Спрос на железнодорожные поездки из Москвы в Поволжье вырос на треть

Tекст: Дмитрий Зубарев

Осенью 2026 года российские туристы стали чаще отправляться в железнодорожные путешествия из Москвы в Нижний Новгород и Казань, передает РИА «Новости».

Доля поездок из столицы в Нижний Новгород достигла 1,4%, а в обратную сторону – 1,3%, при этом за год спрос на этих направлениях увеличился на треть. Сопоставимый рост показали поезда между Казанью и Москвой: на каждое из направлений пришлось по 0,8% заказов, что на 30% превышает показатели осени прошлого года.

Востребованность маршрутов между Ростовом-на-Дону и Москвой выросла на 20% по сравнению с прошлым годом. Лидером по популярности традиционно остается сообщение между Москвой и Петербургом.

В Москве и Петербурге большинство гостей останавливались в четырехзвездочных отелях, средняя стоимость ночи составила 9,6 тыс. и 8,5 тыс. рублей соответственно. В Ростове-на-Дону приезжие также отдавали предпочтение отелям категории «четыре звезды» со средней ценой 7,9 тыс. рублей за ночь. В Нижнем Новгороде и Казани туристы чаще выбирали гостиницы без звезд, средняя цена суток проживания составила 8,7 тыс. и 8,9 тыс. рублей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее интерес россиян к бронированию отелей в Вологде на новогодние праздники увеличился в 4,7 раза.

Также спрос россиян на бронирование отелей в Румынии и Канаде на лето вырос в 3,8 раза.

Кроме того, спрос россиян на загородный отдых снизился на 28%.