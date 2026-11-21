19 ноября 2026 года в китайском Шэньчжэне история вынесла Европе свой окончательный приговор. И недооценивать значение этого события означало бы расписаться в неуважении к поколениям русских людей, отдававших свою жизнь в борьбе с этим нашим грозным противником.0 комментариев
Назван размер средней зарплаты в России
Средняя зарплата в России превысила 103 тыс. рублей
Средняя заработная плата в России в августе 2026 года составила 103 014 рублей, увеличившись за год более чем на 10 тыс. рублей.
Год назад средняя зарплата в России равнялась 92 866 рублям. Таким образом, за год показатель вырос более чем на 10 тыс. рублей, передает ТАСС со ссылкой на данные Росстата.
Ожидается, что в ноябре 2026 года средний размер заработной платы в стране может достигнуть 107–111 тыс. рублей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу средняя начисленная заработная плата в Москве в августе достигла 176 138 рублей.
В понедельник средняя зарплата в сфере морского рыбоводства составила 1,35 млн рублей в месяц.
В октябре министр труда и социальной защиты России Антон Котяков заявил о предстоящем увеличении минимального размера оплаты труда до 28,9 тыс. рублей в 2027 году.