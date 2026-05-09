Парад в Москве стал ответом на внешние вызовы и угрозы

Tекст: Олег Исайченко

Главным событием 9 Мая стал традиционный парад Победы, состоявшийся в Москве. Открылось торжественное мероприятие выносом на Красную площадь флага России и боевого знамени 150-й Идрицкой стрелковой дивизии, ставшего главным символом Победы. Торжественный смотр парадных расчетов принял министр обороны Андрей Белоусов.

Любопытно, что впервые торжественным маршем войск руководил недавно назначенный главнокомандующий Сухопутными войсками Андрей Мордвичев. Еще одним новшеством парада стало информационное видео, в рамках которого показали работу боевого лазера «Пересвет», в ролик также вошли кадры с зенитным ракетным комплексом С-350 «Витязь», гиперзвуковым комплексом «Авангард» и новейшим зенитно-ракетным комплексом С-500 «Прометей».

С торжественной речью к россиянам обратился президент России Владимир Путин. Он назвал День Победы «священным, светлым и самым главным праздником», сообщает Кремль.

Президент напомнил, что нацисты планировали захват СССР и его богатейших ресурсов, полное уничтожение культуры, исторического наследия, истребление, порабощение, геноцид всего многонационального советского народа.

«Мы помним беспримерную стойкость солдат, матросов и офицеров, самоотверженность участников народного ополчения, партизан и подпольщиков, гигантские усилия тыла, науки, промышленности, тружеников села. Фронт и тыл были едины», – подчеркнул президент.

Сегодня «великий подвиг поколения победителей вдохновляет воинов, выполняющих задачи специальной военной операции». А тыл, как и более 80 лет назад, играет важнейшую роль. «Как бы ни менялись техника и способы ведения боя, неизменным остается главное – судьбу страны вершат люди: бойцы и заводчане, работники сельских предприятий, оружейники и военкоры, врачи и учителя, деятели культуры и священнослужители, волонтеры, предприниматели, благотворители – все граждане России!» – сказал Владимир Путин.

Свою речь он завершил словами, которые в сердцах присутствующих гостей отозвались особенно ярко: «Твердо уверен, что наше дело – правое! Мы вместе! Победа всегда была и всегда будет за нами! Слава народу-победителю! Слава ветеранам! Слава Вооруженным силам России! С праздником вас! С Днем Победы! Ура!».

Отметим, что на празднестве присутствовали президенты Белоруссии Александр Лукашенко, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Узбекистана Шавкат Мирзиеев, Лаоса Тхонглун Сисулит, Абхазии Бадра Гунба, верховный правитель Малайзии Ибрагим Исмаил. Позднее Владимир Путин провел переговоры с рядом лидеров. Также состоялась встреча со словацким премьером Робертом Фицо.

Что примечательно, все запланированные торжественные мероприятия прошли в штатном режиме, несмотря на ранее звучавшие угрозы со стороны Владимира Зеленского. Напомним, незадолго до Дня Победы он недвусмысленно намекал на планы Киева атаковать Красную площадь при помощи беспилотников.

Однако тогда же со стороны Минобороны России последовало жесткое предупреждение: в случае реализации Киевом преступных планов по срыву празднования Победы российские ВС нанесут ответный массированный ракетный удар по центру столицы Украины. И как считают эксперты, предупреждение подействовало, охладив горячие головы на Банковой.

Политологи также обратили внимание на речь Путина, которая «была весьма эмоциональной».

По мнению Алексея Мартынова, доцента Финансового университета при правительстве России, сама речь, а также приглашение ветеранов Великой Отечественной войны и личная благодарность командирам парадных расчетов говорит о том, что «сегодняшний праздник – это личное торжество и боль как самого нашего президента, так и каждого россиянина».

В то же время обращение Путина стало напоминанием и посланием европейским государствам о том, что они во многом обязаны СССР своим суверенитетом. Мартынов привел в пример подписанный в 1955 году в Вене договор о восстановлении независимой и демократической Австрии.

При этом президент ни разу не упомянул Украину. «Очевидно, что в ходе СВО мы сражаемся со всей мощью НАТО. И в голосе нашего лидера слышалось явное предупреждение в адрес оппонентов о недопустимости риторики на языке нацистов. Думаю, эти послания так или иначе будут услышаны и верно прочитаны на Западе, – указал политолог. – Кроме того,

Путин назвал главный секрет наших побед – характер русского народа. Проводя параллели с сегодняшним днем, с мужеством тысяч солдат и офицеров СВО, глава государства указал, как этот русский дух живет и крепнет в сегодняшней России».

Важным спикер счел и присутствие иностранных гостей на празднествах. «Конечно, это священная дата для всех россиян. Однако за границей немало тех, кто придерживается схожих с нашими убеждений – как среди общественности, так и в рядах истеблишмента. И в Москве всегда рады видеть тех, кто разделяет наши ценности», – констатировал он.

Между тем эксперт ЭИСИ Александр Рудаков обратил внимание на слова Путина о том, что «дело героев Великой Отечественной войны продолжают сегодня бойцы СВО, которые сражаются с нацизмом, защищают интересы России, культуру нашей цивилизации».

Немаловажным видится и аспект об исторической памяти. «Подвиг советского народа остается духовным фундаментом для нынешней консолидации народов России. И в этом смысле символично и значимо присутствие на празднике президентов Белоруссии, Казахстана и Узбекистана», – продолжил эксперт.

Еще одна линия выступления главы государства – слова о роли СССР в освобождении европейских стран от нацизма, а также тот момент, что Украина ни разу не была упомянута в обращении Путина, зато прозвучали предостережения для НАТО.

«Это следует рассматривать как сигнал для тех, кто вынашивает планы милитаризации Европы и открыто говорит о потенциальном военном столкновении с Россией, психологически готовя европейское общество к конфликту», – полагает спикер.

«Кроме того, президент в очередной раз дал понять, что фальсификаторы не смогут переписать историю, вычеркнув из памяти человечества подвиг советских воинов и роль в освобождении Европы», – заметил Рудаков.

Что касается протокола самого парада, Мартынов подчеркнул, что несмотря на урезанный формат, привнесение новшеств в праздник, в частности – информационных видео, сделали церемонию более зрелищной. «Кадры работы наших бойцов на передовой – оптимальный формат для сегодняшнего боевого времени. Вся страна увидела непростой труд наших бойцов», – отметил он.

В свою очередь Рудаков признался, что видео с мест несения службы российских войск произвело на него «мощнейшее впечатление». «Авторам удалось в концентрированной форме рассказать о достижениях российской военной мысли и современных технологиях», – добавил он. Отдельно собеседники остановились на том, что парад прошел штатно, несмотря на угрозы Зеленского. «Впрочем,

думаю, никто в Киеве и не рискнул бы атаковать Москву на 9 Мая – уж слишком весомым выглядит ультиматум российской стороны о возможном ответе»,

– предположил Мартынов. «Судя по всему, ультиматум Москвы о недопустимости атак возымел действие. Думаю, он произвел впечатление и на жителей украинской столицы. Они не доверяют Зеленскому, и потому вечером 8 мая на выезде из Киева были зафиксированы огромные автомобильные пробки», – добавил Рудаков.

Кроме того, любопытно выглядит активизация активности президента США Дональда Трампа на украинском треке ровно на следующий день после заявления Кремля о паузе в трехсторонних переговорах.

Впрочем, согласие России продлить перемирие еще на 48 часов не означает отказа от ультиматума, уточнил собеседник.

«В России никто не верит Киеву – мы готовы ответить. Все необходимые военные подразделения остаются в полной боеготовности», – заключил Мартынов.