    Ольга Андреева День Победы запустил историю заново

    Народ – это та точка, где прошлое, настоящее и будущее сходятся. Народ – это возможность истории как таковой. Народ хранит в себе образы и память предков, а в его несгибаемой воле к жизни рождаются и образы будущих поколений.

    Архиепископ Савва (Тутунов) Русский народ бился, чтобы быть

    Почти всякая наша война была Отечественной. Не битвой феодалов посредством вассальных или наемных войск и ради экономических выгод, а битвой самого народа. Мы бились ради сохранения нашего духовного самобытия, нашего русского национального самостояния.

    Игорь Мальцев Германия идет по пути Прибалтики

    Ничего удивительного в запрете советской символики в Берлине на День Победы я не вижу – все развивается по очень знакомому сценарию. Только совершенно зря в этот блудняк втягивают немцев, которые два раза вписались в мировые войны и оба раза получили национальную катастрофу.

    9 мая 2026, 19:10 • Общество

    Парад в Москве стал ответом на внешние вызовы и угрозы

    Tекст: Олег Исайченко

    «В голосе Путина слышалось явное предупреждение в адрес оппонентов о недопустимости риторики на языке нацистов», – так эксперты оценивают речь Владимира Путина на параде Победы в Москве. Они также отмечают, что мероприятие прошло штатно, несмотря на угрозы Киева, а сами торжества были насыщены новшествами.

    Главным событием 9 Мая стал традиционный парад Победы, состоявшийся в Москве. Открылось торжественное мероприятие выносом на Красную площадь флага России и боевого знамени 150-й Идрицкой стрелковой дивизии, ставшего главным символом Победы. Торжественный смотр парадных расчетов принял министр обороны Андрей Белоусов.

    Любопытно, что впервые торжественным маршем войск руководил недавно назначенный главнокомандующий Сухопутными войсками Андрей Мордвичев. Еще одним новшеством парада стало информационное видео, в рамках которого показали работу боевого лазера «Пересвет», в ролик также вошли кадры с зенитным ракетным комплексом С-350 «Витязь», гиперзвуковым комплексом «Авангард» и новейшим зенитно-ракетным комплексом С-500 «Прометей».

    С торжественной речью к россиянам обратился президент России Владимир Путин. Он назвал День Победы «священным, светлым и самым главным праздником», сообщает Кремль.

    Президент напомнил, что нацисты планировали захват СССР и его богатейших ресурсов, полное уничтожение культуры, исторического наследия, истребление, порабощение, геноцид всего многонационального советского народа.

    «Мы помним беспримерную стойкость солдат, матросов и офицеров, самоотверженность участников народного ополчения, партизан и подпольщиков, гигантские усилия тыла, науки, промышленности, тружеников села. Фронт и тыл были едины», – подчеркнул президент.

    Сегодня «великий подвиг поколения победителей вдохновляет воинов, выполняющих задачи специальной военной операции». А тыл, как и более 80 лет назад, играет важнейшую роль. «Как бы ни менялись техника и способы ведения боя, неизменным остается главное – судьбу страны вершат люди: бойцы и заводчане, работники сельских предприятий, оружейники и военкоры, врачи и учителя, деятели культуры и священнослужители, волонтеры, предприниматели, благотворители – все граждане России!» – сказал Владимир Путин.

    Свою речь он завершил словами, которые в сердцах присутствующих гостей отозвались особенно ярко: «Твердо уверен, что наше дело – правое! Мы вместе! Победа всегда была и всегда будет за нами! Слава народу-победителю! Слава ветеранам! Слава Вооруженным силам России! С праздником вас! С Днем Победы! Ура!».

    Отметим, что на празднестве присутствовали президенты Белоруссии Александр Лукашенко, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Узбекистана Шавкат Мирзиеев, Лаоса Тхонглун Сисулит, Абхазии Бадра Гунба, верховный правитель Малайзии Ибрагим Исмаил. Позднее Владимир Путин провел переговоры с рядом лидеров. Также состоялась встреча со словацким премьером Робертом Фицо.

    Что примечательно, все запланированные торжественные мероприятия прошли в штатном режиме, несмотря на ранее звучавшие угрозы со стороны Владимира Зеленского. Напомним, незадолго до Дня Победы он недвусмысленно намекал на планы Киева атаковать Красную площадь при помощи беспилотников.

    Однако тогда же со стороны Минобороны России последовало жесткое предупреждение: в случае реализации Киевом преступных планов по срыву празднования Победы российские ВС нанесут ответный массированный ракетный удар по центру столицы Украины. И как считают эксперты, предупреждение подействовало, охладив горячие головы на Банковой.

    Политологи также обратили внимание на речь Путина, которая «была весьма эмоциональной».

    По мнению Алексея Мартынова, доцента Финансового университета при правительстве России, сама речь, а также приглашение ветеранов Великой Отечественной войны и личная благодарность командирам парадных расчетов говорит о том, что «сегодняшний праздник – это личное торжество и боль как самого нашего президента, так и каждого россиянина».

    В то же время обращение Путина стало напоминанием и посланием европейским государствам о том, что они во многом обязаны СССР своим суверенитетом. Мартынов привел в пример подписанный в 1955 году в Вене договор о восстановлении независимой и демократической Австрии.

    При этом президент ни разу не упомянул Украину. «Очевидно, что в ходе СВО мы сражаемся со всей мощью НАТО. И в голосе нашего лидера слышалось явное предупреждение в адрес оппонентов о недопустимости риторики на языке нацистов. Думаю, эти послания так или иначе будут услышаны и верно прочитаны на Западе, – указал политолог. – Кроме того,

    Путин назвал главный секрет наших побед – характер русского народа. Проводя параллели с сегодняшним днем, с мужеством тысяч солдат и офицеров СВО, глава государства указал, как этот русский дух живет и крепнет в сегодняшней России».

    Важным спикер счел и присутствие иностранных гостей на празднествах. «Конечно, это священная дата для всех россиян. Однако за границей немало тех, кто придерживается схожих с нашими убеждений – как среди общественности, так и в рядах истеблишмента. И в Москве всегда рады видеть тех, кто разделяет наши ценности», – констатировал он.

    Между тем эксперт ЭИСИ Александр Рудаков обратил внимание на слова Путина о том, что «дело героев Великой Отечественной войны продолжают сегодня бойцы СВО, которые сражаются с нацизмом, защищают интересы России, культуру нашей цивилизации».

    Немаловажным видится и аспект об исторической памяти. «Подвиг советского народа остается духовным фундаментом для нынешней консолидации народов России. И в этом смысле символично и значимо присутствие на празднике президентов Белоруссии, Казахстана и Узбекистана», – продолжил эксперт.

    Еще одна линия выступления главы государства – слова о роли СССР в освобождении европейских стран от нацизма, а также тот момент, что Украина ни разу не была упомянута в обращении Путина, зато прозвучали предостережения для НАТО.

    «Это следует рассматривать как сигнал для тех, кто вынашивает планы милитаризации Европы и открыто говорит о потенциальном военном столкновении с Россией, психологически готовя европейское общество к конфликту», – полагает спикер.
    «Кроме того, президент в очередной раз дал понять, что фальсификаторы не смогут переписать историю, вычеркнув из памяти человечества подвиг советских воинов и роль в освобождении Европы», – заметил Рудаков.

    Что касается протокола самого парада, Мартынов подчеркнул, что несмотря на урезанный формат, привнесение новшеств в праздник, в частности – информационных видео, сделали церемонию более зрелищной. «Кадры работы наших бойцов на передовой – оптимальный формат для сегодняшнего боевого времени. Вся страна увидела непростой труд наших бойцов», – отметил он.

    В свою очередь Рудаков признался, что видео с мест несения службы российских войск произвело на него «мощнейшее впечатление». «Авторам удалось в концентрированной форме рассказать о достижениях российской военной мысли и современных технологиях», – добавил он. Отдельно собеседники остановились на том, что парад прошел штатно, несмотря на угрозы Зеленского. «Впрочем,

    думаю, никто в Киеве и не рискнул бы атаковать Москву на 9 Мая – уж слишком весомым выглядит ультиматум российской стороны о возможном ответе»,

    – предположил Мартынов. «Судя по всему, ультиматум Москвы о недопустимости атак возымел действие. Думаю, он произвел впечатление и на жителей украинской столицы. Они не доверяют Зеленскому, и потому вечером 8 мая на выезде из Киева были зафиксированы огромные автомобильные пробки», – добавил Рудаков.

    Кроме того, любопытно выглядит активизация активности президента США Дональда Трампа на украинском треке ровно на следующий день после заявления Кремля о паузе в трехсторонних переговорах.

    Впрочем, согласие России продлить перемирие еще на 48 часов не означает отказа от ультиматума, уточнил собеседник.

    «В России никто не верит Киеву – мы готовы ответить. Все необходимые военные подразделения остаются в полной боеготовности», – заключил Мартынов.

    Киев провалил перемирие ко Дню Победы

    К полудню 8 мая ВСУ нарушили режим прекращения огня, объявленный Россией на время празднования Дня Победы, уже 1630 раз. Такие данные привело Минобороны России. В экспертном сообществе эту статистику комментируют однозначно: киевские власти полностью перешли на сторону нацизма, проигравшего во Второй мировой войне. Подробности

    Новый российский БТР должен стать простым и дешевым

    Новый БТР создается в России – соответствующую инициативную разработку ведет «КамАЗ». Почему имеющиеся на вооружении бронетранспортеры БТР-82А нуждаются в замене, что не так с давним проектом К-16 «Бумеранг» – и какими качествами, с высокой вероятностью, будет обладать новая бронемашина? Подробности

    Попытка НАТО захватить кинематограф обречена на провал

    Секретариат НАТО озарила идея: привлечь профессиональных кинематографистов для антироссийской пропаганды. Сами кинематографисты такими попытками возмущены. Кино – это место, где НАТО точно не ждут, поэтому планы альянса посыпались на первой же линии обороны. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • В НАТО освоили новый способ пропаганды

      Секретариат НАТО проводит встречи с мировыми кинематографистами, желая привлечь их к своей пропаганде. Пока кинематографисты против, что неудивительно: похоже, это самая идиотская идея Брюсселя.

    • Почему Украина воюет колумбийцами

      Президент Колумбии Густава Петро заявил, что на Украине «воюют и бессмысленно умирают» семь тысяч колумбийцев «с боевым опытом». В реальности, скорее всего, гораздо больше. Но откуда столько? И почему именно колумбийцы стали основой наемнических бригад?

    • Европа урезает власть Зеленского

      После новых антикоррупционных разоблачений в окружении Владимира Зеленского украинский диктатор ввел санкции против одного из ближайших соратников прошлого – экс-главы своего офиса Андрея Богдана. С его уходом связывают превращение Зеленского в «бандеровца», и санкции эти введены неслучайно.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Что можно брать с собой на ЕГЭ в 2026 году: полный список разрешенных вещей и что запрещено

      Единый государственный экзамен в 2026 году уже близко, и у выпускников, их родителей и учителей возникает множество вопросов о том, что можно и нельзя проносить в пункт проведения экзамена (ППЭ). Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) опубликовала подробную памятку с правилами проведения ЕГЭ в 2026 году, где четко прописаны все разрешенные предметы и строгие запреты. Разбираемся, что обязательно нужно взять с собой, какие полезные вещи разрешены по разным предметам и за что могут удалить с экзамена с аннулированием результатов.

    • Когда сажать редис в 2026 году: сроки посева в открытый грунт по регионам и сколько растет

      Редис – один из первых овощей, который появляется на грядках уже ранней весной. При правильной посадке первые сочные корнеплоды можно собрать всего через 16–25 дней после всходов. В 2026 году дачники снова массово будут сеять редис в апреле и мае, а опытные огородники – делать повторные посевы все лето. Когда лучше сажать редис в открытый грунт и теплицу, какие сорта выбрать, сколько растет редис и как вырастить крупные корнеплоды без горечи – в материале.

    • Вознесение Господне в 2026 году: какого числа, что можно и нельзя делать, приметы и традиции праздника

      На сороковой день после Пасхи православные верующие отмечают Вознесение Господне — один из главных двунадесятых праздников церковного календаря. В 2026 году Вознесение выпадает на 21 мая. В этот день Церковь вспоминает, как воскресший Иисус Христос вознесся на небо на глазах апостолов, открыв людям путь к вечной жизни. Какие традиции связаны с Вознесением, что можно и нельзя делать 21 мая 2026 года, какие народные приметы дошли до наших дней и почему праздник всегда отмечают в четверг — в материале.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

