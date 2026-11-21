НДФЛ в 2026 году: ставки 13, 15, 18, 20 и 22%, с какой суммы и с каких доходов платить В 2026 году для основной группы доходов действует пятиступенчатая шкала НДФЛ: 13% – с части годовой налоговой базы до 2,4 млн рублей, 15% – с части свыше 2,4 млн до 5 млн, 18% – свыше 5 млн до 20 млн, 20% – свыше 20 млн до 50 млн и 22% – с части выше 50 млн рублей. Повышенная ставка применяется только к сумме превышения, а не ко всему доходу. При этом для продажи имущества, дивидендов, операций с ценными бумагами и процентов по вкладам действует отдельная шкала 13% и 15%. Разбираемся, какие ставки НДФЛ действуют в 2026 году, с какой суммы их платят и кто рассчитывает налог.

Как получить налоговый вычет в упрощенном порядке в 2026 году: без 3-НДФЛ и документов В 2026 году ряд налоговых вычетов можно получить без заполнения декларации 3-НДФЛ и самостоятельной загрузки подтверждающих документов. ФНС получает необходимые сведения от банков, медицинских, образовательных, спортивных, страховых и других организаций и, если право на возврат подтверждено, формирует предзаполненное заявление в личном кабинете налогоплательщика. В упрощенном порядке доступны имущественные, инвестиционные, ряд социальных вычетов и вычеты на долгосрочные сбережения. Разбираемся, как получить налоговый вычет без 3-НДФЛ в 2026 году, где найти готовое заявление, сколько ждать его появления и что делать, если ФНС его не сформировала.