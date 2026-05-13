Спрос россиян на отели Румынии и Канады вырос вчетверо

Tекст: Дмитрий Зубарев

Спрос жителей России на бронирование гостиниц в Румынии и Канаде на предстоящее лето вырос в 3,8 раза, передает ТАСС. Также за год существенно увеличилась популярность поездок в Абхазию, Сербию и Китай, следует из исследования сервиса OneTwoTrip.

«Согласно статистике, наиболее резкий скачок спроса на отели зафиксирован в Румынии – количество бронирований отелей на лето там увеличилось на 280%. Вторую строчку заняла Канада с показателем +275%, а на третьей Абхазия, интерес к объектам размещения в которой вырос на 95%», – рассказали в компании. Заметную положительную динамику также показали Сербия, Китай, Мальта, Турция, Черногория, Марокко и Кипр.

Всплеск интереса к Румынии эксперты связывают с тем, что путешественники используют страну не только для отдыха, но и как доступную точку въезда в Европу. Канада привлекает природными достопримечательностями, а Абхазия – отсутствием виз и демократичными ценами. Рост популярности Китая объясняется расширением полетных программ и укреплением деловых связей.

Сербия, Турция и Черногория продолжают привлекать туристов стабильным авиасообщением и понятными правилами въезда. При этом интерес к Черногории подогревается новостями о возможном вхождении страны в Шенгенскую зону. В то же время популярность Филиппин, Южно-Африканской Республики, Швейцарии, Испании и Италии заметно снизилась.

Как писала газета ВЗГЛЯД, количество бронирований поездок в Китай за год выросло более чем в два с половиной раза.

Спрос россиян на перелеты в эту страну после отмены виз увеличился на 60 процентов.

Обновленный аэропорт абхазского Сухума по итогам года обслужил более 120 тыс. пассажиров.