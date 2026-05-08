    Архиепископ Савва (Тутунов)

    Почти всякая наша война была Отечественной. Не битвой феодалов посредством вассальных или наемных войск и ради экономических выгод, а битвой самого народа. Мы бились ради сохранения нашего духовного самобытия, нашего русского национального самостояния.

    Игорь Мальцев

    Ничего удивительного в запрете советской символики в Берлине на День Победы я не вижу – все развивается по очень знакомому сценарию. Только совершенно зря в этот блудняк втягивают немцев, которые два раза вписались в мировые войны и оба раза получили национальную катастрофу.

    Антон Крылов

    Ограничения движения электротехники на тротуарах неизбежен во всех городах мира. Где ширина улиц позволяет – проложат отдельные дорожки, как проложили для велосипедов. Где не позволяет – запрет будет тотальным.

    8 мая 2026, 16:29 • Справки

    Вознесение Господне в 2026 году: какого числа, что можно и нельзя делать, приметы и традиции праздника

    Tекст: Ольга Никитина

    На сороковой день после Пасхи православные верующие отмечают Вознесение Господне — один из главных двунадесятых праздников церковного календаря. В 2026 году Вознесение выпадает на 21 мая. В этот день Церковь вспоминает, как воскресший Иисус Христос вознесся на небо на глазах апостолов, открыв людям путь к вечной жизни. Какие традиции связаны с Вознесением, что можно и нельзя делать 21 мая 2026 года, какие народные приметы дошли до наших дней и почему праздник всегда отмечают в четверг — в материале.

    Коротко о Вознесении Господнем – 2026

    • Дата праздника: 21 мая 2026 года

    • День недели: четверг

    • Смысл праздника: воспоминание о вознесении Иисуса Христа на небо на 40-й день после Воскресения

    • Сколько дней от Пасхи до Вознесения: 40 дней

    • Кто не работает: праздник не является государственным выходным, но верующие стараются посетить храм

    • Есть ли пост: нет, пост отменяется

    • Можно ли работать: можно, но лучше посвятить день молитве

    • Можно ли ходить на кладбище: не рекомендуется, лучше посетить храм; особое поминовение – в ближайшую родительскую субботу

    • Когда Троица после Вознесения: через 10 дней, 31 мая 2026 года

    Что такое Вознесение Господне

    Суть праздника – в воспоминании о вознесении Иисуса Христа на небо после Его славного Воскресения. Согласно Евангелиям от Луки и Марка, а также Деяниям святых апостолов, Спаситель после победы над смертью в течение 40 дней являлся Своим ученикам, укрепляя их веру и подготавливая к принятию Святого Духа. В завершение Своего земного служения Господь собрал апостолов на Елеонской горе, благословил их и на их глазах начал возноситься в небеса, пока облако не скрыло Его от их взоров.

    Вознесение стало не просто физическим удалением Христа с земли, но и Его прославлением, восседанием одесную Бога Отца, открыв тем самым путь в Царствие Небесное для всего человечества. Православные верят, что Христос своим вознесением показал, что человеческая природа, соединенная с Божественной, обрела вечную жизнь и славу.

    Что можно делать на Вознесение

    Посетить богослужение. Посещение храма – центральный элемент празднования. Накануне, вечером среды, совершается всенощное бдение, которое включает чтение Священного Писания, песнопения и каждение храма. Утром в четверг совершается Божественная литургия – главное христианское богослужение.

    Причаститься Святых Христовых Таин. Если позволяет духовное состояние, принятие Причастия в день Вознесения особенно благодатно. Предварительная подготовка через молитву, исповедь и пост (если соблюдался) помогает очистить душу.

    Прочитать Евангелие. Обращение к Священному Писанию, повествующему о событии Вознесения (Лк. 24:50-53, Деян. 1:9-12), помогает глубже понять его смысл.

    Помолиться за близких. Вознесение Христа открыло путь на небеса для всего человечества, поэтому в этот день особенно важно вознести молитвы за родных и близких – живых и усопших.

    Устроить скромную праздничную трапезу. Поскольку праздник приходится на период после Пасхи, пост в этот день отменяется. Верующие могут разделить радость праздника за скромной трапезой в кругу семьи. Главное – не чревоугодие, а братское общение и общая радость о Вознесении Спасителя.

    Что нельзя делать на Вознесение

    Ссориться, сквернословить, злоупотреблять алкоголем. Праздник – время мира и радости. Ссоры, ругань и излишнее употребление алкоголя противоречат духу праздника.

    Заниматься тяжелым физическим трудом без необходимости. Церковь не устанавливает строгого запрета на работу, но рекомендуется воздержаться от тяжелого труда, особенно если есть возможность посвятить день молитве и богослужению.

    Венчаться. В двунадесятые праздники Таинство брака не совершается. Венчание лучше перенести на другой день.

    Убираться, стирать, шить. По народным поверьям, в большие церковные праздники не следует заниматься домашней работой. Дом нужно привести в порядок заранее, а в сам праздник любые подобные занятия могут принести несчастье.

    Ругаться, злословить и грустить. Вознесение – радостный праздник. Негативные эмоции в этот день не приветствуются.

    Приветствовать словами «Христос воскресе!». Это приветствие уместно только на Пасху и в течение 40 дней после нее. Вознесение знаменует окончание пасхального периода, поэтому с этого дня приветствие меняется.

    Можно ли ходить на кладбище на Вознесение

    Церковь не рекомендует посещать кладбище в день Вознесения. Праздник посвящен радостному событию – вознесению Христа, а не поминовению усопших. Панихиды в этот день не служатся. Для особого поминовения лучше выбрать ближайшую родительскую субботу – в 2026 году это 30 мая (Троицкая родительская суббота). Молиться за умерших дома, конечно, можно.

    Народные приметы на Вознесение 21 мая 2026

    Погодные приметы:

    • Дождь и гроза на Вознесение считались предвестниками плохого урожая и болезней.

    • Хорошая погода, напротив, сулила урожай овощей, фруктов и злаков.

    • Утренняя роса считалась целебной – по ней советовали пройтись босиком для избавления от недугов.

    • Вознесенский дождь предвещал грозовой день Ильи Пророка (2 августа).

    Бытовые традиции:

    • Открывали купальный сезон. Считалось, что после Вознесения весна окончательно уступает место лету, водоемы становятся безопасными для купания, заморозков больше не будет.

    • Пекли особую выпечку – «лесенки». Пирожки или булочки в форме лесенки (с перекладинами из теста) символизировали Вознесение Христа на небеса.

    • Устраивали праздничную трапезу. Поскольку пост отменяется, на стол могли ставить мясные, рыбные и молочные блюда.

    • Помогали ближним. В память о том, что Христос после Воскресения являлся людям в образе нищего странника, на Вознесение принято проявлять милосердие и заниматься благотворительностью.

    Богословское значение Вознесения

    Вознесение Господне – это не только воспоминание о прошлом событии, но и напоминание о будущем Царствии Небесном, открытом для каждого верующего. Это праздник надежды, веры и вечной жизни, призывающий людей к духовному совершенствованию.

    Главные вопросы и ответы о Вознесении Господнем

    Можно ли стричься в день Вознесения?
    Да, стричься можно. Церковь не накладывает запретов на бытовые дела, включая гигиенические процедуры. Главное в праздник – участие в богослужении.

    Разрешено ли читать Псалтирь от Пасхи до Вознесения?
    Да, чтение Псалтири разрешено с Антипасхи (первое воскресенье после Пасхи) и до Вознесения.

    Можно ли работать в Вознесение?
    Да, работать можно. Поскольку праздник всегда выпадает на четверг, многие верующие не могут взять выходной. Главное – не забывать о духовной стороне дня: посетить храм, помолиться, прочитать Евангелие.

    Можно ли поминать усопших в Вознесение?
    В сам праздник панихиды не служатся, но молиться за умерших можно дома. Для особого поминовения лучше выбрать Троицкую родительскую субботу (30 мая).

    Есть ли пост перед Вознесением?
    Нет. В день праздника поста нет. Разрешена любая пища, включая мясо и молочные продукты.

    Почему Вознесение всегда в четверг?
    Потому что оно отмечается ровно на 40-й день после Пасхи, а Пасха всегда в воскресенье. 40-й день неизменно попадает на четверг.

    Как празднуют Вознесение в других странах

    • В Германии выпускают голубей как символ вознесения Христа

    • В Финляндии жгут костры и поют народные песни

    • В католических странах поднимают статую Христа к потолку храма

    Главное о Вознесении Господнем в 2026 году

    • Дата: 21 мая 2026 года (четверг)

    • Поста нет: разрешена любая пища

    • Можно работать: да, но лучше посетить храм

    • Что нельзя делать: ссориться, сквернословить, убираться, шить, венчаться

    • Можно ли ходить на кладбище: не рекомендуется; ближайшая родительская суббота – 30 мая

    • Народные приметы: дождь – к неурожаю, солнечная погода – к богатому урожаю, роса – целебна

    • Троица после Вознесения: через 10 дней, 31 мая 2026 года

    Важно помнить: народные приметы являются частью фольклора и не имеют прямого отношения к церковным установлениям. Главное в праздник – молитва, посещение храма и радость о вознесшемся Спасителе.

      На сороковой день после Пасхи православные верующие отмечают Вознесение Господне — один из главных двунадесятых праздников церковного календаря. В 2026 году Вознесение выпадает на 21 мая. В этот день Церковь вспоминает, как воскресший Иисус Христос вознесся на небо на глазах апостолов, открыв людям путь к вечной жизни. Какие традиции связаны с Вознесением, что можно и нельзя делать 21 мая 2026 года, какие народные приметы дошли до наших дней и почему праздник всегда отмечают в четверг — в материале.

