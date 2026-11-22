Tекст: Ольга Никитина

Какие салаты приготовить на Новый год 2027

Удачное новогоднее меню не обязательно состоит из большого количества похожих майонезных салатов. Практичнее сочетать один-два классических рецепта, сытный мясной вариант, легкий овощной салат и блюдо с рыбой.

В подборку вошли Оливье, селедка под шубой, праздничный салат с курицей и гранатом, быстрый салат с копченой курицей и ананасом, овощной вариант с авокадо, салат с форелью и свеклой без майонеза и слоеный салат с печенью трески.

1. Классический Оливье на Новый год 2027

Оливье остается одним из самых узнаваемых новогодних салатов. Его удобно приготовить заранее, но заправлять всю большую порцию майонезом задолго до застолья не стоит.

Ингредиенты: картофель – 4 шт., морковь – 2 шт., яйца – 4 шт., маринованные огурцы – 4 шт., докторская колбаса или ветчина – 300 г, консервированный зеленый горошек – 1 банка, майонез – 150–200 г, соль – по вкусу, укроп – для подачи.

Картофель и морковь отварите в кожуре до готовности, яйца сварите вкрутую. Полностью остудите и очистите продукты.

Картофель, морковь, яйца, колбасу и огурцы нарежьте небольшими кубиками примерно одинакового размера. С горошка слейте жидкость.

Соедините ингредиенты, аккуратно перемешайте и посолите. Майонез лучше добавить незадолго до подачи. Готовый Оливье можно украсить укропом или другой свежей зеленью.

2. Селедка под шубой – классический новогодний салат

Еще один традиционный вариант праздничного стола – слоеная селедка под шубой. Этот салат, наоборот, выигрывает от нескольких часов в холодильнике: слои успевают соединиться, а вкус становится более цельным.

Ингредиенты: филе слабосоленой сельди – 250–300 г, картофель – 3 шт., морковь – 2 шт., свекла – 2–3 шт., яйца – 3 шт., репчатый лук – 1 небольшая головка, майонез – около 180 г.

Картофель, морковь и свеклу отварите или запеките до готовности, полностью остудите и очистите. Яйца сварите вкрутую.

Сельдь нарежьте небольшими кусочками, лук – очень мелкими кубиками. Если вкус репчатого лука кажется слишком резким, его можно ненадолго залить холодной водой, а затем обсушить.

На блюдо последовательно выложите картофель, сельдь с луком, морковь, яйца и свеклу. Между слоями распределяйте небольшое количество майонеза.

Готовый салат поставьте в холодильник на несколько часов. Верх можно украсить тертым яйцом или зеленью.

3. Новогодний салат с курицей, сыром и гранатом

Этот салат подойдет тем, кто хочет сделать праздничное блюдо эффектным, но не тратить время на сложное оформление в виде символа года.

Ингредиенты: куриное филе – 300 г, картофель – 3 шт., яйца – 3 шт., твердый сыр – 120 г, свежий огурец – 2 шт., зерна граната – около 100 г, сметана или майонез – 150 г, горчица – 1 ч. л., соль и перец – по вкусу.

Куриное филе отварите или запеките до готовности и остудите. Картофель сварите в кожуре, яйца – вкрутую.

Картофель и яйца натрите отдельно на крупной терке. Курицу и огурцы нарежьте небольшими кубиками, сыр натрите.

Для более легкой заправки смешайте сметану с горчицей, солью и небольшим количеством перца. При желании можно использовать обычный майонез.

Выложите слоями картофель, курицу, огурец, яйца и сыр, понемногу добавляя заправку между слоями. Верх украсьте зернами граната.

Перед подачей салату достаточно постоять в холодильнике около часа.

4. Быстрый салат с копченой курицей и ананасом

Если нужен салат на Новый год на скорую руку, этот вариант практически не требует предварительной подготовки. Варить овощи и мясо не придется.

Ингредиенты: копченая курица – 300 г, консервированные ананасы – около 250 г без сиропа, твердый сыр – 180–200 г, натуральный густой йогурт или майонез – 120–150 г, сухарики – 80–100 г.

Курицу и ананасы нарежьте небольшими кубиками. Сыр можно натереть на крупной терке или также нарезать.

Соедините курицу, ананасы и сыр. Заправьте йогуртом или небольшим количеством майонеза и перемешайте.

Сухарики добавляйте непосредственно перед подачей – иначе они быстро размокнут.

Такой салат можно собрать буквально перед началом застолья, поэтому он хорошо подходит для ситуации, когда основные блюда уже приготовлены, а времени осталось немного.

5. Легкий салат без майонеза с авокадо и овощами

Свежий овощной салат хорошо уравновешивает более сытные новогодние блюда.

Ингредиенты: пекинская капуста – половина небольшого кочана, морковь – 1 шт., сладкий перец – 1 шт., авокадо – 1 шт., кедровые или другие орехи – 40–50 г, оливковое масло – 3 ст. л., лимонный сок – 1 ст. л., мед – 1 ч. л., соль и перец – по вкусу.

Пекинскую капусту тонко нашинкуйте, морковь натрите или нарежьте тонкой соломкой, сладкий перец нарежьте полосками.

Авокадо очистите, нарежьте кубиками и сразу сбрызните частью лимонного сока.

Для заправки смешайте масло, оставшийся лимонный сок и мед, добавьте соль и перец.

Соедините овощи и авокадо непосредственно перед подачей, добавьте заправку и аккуратно перемешайте. Сверху посыпьте орехами.

Этот салат лучше не готовить за много часов до застолья – свежие овощи и авокадо вкуснее сразу после нарезки.

6. Салат с форелью, свеклой и сыром без майонеза

Современный салат с красной рыбой подойдет тем, кто хочет отказаться от тяжелой майонезной заправки, но сохранить праздничную подачу.

Ингредиенты: слабосоленая форель – 200 г, свекла – 2–3 шт., мягкий рассольный сыр типа феты – 150 г, руккола – 1 упаковка, грецкие орехи – 40–50 г, оливковое масло – 3 ст. л., бальзамический уксус – 1 ст. л., дижонская горчица – 1 ч. л., перец – по вкусу.

Свеклу заранее отварите или запеките, охладите и нарежьте небольшими кубиками или тонкими ломтиками.

Форель также нарежьте кусочками, сыр раскрошите.

На широкую тарелку выложите рукколу, сверху распределите свеклу, форель и сыр.

Для заправки смешайте оливковое масло, бальзамический уксус и горчицу. Полейте салат непосредственно перед подачей и посыпьте измельченными орехами.

Дополнительная соль обычно не требуется, поскольку рыба и сыр уже соленые.

7. Слоеный салат с печенью трески и свеклой

Этот рецепт подойдет для эффектной подачи в прозрачном салатнике или порционных креманках.

Ингредиенты: отварная или запеченная свекла – 2–3 шт., печень трески – 1 банка, яйца – 4 шт., твердый сыр – 100 г, чеснок – 1 небольшой зубчик по желанию, майонез – около 120 г, грецкие орехи, зерна граната и зелень – для украшения.

Яйца сварите вкрутую, остудите и разделите на белки и желтки. Свеклу, белки, желтки и сыр натрите отдельно.

Печень трески достаньте из банки, дайте стечь лишнему маслу и разомните вилкой.

На дно салатника выложите свеклу, затем печень трески, сыр с небольшим количеством чеснока, белки и желтки. Майонез распределяйте тонкими слоями, чтобы салат не получился слишком тяжелым.

Перед подачей украсьте орехами, гранатом или зеленью.

Такой салат лучше готовить небольшой порцией и хранить в холодильнике.

Какие салаты лучше приготовить заранее

Оливье можно заранее нарезать и убрать в холодильник без заправки. Майонез удобнее добавить ближе к застолью.

Селедке под шубой, напротив, обычно дают несколько часов настояться в холодильнике после сборки.

Слоеный салат с курицей также можно подготовить заранее, но не стоит делать его за сутки до праздника.

Овощной салат с авокадо, блюдо с форелью и рукколой и салат с сухариками лучше собирать непосредственно перед подачей.

Сколько салатов приготовить на Новый год

Если на столе будут горячее блюдо, закуски и десерт, необязательно готовить все семь вариантов одновременно.

Для небольшой компании обычно достаточно двух-трех разных салатов. Хорошо сочетать, например, один классический вариант, один более легкий и один новый праздничный рецепт.

Так стол получится разнообразнее, а после праздника останется меньше скоропортящихся блюд.

Как хранить новогодние салаты

Салаты относятся к скоропортящимся блюдам, поэтому их нельзя оставлять на праздничном столе на всю ночь.

Роспотребнадзор рекомендует хранить салаты в холодильнике при температуре +2…+6°C и по возможности добавлять заправку перед подачей.

Салаты из сырых овощей и фруктов, а также блюда с мясом или птицей обычно хранятся без заправки до 18 часов, а после добавления соуса – до 12 часов.

Для салатов с консервированными овощами или вареными яйцами после заправки срок значительно короче – около шести часов.

Рыбные салаты особенно чувствительны к условиям хранения, поэтому их не стоит надолго оставлять при комнатной температуре.

Если часть блюда не планируется подавать сразу, безопаснее оставить ее незаправленной в холодильнике.

Нужно ли готовить салат в виде символа 2027 года

Необязательно.

В популярной традиции 2027 год связывают с Козой или Овцой, однако по китайскому календарю год Огненной Козы начнется только 6 февраля 2027 года. В ночь с 31 декабря 2026 года на 1 января 2027 года китайский календарь еще будет находиться в году Огненной Лошади.

Поэтому строить все новогоднее меню вокруг изображения конкретного животного нет необходимости. Для праздничной подачи удобнее использовать универсальные зимние мотивы – венок, елочную ветку, гранат, зелень, снежинки или обычное красивое сервировочное блюдо.

Как украсить салаты на Новый год 2027

Даже простой рецепт можно сделать праздничным без сложной фигурной выкладки.

Для оформления подойдут зерна граната, свежая зелень, тонко нарезанные овощи, орехи, тертый сыр или яйцо.

Оливье можно подать через кулинарное кольцо, селедку под шубой – порционно, а салат с форелью лучше сразу собирать на широком плоском блюде.

Главное – не добавлять украшения, которые плохо сочетаются со вкусом самого салата.

Кратко: 7 салатов на Новый год 2027

Для традиционного праздничного стола подойдет классический Оливье или селедка под шубой. Тем, кто хочет попробовать новый рецепт, можно приготовить салат с курицей, сыром и гранатом либо слоеный вариант с печенью трески.

Если времени мало, подойдет быстрый салат с копченой курицей, ананасом и сыром. Для более легкой части меню можно выбрать овощной салат с авокадо или форель со свеклой и рукколой без майонеза.

Салаты безопаснее заправлять ближе к подаче и не оставлять их на столе на всю ночь.

Частые вопросы

Какие салаты приготовить на Новый год 2027?

Можно сочетать традиционные Оливье и селедку под шубой с новыми салатами – например, курицей и гранатом, форелью и свеклой, печенью трески или овощами с авокадо.

Какой простой салат приготовить на Новый год?

Один из самых быстрых вариантов – салат с копченой курицей, консервированным ананасом и сыром. Продукты не требуют варки, поэтому блюдо можно собрать непосредственно перед застольем.

Какой салат приготовить без майонеза?

Для новогоднего стола подойдут овощной салат с авокадо и лимонно-масляной заправкой или салат с форелью, свеклой, рукколой и мягким сыром.

Какие классические салаты приготовить на Новый год?

Самые привычные варианты – Оливье и селедка под шубой.

Какой салат можно приготовить заранее?

Селедке под шубой полезно провести несколько часов в холодильнике. Ингредиенты для Оливье также можно нарезать заранее, но заправить салат лучше ближе к подаче.

Когда заправлять салаты майонезом?

Безопаснее делать это перед подачей или незадолго до застолья, особенно если приготовлена большая порция.

Сколько хранится Оливье с майонезом?

Салаты с вареными яйцами и консервированными овощами после заправки относятся к особенно скоропортящимся. Их рекомендуется хранить в холодильнике и не оставлять надолго при комнатной температуре.

Как красиво подать салат на Новый год?

Можно использовать кулинарное кольцо, порционные креманки или широкое блюдо. Для украшения подходят зелень, гранат, орехи, сыр и овощи, если они сочетаются с основными ингредиентами.