относительно незнания их чиновниками элементарных фактов, таких как статус Гренландии в ЕС, и использования канцлером цитат, вдохновлявших Геббельса. Она заключила, что эта история в первую очередь опасна для самих немцев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее канцлер Германии Фридрих Мерц подчеркнул, что Евросоюз не сильнее России по ряду ключевых параметров, несмотря на экономическое превосходство.

    Также он заявлял о готовности Евросоюза к переговорам с Россией. Однако пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков отметил, что ни президент Франции Эммануэль Макрон, ни Мерц не предпринимали попыток прямого контакта с президентом России Владимиром Путиным.

    26 февраля 2026, 12:02 • Новости дня
    ФСБ в Петербурге предотвратила покушение на высокопоставленного военного
    ФСБ в Петербурге предотвратила покушение на высокопоставленного военного
    @ Дмитрий Макеев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Петербурге двое россиян, работавших на украинские спецслужбы, готовили покушение на российского высокопоставленного военного, их задержали, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

    Россияне планировали покушение на представителя оборонного ведомства с помощью самодельной бомбы, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

    Как выяснилось, фигуранты переписывались с украинскими кураторами в Telegram. По их указке исполнители достали бомбу из тайника, выследили жертву и заминировали машину, но устройство удалось вовремя обнаружить и обезвредить.

    Подозреваемые уже сознались в содеянном. Сейчас рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.

    До этого ФСБ в Ставрополе ликвидировала агента украинских спецслужб при подготовке теракта в период праздничных мероприятий. В Тюменской области силовики предотвратили покушение на российского военнослужащего и нейтрализовали преступника ответным огнем.

    Также спецслужба срывала планы украинской разведки по устранению трех высокопоставленных военных в Москве через доставку заминированных подарков.

    26 февраля 2026, 22:33 • Видео
    Кубу все-таки спасли

    Как заявило правительство Кубы, арестованный катер под флагом США направлялся на Остров свободы с террористическими целями. Это похоже на провокацию ЦРУ вроде знаменитой битвы в «заливе Свиней» (бухте Кочинос). Но на сей раз все не так: Вашингтон почти отказался от идеи сменить власть на Кубе.

    26 февраля 2026, 14:52 • Новости дня
    Лукашенко ответил шуткой на обращение «господин президент» в Кремле
    Лукашенко ответил шуткой на обращение «господин президент» в Кремле
    @ Роман Наумов/URA.RU/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко пошутил в ответ на обращение «господин президент» во время визита в Кремль.

    Соответствующее видео опубликовала телеведущая Ольга Скабеева в своем Telegram-канале.

    Лукашенко прибыл в российскую столицу для участия в заседании Высшего государственного совета Союзного государства.

    Белорусский лидер приехал на автомобиле Aurus. Во время встречи комендант Кремля Сергей Удовенко поприветствовал его словами: «господин президент». Лукашенко с иронией ответил: «Хорошо бы твои слова – да Богу в уши. Может, господином когда-то и стану».

    Перед началом заседания президенты России и Белоруссии обменялись короткой беседой, сообщает Telegram-канал «Пул первого».

    Накануне Кремль анонсировал заседание Высшего госсовета Союзного государства.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко проведут рабочий завтрак после вступительной части заседания Высшего госсовета Союзного государства.

    26 февраля 2026, 16:20 • Новости дня
    Утвержден состав комиссии при президенте России по вопросам ИИ

    Григоренко и Орешкин назначены сопредседателями комиссии по ИИ

    Утвержден состав комиссии при президенте России по вопросам ИИ
    @ Александр Миридонов/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Зампред правительства России и руководитель аппарата кабмина Дмитрий Григоренко, а также заместитель главы администрации президента Максим Орешкин назначены сопредседателями президентской комиссии по искусственному интеллекту.

    Соответствующий указ президента России Владимира Путина опубликован на официальном портале правовой информации.

    В состав комиссии вошли министр обороны Андрей Белоусов, директор ФСБ Александр Бортников, глава «Сбера» Герман Греф, министр экономического развития Максим Решетников и министр финансов Антон Силуанов. Также среди членов – мэр Москвы Сергей Собянин, министр цифрового развития Максут Шадаев, помощник президента Алексей Дюмин, спецпредставитель по вопросам цифрового развития Дмитрий Песков, советник «Яндекса» Тигран Худавердян и губернатор Московской области Андрей Воробьев.

    Ранее Путин призвал активизировать внедрение искусственного интеллекта в армии.

    26 февраля 2026, 15:07 • Новости дня
    Глава МИД Польши признал причастность Украины к подрыву «Северных потоков»

    Сикорский признал причастность Украины к подрыву «Северных потоков»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский признал причастность Украины к подрыву газопроводов «Северный поток 1» и «Северный поток 2».

    Заявление прозвучало во время обсуждения в сейме после его программной речи, передает РИА «Новости». Бывший глава МИД Польши Збигнев Рау вновь раскритиковал Германию за участие в проектах «Северный поток».

    Когда Рау задал вопрос: «Демонтировали ли уже немцы газопроводы «Северный поток 1» и «Северный поток 2»?», Сикорский прервал его и с места произнес: «Их демонтировали украинцы».

    Издание Der Spiegel писало, что Верховный федеральный суд Германии считает, что взрывы на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» были совершены по заказу иностранного государства, в частности Украины.

    Россия заявляла, что не согласна с заявлениями о причастности к подрыву газопроводов исключительно Киева.

    26 февраля 2026, 14:43 • Новости дня
    Украина начала импортировать американский СПГ через Литву
    Украина начала импортировать американский СПГ через Литву
    @ REUTERS/Ints Kalnins

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Украинская компания «Нафтогаз» впервые организовала поставку американского сжиженного природного газа на Украину через терминал в литовском порту Клайпеда.

    Украинская компания «Нафтогаз» приступила к импорту американского сжиженного природного газа через терминал в литовском порту Клайпеда, передает РИА «Новости».

    В рамках партнерства с литовским холдингом Ignitis Group обеспечена поставка 90 млн кубометров СПГ из США. Как сообщил глава правления «Нафтогаза» Сергей Корецкий, «Нафтогаз» самостоятельно доставит этот газ на Украину в феврале-марте.

    Корецкий отметил: «Впервые «Нафтогаз» импортирует американский СПГ на Украину через терминал в литовском порту Клайпеда». Он добавил, что компания недавно начала также импортировать сжиженный газ через терминал в Германии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Украина подписала соглашение с Европейским банком реконструкции и развития о получении от Норвегии 85 млн евро на закупку газа.

    Нафтогаз Украины проинформировал о поступлении первой в 2026 году партии американского газа в объеме почти 100 млн кубометров.

    Газовые компании Греции и Украины договорились о поставках американского СПГ на Украину на зимний период начиная с декабря 2025 года.

    26 февраля 2026, 15:54 • Новости дня
    Путин объявил о восстановлении пригородных поездов между Россией и Белоруссией

    Путин: Россия и Белоруссия восстановят пригородное ж/д сообщение

    Путин объявил о восстановлении пригородных поездов между Россией и Белоруссией
    @ Евгений Курсков/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия и Белоруссия намерены восстановить прямое пригородное железнодорожное сообщение между соседними регионами, объявил президент России Владимир Путин во время заседания Высшего госсовета Союзного государства.

    Путин отметил, что транспортная сеть, соединяющая две страны, продолжает расширяться, передает ТАСС. По его словам, принято решение о воссоздании пригородных железнодорожных маршрутов между приграничными областями.

    Ранее первый заместитель начальника государственного объединения «Белорусская железная дорога» Александр Хорошевич сообщил, что Белоруссия и Россия обсуждают запуск трансграничных пригородных пассажирских поездов между сопредельными регионами двух стран.

    В декабре посол Белоруссии в России Александр Рогожник сообщил, что Россия и Белоруссия договорились о новых ночных поездах «Ласточка».

    26 февраля 2026, 15:35 • Новости дня
    Глава МИД Польши заявил о решающей борьбе России и ЕС

    Глава МИД Польши Сикорский заявил о решающей борьбе России и ЕС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Будущее глобального баланса сил, где Россия или Европейский союз могут занять роль третьего центра влияния наряду с США и Китаем, во многом зависит от событий на Украине, считает глава МИД Польши Радослав Сикорский.

    Конфликт на Украине станет решающим фактором в определении победителя в глобальном соперничестве между Россией и Европейским союзом, передает Do Rzeczy.

    Глава МИД Польши Радослав Сикорский подчеркнул, что исход боевых действий влияет не только на независимость Украины и безопасность европейского региона.

    Сикорский заявил: «Эта война определит, какой субъект станет третьей опорой нового глобального баланса сил, наряду с США и Китаем. Будет ли это Россия или ЕС».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Европарламент впервые принял резолюцию по спецоперации на Украине без упоминания о возможной «военной победе Украины». Министры иностранных дел Евросоюза впервые не смогли договориться о введении нового пакета ограничений против России.

    26 февраля 2026, 14:54 • Новости дня
    War Zone сообщил о планах США построить 450 новых шахт для МБР
    War Zone сообщил о планах США построить 450 новых шахт для МБР
    @ U.S. Air Force/Airman 1st Class Mattison Cole/dvidshub.net

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пентагон построит с нуля 450 шахт для размещения там новых межконтинентальных баллистических ракет Sentinel, при этом запланированные к списанию ракеты Minuteman III в то же время будут оставаться на своих позициях «на переходный период», сообщает портал War Zone.

    Пентагон построит с нуля 450 шахт для размещения новых межконтинентальных баллистических ракет Sentinel, одновременно сохранив на переходный период существующие 400 шахт с ракетами Minuteman III, передает War Zone.

    Согласно сообщению портала, обе системы вооружения будут находиться на боевом дежурстве одновременно в течение определенного времени. Ожидается, что процесс перехода от Minuteman III к Sentinel завершится к 2036 году, однако точное количество ракет, находящихся на дежурстве на этом этапе, не уточняется.

    Портал отмечает, что ранее планировалось использовать уже существующие шахты, но от этого отказались из-за высокой стоимости переоборудования. Сейчас строительство прототипа новой шахты уже ведется в штате Юта. В статье подчеркивается, что неясно, будет ли эта шахта использоваться для тестовых пусков в будущем, а также напоминается о существующих ограничениях СНВ-3 на количество пусковых установок.

    Проект включает не только шахты, но и создание новых пунктов управления и масштабной коммуникационной инфраструктуры. Некоторые вопросы, такие как выкуп земли у частных владельцев и дальнейшая судьба выведенных из эксплуатации шахт Minuteman III, пока остаются нерешенными. В 2025 году Пентагон признал, что стоимость программы Sentinel выросла на 81% и теперь составляет почти 141 млрд долларов, основная часть расходов приходится на закупку и строительство объектов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Белый дом пообещал вести диалог с Россией по новому договору о контроле над ракетами. Дональд Трамп заявил, что США готовы обсуждать с Россией вопросы, связанные с ДСНВ. Эксперт-американист отметил отсутствие официальных заявлений Вашингтона по вопросам ДСНВ.

    26 февраля 2026, 14:45 • Новости дня
    «Радио Судного дня» передало два зашифрованных сообщения

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В эфире загадочной радиостанции УВБ-76 прозвучали два закодированных голосовых сообщения с необычными наборами слов и цифр.

    Радиостанция УВБ-76, которую называют «Радио Судного дня», вновь активировалась 26 февраля, сообщает Телеграм-канал «УВБ-76 логи».

    Первый сигнал был зафиксирован в 12:32 по московскому времени, в эфире прозвучало: «НЖТИ 32441 МАЙНОСТЯГ 7202 6932». Второе сообщение было передано в 13:55 и содержало фразу: «НЖТИ 43482 КОВАРНЫЙ 1501 1442».

    УВБ-76 – российская загадочная радиостанция, известная также как «Радио Судного дня» и «Жужжалка», работает на коротковолновой частоте и периодически транслирует голосовые передачи со словами и числами. Большую часть времени эфир заполняет характерный жужжащий фон, который иногда прерывается подобными сообщениями.

    Официальное назначение радиостанции и смысл передаваемых сообщений не раскрываются. В экспертном сообществе предполагают, что станция используется для передачи секретных сигналов военным структурам России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 11 февраля радиостанция «Судного дня»  передала сразу 23 сообщения за день. Двумя днями ранее «Жужжалка» передала в эфир слово «нищенка». А 14 января в эфире УВБ-76 прозвучало слово «люэсобаул», которое ранее не встречалось в передаваемых шифровках.

    26 февраля 2026, 18:30 • Новости дня
    Греф спрогнозировал рост курса доллара до ста рублей

    Греф: Курс доллара к концу года составит 95-100 рублей

    Греф спрогнозировал рост курса доллара до ста рублей
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный прогноз по курсу доллара на текущий год составляет 85-90 рублей, сообщил глава «Сбера» Герман Греф в ходе разговора с аналитиками и журналистами.

    При этом он отметил, что его личная оценка курса на конец года – 95-100 рублей за доллар, передает РИА «Новости».

    По словам Грефа, нынешняя ситуация не позволяет ожидать крепкого рубля. «Я в этом году не вижу ни одного шанса иметь такой крепкий рубль. Это контрпродуктивно просто по всем мыслимым и немыслимым показателям», – заявил он. Он подчеркнул, что платежный баланс в прошлом году составил 40 млрд долларов, а в этом году, по прогнозам, может снизиться до 10 млрд долларов.

    Греф добавил, что курс 80 рублей за доллар при таких параметрах был бы невероятным и противоречит теории, логике и практике. Он отметил, что многое зависит от политики Центрального банка и решений по операции зеркалирования. Также глава «Сбера» напомнил о заявлении министра финансов о снижении цены отсечения.

    По мнению Грефа, рубль начнет расти уже со второго квартала, однако темпы роста пока невозможно оценить.

    Ранее главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач заявил, что курс доллара к концу года прогнозируется в диапазоне 87–89 рублей.

    26 февраля 2026, 20:05 • Новости дня
    Франция обвинила Россию в «агрессивном поведении» после публикации о ЯО для Киева

    МИД Франции отреагировал на обвинения СВР России по ядерной бомбе для Украины

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министерство иностранных дел Франции сочло публикацию СВР РФ по теме передачи ядерной бомбы Украине проявлением агрессивного поведения России.

    Париж считает публикацию Службой внешней разведки России данных о подготовке Францией и Британией передачи Украине ядерной бомбы проявлением агрессивного поведения. Об этом заявил официальный представитель МИД Франции Паскаль Конфавре, передает ТАСС.

    «Два дня назад Россия продемонстрировала чрезвычайно агрессивное поведение, выдвинув совершенно абсурдные обвинения», – заявил Конфавре на брифинге. По его словам, французское внешнеполитическое ведомство ограничилось реакцией через свой аккаунт French Response в соцсетях, не публикуя отдельного официального заявления.

    Журналист задал вопрос о заявлениях МИД РФ по поводу возможной отправки военных Франции и Британии на Украину, но представитель МИД Франции акцентировал внимание именно на публикации СВР. Конфавре обвинил Россию в эскалации конфликта, не вдаваясь в детали обсуждения западных военных на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Служба внешней разведки России сообщила о планах Британии и Франции передать на Украину малогабаритную ядерную боеголовку TN75 от ракеты М51.1.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал эти намерения нарушением международного права. А зампред Совбеза России Дмитрий Медведев предупредил, что Россия может нанести удары по странам, решившим передать ядерное оружие Киеву.

    Позже официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что любые шаги по содействию созданию военного ядерного потенциала на Украине будут считаться прямой угрозой безопасности России. В свою очередь президент Франции Эммануэль Макрон подготовил программное заявление для нации о ядерном сдерживании и безопасности Европы.


    26 февраля 2026, 16:48 • Новости дня
    Эксперт: Посла Украины Британия направила следить за событиями в Грузии

    В Тбилиси объяснили возвращение посла Украины интересом британских спецслужб

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Грузинский аналитик, член оппозиционной парламентской партии «Сила народа» Давид Картвелишвили объяснил решение Украины вернуть посла в Грузию после четырехлетнего перерыва желанием Лондона следить за событиями в регионе с использование украинской дипломатической миссии в Грузии.

    В интервью телекомпании «ПосТВ» эксперт отметил, что «Лондон очень злится из-за активизации администрации США на Южном Кавказе и в Центральной Азии, что фактически лишает преимущества на этом направлении у британских спецслужб». По его словам, «поэтому Британия активизируется на грузинском фронте», что, в том числе выразилось в введении санкций Лондона против грузинских телекомпаний «Имеди» и «ПосТВ».

    «Спустя четыре года после отзыва из Грузии посла Украины решение вернуть его в реальности принято не Киевом, а британцами, которые хотят здесь и отсюда контролировать и мониторить процессы», – сказал Давид Картвелишвили.

    Аналитик обратил внимание и на активизацию Великобритании на центральноазиатском направлении. По его мнению, «в Центральной Азии США, Россия и Китай уже нанесли ущерб интересам Великобритании». Представитель «Силы народа» призвал власти Грузии «проводить твердую политику, так как Лондон уважает только такие действия».

    Он отметил, что в отношение Грузии, в отличие от Великобритании, американская сторона сейчас осуществляет «неформальные, рабочие, точечные, практичные шаги», которые призваны выправить все то, что было испорчено прежней администрацией Белого дома.

    Вскоре после начала СВО украинский лидер Владимир Зеленский отозвал посла из Грузии, разозлившись из-за отказа Тбилиси открывать «второй фронт» против Москвы. Недавно Зеленский подписал указ о назначении на вакантную с 2022 года должность посла в Грузии Михаила Бродовича, ранее возглавлявшего дипломатическую миссию Украины в Словении.

    Министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили усомнилась в возможности восстановления отношений с Украиной в обозримом будущем из-за политики киевских властей по отношению к Тбилиси.

    «Сложно сказать, как будут развиваться грузино-украинские отношения. Многое надо исправить, и мы ожидаем, чтобы украинская сторона признала и осознала, что мы сделали все возможное для нее в политическом или гуманитарном планах», – заявила она в интервью телекомпании «Рустави-2».

    26 февраля 2026, 21:44 • Новости дня
    Управляющая пиццерией «Додо» уволилась после скандала с собакой

    Управляющая пиццерией «Додо» уволилась после скандала с собакой в Челябинске

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    После увольнения курьера за помощь бездомной собаке управляющая челябинской пиццерией «Додо» ушла из компании и уехала из города.

    Управляющая одной из челябинских пиццерий сети «Додо» покинула работу после скандала с увольнением курьера, сообщает Telegram-канал компании. Ранее женщину отстранили от работы после того, как она уволила курьера за то, что он укрыл пледом бездомную собаку возле заведения, используя для этого плед, принадлежавший компании.

    В заявлении компании говорится: «Управляющая Юлия приняла решение покинуть компанию. Она тяжело переживает сложившуюся ситуацию и искренне сожалеет о случившемся. Мы понимаем ее решение – она испытывала давление и получала угрозы, поэтому сейчас ей нужны время и тишина. Несмотря ни на что, мы поддержим ее в этот непростой период. От лица компании просим остановить давление и проявить уважение к частной жизни».

    Основатель «Додо» Федор Овчинников в своих соцсетях отметил, что женщину никто не увольнял «чтобы погасить негатив». Он считает, что сейчас необходимо защитить бывшую управляющую от травли и сделать системные выводы из ситуации.

    Бывший курьер Михаил Савицкий также призвал прекратить травлю управляющей. По его словам, нельзя допускать, чтобы история о добре превращалась в ненависть, и если общество желает решать проблемы, путь травли не должен рассматриваться как вариант.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, компания «Додо» решила оплатить лечение и содержание собаки в приюте после увольнения курьера в Челябинске за заботу о бездомном животном.

    Позже руководство сети пиццерий «Додо Пицца» извинилось перед сотрудником, который потерял работу из-за помощи собаке.

    26 февраля 2026, 21:54 • Новости дня
    Выгнанный с ОИ украинец призвал лишить олимпийского чемпиона Бубку званий

    Выгнанный с ОИ Гераскевич призвал лишить олимпийского чемпиона Бубку званий

    Выгнанный с ОИ украинец призвал лишить олимпийского чемпиона Бубку званий
    @ IMAGO/Chai von der Laage/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Выгнанный с Олимпиады из-за шлема украинский скелетонист Владислав Гераскевич во время выступления в Верховной раде назвал олимпийского чемпиона Сергея Бубку предателем и потребовал лишить его званий.

    Владислав Гераскевич на пленарном заседании Верховной рады обвинил олимпийского чемпиона Сергея Бубку в коллаборационизме, передает РИА «Новости».

    «Призываю содействовать тому, чтобы господин Бубка был лишен награды путем введения против него санкций», – заявил Гераскевич.

    По словам спортсмена, Бубка сотрудничает с Россией, что, по его мнению, делает неприемлемым его пребывание среди героев Украины.

    Ранее Владимир Зеленский своим указом прекратил выплату государственных стипендий Сергею Бубке и другим титулованным украинским атлетам. В документе отмечается, что Бубка, олимпийский чемпион и шестикратный чемпион мира по прыжкам с шестом, лишается государственной поддержки.

    Сергей Бубка известен как первый спортсмен, преодолевший планку в шесть метров в прыжках с шестом. Ему 62 года, он числится соучредителем ООО «Монблан», зарегистрированного в Донецке, а также двух других компаний, работающих на территории России. С 2005 по 2022 год Бубка возглавлял Олимпийский комитет Украины, а в 2024 году был переизбран членом Международного олимпийского комитета. По информации СМИ, Бубка проживает в Монако.

    Международный олимпийский комитет запретил украинскому скелетонисту Владиславу Гераскевичу участвовать в Олимпийских играх 2026 года.

    Атлет надел на соревнования шлем с фотографиями погибших военных и политическими лозунгами.

    МОК обратился к спортсменам Украины с просьбой не устраивать акции протеста против российских участников.

