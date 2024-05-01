На 1 мая 1886 года была назначена всеобщая забастовка, которую предлагалось не прекращать, пока правительство не примет восьмичасовой рабочий день. Ответ был прост – рабочих начали бить.0 комментариев
Радикалы сожгли флаг России в центре Тбилиси
Российский флаг сожгли сторонники радикальной оппозиции на митинге в Тбилиси у здания парламента в знак протеста против «русского» законопроекта «О прозрачности иностранного влияния», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Это не парламент Грузии, это Госдума России, наши власти подонки и предатели, они русские!», – заявил один из тех, кто поджог флаг.
В Тбилиси продолжают протестовать оппоненты законопроекта, принятого в среду во втором чтении.
Ранее премьер-министр Ираклий Кобахидзе сообщил о 300 подготовленных молодых боевиках для хаоса в Тбилиси.