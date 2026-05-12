История Польши предупреждает Украину

После Первой мировой Польша оказалась между двумя крупными странами, ставшими париями в установленном державами-победительницами послевоенном порядке: потерпевшей поражение Германией и прошедшей через гражданскую войну Советской Россией. С Германией Варшаву разделяли споры о «польском коридоре», Данциге, Верхней Силезии. С Советской Россией – память о войне 1919-1921 годов и Рижском мире, который завершил боевые действия, но не создал доверия. Рижский договор 1921 года оставил под контролем Польши значительную часть белорусских и украинских земель, а в Варшаве не забыли ни поход Красной Армии на Варшаву, ни свои претензии в отношении Восточных Кресов (то есть других белорусских и украинских земель, когда-то, в XVIII веке, входивших в состав Речи Посполитой).

Главным покровителем Польши стала Франция. Для Парижа Варшава была не просто союзником, а элементом системы сдерживания одновременно и Германии, и Советской России. Польша должна была стать восточным бастионом: если Германия вновь угрожает Франции, Польша давит на неё с востока; если большевизм двигается на Запад, Польша становится барьером.

Но это была асимметричная система. Франции Польша была нужна как военный инструмент. Польше Франция была нужна как гарантия выживания. И именно здесь скрывалась будущая трагедия: что-то гарантировать Польше Париж хотел, но защищать её любой ценой – не собирался.

Локарно: момент, когда Варшава почувствовала одиночество

К середине 1920-х годов франко-британское соперничество в Европе приводило ко все большему торжеству британской логики. Франция хотела сохранить послевоенный мир, а для этого стремилась удерживать Германию слабой: репарации, контроль над Руром, демилитаризация Рейнской области, сеть восточноевропейских союзов (так называемая Малая Антанта). Великобритания смотрела на происходящее в Европе иначе. Для Лондона традиционно желательным было сохранять европейское равновесие между ведущими державами и играть роль арбитра в противоречиях между ними. Для этого требовалось восстановление позиций Германии (экономических и дипломатических).

Итогом стали Локарнские соглашения 1925 года. Германия фактически признала западные границы – с Францией и Бельгией – а Великобритания и Италия выступили гарантами этого порядка. Но восточные границы Германии – с Польшей и Чехословакией – такой гарантии не получили и остались без признания со стороны Германии своих территориальных приобретений.

Для Варшавы это означало: безопасность Франции на Рейне стала общеевропейским вопросом, а безопасность Польши на Висле и в Данциге – предметом будущего торга. Почти одновременно сработал и второй фактор. Германия и СССР ещё в 1922 году подписали Рапалльский договор, а в 1926 году – Берлинский договор, закреплявший линию советско-германского сближения. Для Польши это был геополитический кошмар: два соседа, каждый из которых был обижен текущим начертанием границ, показывали способность договариваться через голову Варшавы.

Переворот Пилсудского: отказ от слабой демократии ради сильного государства

Переворот 12-14 мая 1926 года был ответом не только на внешние угрозы, но и на внутреннюю слабость польской политической системы. Мартовская конституция 1921 года установила доминирование парламента над исполнительной властью.

В 1922 году Юзеф Пилсудский на четыре года отошёл от активной политической деятельности, но к маю 1926 года решил вмешаться, опираясь на преданные ему воинские части. Бои за Варшаву, которую защищали тогдашние президент Станислав Войцеховский и премьер Винценты Витос, продлились три дня. В ходе боёв погибло 215 военных и 164 гражданских лица, около 1 тыс. человек получили ранения.

Когда стало ясно, что переворот удался, «Манчестер Гардиан» написала: «Пилсудский расчистил путь для установления в Польше режима подлинной демократии, хотя и действовал недемократическими способами». «Дейли Телеграф» утверждала: «Поддержка Пилсудского широкими слоями польского населения поможет ему в проведении земельной реформы и оздоровлении экономики». Переворот усилил влияние на Польшу Великобритании, а от союза с Францией страна начала отдаляться, считая его бесполезным.

После переворота и последующих поправок исполнительная власть была усилена, а сторонники политики «санации» правили страной до 1939 года. Пилсудский считал парламентскую «сеймократию» источником хаоса. С его точки зрения, Польша не могла позволить себе бесконечную смену кабинетов, партийные интриги и слабую исполнительную власть.

Здесь видна важная параллель с Украиной. При Владимире Зеленском роль парламента формально не была отменена: Верховная рада остаётся законодательным органом. Но война, военное положение и политическая концентрация власти резко усилили президентскую вертикаль. Это признают даже на Западе. Freedom House был вынужден признать, что из-за военного положения президентские и парламентские выборы были отложены, а некоторые права ограничены. А доклад немецкого исследовательского фонда Bertelsmann Stiftung BTI 2026 прямо говорит, что после 2019 года Зеленский фактически получил контроль над исполнительной властью и парламентом, а после 2022 года власть ещё сильнее сконцентрировалась в Офисе президента, что привело к дальнейшему ослаблению парламента, оппозиции и правительства.

Разумеется, Польша 1926 года и Украина после 2022 года – не одно и то же. Пилсудский совершил военный переворот против избранного правительства. Зеленский пришел к власти в результате выборов и лишь затем использовал возможности военного положения для установления режима личной власти. Но политическая логика похожа: когда государство становится передовым рубежом большого геополитического противостояния, парламентская демократия начинает восприниматься элитой как роскошь, мешающая мобилизации.

Германия как главный приз: США, Британия и восстановление рейха

Есть и важное отличие от современной ситуации. В 1920-е годы польская проблема была частью более крупного вопроса: кто будет контролировать восстановление Германии.

После Рурского кризиса стало ясно, что французская ставка на силовое принуждение Германии не работает. План Дауэса 1924 года стал компромиссом: германские репарационные платежи снижались и привязывались к восстановлению экономики; Франция и Бельгия должны были эвакуировать оккупационные войска из Рурской области; иностранные банки предоставляли Германии крупный стабилизационный займ. Госдепартамент США отмечает, что займ размещался на американском рынке при участии J. P. Morgan, а в последующие годы американские банки кредитовали Германию, позволяя ей платить репарации Франции и Британии, которые затем обслуживали свои долги перед США.

Так возникла скрытая американо-британская конкуренция за германское восстановление. США входили в Германию через кредиты, банки и финансовую архитектуру. Британия стремилась сохранить политическое посредничество и не дать Франции удерживать Германию в положении побеждённой страны. В такой логике восточноевропейские границы Германии становились не священной линией, а зоной возможного компромисса.

Именно поэтому для Лондона важным условием поддержки Польши было урегулирование отношений Варшавы с Берлином. Британия не хотела, чтобы Польша оставалась французским форпостом и постоянным противовесом Германии. Лондон хотел, чтобы Варшава встроилась в германское урегулирование, а не мешала ему.

Британия и ранний Гитлер: ставка на сделку

Приход Гитлера к власти в 1933 году был воспринят британским истеблишментом с энтузиазмом. Значительная часть британских элит видела в раннем нацистском режиме не столько угрозу, сколько возможный инструмент стабилизации Германии, ее превращения в антикоммунистический барьер и партнёра для сделки.

Британский историк Иэн Кершоу писал, что в 1930-е годы многие в Британии смотрели на Гитлера с восхищением: его хвалили за восстановление порядка, национальной гордости, экономическое оживление и подавление левых; за превращение страны в «барьер против большевизма».

В этой атмосфере польско-германское сближение выглядело для Лондона не как предательство демократии, а как элемент европейской стабилизации. Германия перестала быть Веймарской республикой – и Варшава, уже отказавшаяся от полноценной парламентской демократии у себя, пошла на договорённость с новым германским режимом.

26 января 1934 года Польша и Германия подписали декларацию о ненападении. В тексте говорилось, что пришло время открыть «новую фазу» польско-германских отношений через прямое взаимопонимание между двумя государствами; стороны обещали не прибегать к силе для решения споров, а декларация заключалась на десять лет.

С польской точки зрения это была попытка выйти из положения младшего партнёра Франции. С германской – дипломатический успех: Гитлер ослаблял французскую систему союзов, успокаивал восточный фланг и получал возможность двигаться дальше. Сперва на запад (ремилитаризация Рурской области 7 марта 1936 года). Потом на юг (Аншлюс Австрии 12-13 марта 1938 года).

Цена сделки

Но у такой политики была цена. В сентябре 1938 года, когда Британия и Франция в Мюнхене фактически согласились на расчленение Чехословакии в пользу Германии, Польша 30 сентября 1938 года тоже предъявила Праге ультиматум и потребовала включения части Тешинской области в свой состав. 1 октября Чехословакия приняла эти требования. А 2 ноября 1938 года решением министров иностранных дел Германии и Италии (Первый Венский арбитраж) Польша получила ряд северных территорий Словакии.

Черчилль в своих мемуарах по этому поводу писал, что Польша «с жадностью гиены» участвовала в грабеже и разрушении Чехословацкого государства. Политический итог этих действий был разрушительным: Польша взяла кусок у государства, которое само становилось жертвой германского давления. И тем самым помогла ослабить последний серьёзный восточноевропейский барьер на пути Гитлера. В краткосрочной логике для Польши возвращение этих земель с польским населением выглядело как восстановление справедливости. В стратегической – оказалось роковой ошибкой.

Польша 1930-х годов боялась именно того, что в итоге и произошло: договорённости Москвы и Берлина о разделе польского пространства. Но парадокс в том, что её собственная политика – отказ от коллективной восточноевропейской безопасности, договор с Гитлером, участие в давлении на Чехословакию – помогла расчистить дорогу к этому финалу.

В августе 1939 года Польша создала непреодолимое препятствие заключению договора между Францией, Британией и СССР, который должен был помешать германской агрессии. И в конце того же августа произошло то, чего Польша пыталась избежать всеми силами. Германия и СССР заключили пакт Молотова–Риббентропа. Когда Германия напала на Польшу, Британия и Франция объявили Германии войну. Формально обязательства были выполнены. Практически Польша осталась одна. Западные союзники не пришли полякам на помощь.

Это и есть главный урок. Западные гарантии могут существовать на бумаге, в речах, декларациях, соглашениях. Но в момент кризиса великие державы начинают прикидывать цену: сколько стоит помощь, каковы риски, что можно получить от сделки с противником, не выгоднее ли пожертвовать форпостом ради более крупной комбинации.

* * *

Для участников майского переворота 1926 года он был попыткой Польши вырваться из роли младшего партнёра и стать самостоятельным игроком. Пилсудский отказался от парламентской демократии, потому что считал её слишком слабой для страны, зажатой между Германией и Советской Россией. Затем Варшава по рекомендации Лондона пошла на договор с Гитлером, потому что решила: если в Германии пришли к власти атикоммунисты, с ними можно выстроить блок против Советской России.

Но играя на руку британским замыслам по усилению давления на СССР, Польша попадала во все более опасную ситуацию. Договор с Гитлером не спас её от Гитлера. Участие в разделе Чехословакии не укрепило её безопасность, а ослабило региональный барьер перед Германией. Польша выполнила негласный заказ Лондона, сорвав заключение в августе 1939 года договора безопасности между Францией, Британией и СССР. Но в решающий момент Лондон и Париж не защитили Польшу по-настоящему.

Украина сегодня находится в сходной дилеммой. Пока она нужна как инструмент давления на Россию, её поддерживают. Когда цена поддержки растёт, её судьба начинает превращаться в предмет торга. США уже перешли от прежней модели прямой поддержки к более условной схеме, где за американское оружие всё чаще должны платить европейцы. Европейцы говорят о гарантиях, но одновременно считают собственные риски. Польша помогает Украине, но в долгой исторической перспективе тоже может начать мыслить не только категориями солидарности, но и категориями регионального влияния.

Речь не обязательно пойдет о прямом формальном разделе. В XXI веке передел территорий может оформляться иначе: «зоны безопасности», временные администрации, миротворческие контингенты, особые режимы управления, экономический контроль, гарантии для соседних государств.

История Польши 1926-1939 годов предупреждает Украину: государство, превращённое в форпост чужой стратегии, должно как можно раньше понять, где заканчивается союзничество и начинается использование. Потому что великие державы бросают прокси тогда, когда цена поддержки становится выше выгоды от его использования.