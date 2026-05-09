    Ольга Андреева Ольга Андреева День Победы запустил историю заново

    Народ – это та точка, где прошлое, настоящее и будущее сходятся. Народ – это возможность истории как таковой. Народ хранит в себе образы и память предков, а в его несгибаемой воле к жизни рождаются и образы будущих поколений.

    Архиепископ Савва (Тутунов) Архиепископ Савва (Тутунов) Русский народ бился, чтобы быть

    Почти всякая наша война была Отечественной. Не битвой феодалов посредством вассальных или наемных войск и ради экономических выгод, а битвой самого народа. Мы бились ради сохранения нашего духовного самобытия, нашего русского национального самостояния.

    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Германия идет по пути Прибалтики

    Ничего удивительного в запрете советской символики в Берлине на День Победы я не вижу – все развивается по очень знакомому сценарию. Только совершенно зря в этот блудняк втягивают немцев, которые два раза вписались в мировые войны и оба раза получили национальную катастрофу.

    9 мая 2026, 11:59 • Вопрос дня

    Что за ветеран сидел рядом с Путиным на параде Победы

    Что за ветеран сидел рядом с Путиным на параде Победы
    @ ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Традиционно на парад Победы в Москве были приглашены ветераны Великой Отечественной войны. В этом году по правую руку от президента Владимира Путина сидел Свет Саввич Турунов, которому в сентябре 2025 года исполнилось 100 лет. Во время войны он воевал на Ленинградском фронте, а после – принимал участие в освобождении Польши и Чехословакии. Кто еще из ветеранов был на параде?

    Ежегодно внимание зрителей парада в Москве приковано в том числе к ветерану, который традиционно находится на трибуне по правую руку от президента России Владимира Путина. На этот раз рядом с главой государства находился Свет Турунов. С ним Путин часто обменивался впечатлениями, по ходу парада.

    Что известно о Свете Турунове?

    Турунов родился в 1925 году в Ленинграде в семье инженера-кораблестроителя. Начало войны встретил в городе Рыбинске Ярославской области, куда был отправлен отцом. А 5 января 1943 года был призван в Красную армию. Воевал Турунов на Ленинградском фронте.

    После окончания боевых действий Турунов в составе 4-го Украинского фронта принимал участие в освобождении Польши и Чехословакии. А в марте 1945 года в ходе боев Моравско-Остравской наступательной операции при освобождении города Зорау в Верхней Силезии (сегодня – город Жоры в Польше) получил тяжелое ранение. День Победы 1945 года он встречал в госпитале в Новочайково в Донбассе.

    Позднее Турунов окончил Высшее военно-морское инженерное училище им. Ф.Э. Дзержинского и работал на Обуховском заводе. Он также принимал участие в проектировании кораблей и судов, атомных подводных лодок и атомного ледокола «Ленин».

    В период с 1976 по 1990 год находился на должности помощника министра обороны СССР. Несмотря на преклонный возраст, Свет Турунов и сегодня продолжает активно участвовать в общественной работе. Так, он является членом «Клуба адмиралов», занимается военно-патриотическим воспитанием молодежи.

    Кроме того, Турунов имеет множество наград, среди которых ордена Ленина, Октябрьской Революции, Отечественной войны I степени, дважды он награжден орденом Трудового Красного Знамени, Красной Звезды, «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» II и III степени, имеет орден «Знак Почета» и медали «За боевые заслуги» и «За победу над Германией».

    Кто еще из ветеранов был на параде Победы в Москве?

    Самому старшему ветерану, пришедшему на парад, в этом году исполнится 103 года. Кирилл Семенов родился в 1923 году в Нижегородской области. В марте 1942 года был призван в ряды Красной армии, воевал на Сталинградском фронте, уже с октября того года командовал пулеметным взводом.

    В декабре на Мамаевом кургане он был тяжело ранен и отправлен на лечение. На фронт Семенов вернулся в феврале 1945 года. Принимал участие в освобождении Польши и Германии. Награжден орденами Отечественной войны I степени и Красной Звезды, имеет медали «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией». Как отмечает ТАСС, Семенов – один из последних бойцов 62-й армии Чуйкова, отстоявшей Сталинград.

    Кроме того, на торжественном мероприятии присутствовали трое ветеранов, отмечающих 100-летие. Это Константин Федотов, воевавший на Белорусском фронте. Он принимал участие в освобождении Белоруссии и Польши, был участником Парада Победы 1945 года.

    Еще один ветеран – Семен Люлько. Встретил войну, будучи подростком, участвовал в гражданской обороне Москвы, а в 1943 году добровольно вступил в ряды Красной армии. Принимал участие в освобождении Венгрии, Австрии и Чехословакии.

    Третий гость парада – Степан Едыкин, он тоже воевал на Белорусском фронте, принимал участие в освобождении Белоруссии и Польши.

    Какой мир на Ближнем Востоке выгоден России

    Энергетический кризис из-за военного конфликта США с Ираном сильно помог российскому бюджету нарастить нефтегазовые доходы. Поэтому быстрый мир и разблокировка Ормуза для России не лучший вариант. Равно как и обратный сценарий, когда война вспыхивает с новой силой. Какой конец ближневосточного кризиса более выгоден России? Подробности

    Киев провалил перемирие ко Дню Победы

    К полудню 8 мая ВСУ нарушили режим прекращения огня, объявленный Россией на время празднования Дня Победы, уже 1630 раз. Такие данные привело Минобороны России. В экспертном сообществе эту статистику комментируют однозначно: киевские власти полностью перешли на сторону нацизма, проигравшего во Второй мировой войне. Подробности

    Новый российский БТР должен стать простым и дешевым

    Новый БТР создается в России – соответствующую инициативную разработку ведет «КамАЗ». Почему имеющиеся на вооружении бронетранспортеры БТР-82А нуждаются в замене, что не так с давним проектом К-16 «Бумеранг» – и какими качествами, с высокой вероятностью, будет обладать новая бронемашина? Подробности

    Попытка НАТО захватить кинематограф обречена на провал

    Секретариат НАТО озарила идея: привлечь профессиональных кинематографистов для антироссийской пропаганды. Сами кинематографисты такими попытками возмущены. Кино – это место, где НАТО точно не ждут, поэтому планы альянса посыпались на первой же линии обороны. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

