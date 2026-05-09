Что за ветеран сидел рядом с Путиным на параде Победы

Tекст: Олег Исайченко

Ежегодно внимание зрителей парада в Москве приковано в том числе к ветерану, который традиционно находится на трибуне по правую руку от президента России Владимира Путина. На этот раз рядом с главой государства находился Свет Турунов. С ним Путин часто обменивался впечатлениями, по ходу парада.

Что известно о Свете Турунове?

Турунов родился в 1925 году в Ленинграде в семье инженера-кораблестроителя. Начало войны встретил в городе Рыбинске Ярославской области, куда был отправлен отцом. А 5 января 1943 года был призван в Красную армию. Воевал Турунов на Ленинградском фронте.

После окончания боевых действий Турунов в составе 4-го Украинского фронта принимал участие в освобождении Польши и Чехословакии. А в марте 1945 года в ходе боев Моравско-Остравской наступательной операции при освобождении города Зорау в Верхней Силезии (сегодня – город Жоры в Польше) получил тяжелое ранение. День Победы 1945 года он встречал в госпитале в Новочайково в Донбассе.

Позднее Турунов окончил Высшее военно-морское инженерное училище им. Ф.Э. Дзержинского и работал на Обуховском заводе. Он также принимал участие в проектировании кораблей и судов, атомных подводных лодок и атомного ледокола «Ленин».

В период с 1976 по 1990 год находился на должности помощника министра обороны СССР. Несмотря на преклонный возраст, Свет Турунов и сегодня продолжает активно участвовать в общественной работе. Так, он является членом «Клуба адмиралов», занимается военно-патриотическим воспитанием молодежи.

Кроме того, Турунов имеет множество наград, среди которых ордена Ленина, Октябрьской Революции, Отечественной войны I степени, дважды он награжден орденом Трудового Красного Знамени, Красной Звезды, «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» II и III степени, имеет орден «Знак Почета» и медали «За боевые заслуги» и «За победу над Германией».

Кто еще из ветеранов был на параде Победы в Москве?

Самому старшему ветерану, пришедшему на парад, в этом году исполнится 103 года. Кирилл Семенов родился в 1923 году в Нижегородской области. В марте 1942 года был призван в ряды Красной армии, воевал на Сталинградском фронте, уже с октября того года командовал пулеметным взводом.

В декабре на Мамаевом кургане он был тяжело ранен и отправлен на лечение. На фронт Семенов вернулся в феврале 1945 года. Принимал участие в освобождении Польши и Германии. Награжден орденами Отечественной войны I степени и Красной Звезды, имеет медали «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией». Как отмечает ТАСС, Семенов – один из последних бойцов 62-й армии Чуйкова, отстоявшей Сталинград.

Кроме того, на торжественном мероприятии присутствовали трое ветеранов, отмечающих 100-летие. Это Константин Федотов, воевавший на Белорусском фронте. Он принимал участие в освобождении Белоруссии и Польши, был участником Парада Победы 1945 года.

Еще один ветеран – Семен Люлько. Встретил войну, будучи подростком, участвовал в гражданской обороне Москвы, а в 1943 году добровольно вступил в ряды Красной армии. Принимал участие в освобождении Венгрии, Австрии и Чехословакии.

Третий гость парада – Степан Едыкин, он тоже воевал на Белорусском фронте, принимал участие в освобождении Белоруссии и Польши.