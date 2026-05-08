Когда сажать редис в 2026 году: сроки посева в открытый грунт по регионам и сколько растет
Редис – один из первых овощей, который появляется на грядках уже ранней весной. При правильной посадке первые сочные корнеплоды можно собрать всего через 16–25 дней после всходов. В 2026 году дачники снова массово будут сеять редис в апреле и мае, а опытные огородники – делать повторные посевы все лето. Когда лучше сажать редис в открытый грунт и теплицу, какие сорта выбрать, сколько растет редис и как вырастить крупные корнеплоды без горечи – в материале.
Сколько созревает редис: от 16 до 55 дней
Редис – одна из самых скороспелых культур. Ультраранние сорта, такие как «18 дней» или «Экспресс 16 F1», готовы к уборке уже через 16–20 дней после появления всходов. Раннеспелые сорта («Французский завтрак», «Жара», «Чемпион») созревают в течение 20–25 дней. Среднеспелые («Регге», «Снежный шар», «Фиолетовая королева») требуют 25–35 дней, а позднеспелые («Красный великан», «Ледяная сосулька») – до 55 дней.
Что выбрать для разных сезонов:
- Для раннего весеннего урожая подходят ультраранние и раннеспелые сорта.
- Для летних посевов лучше выбирать сорта, устойчивые к стрелкованию (образованию цветоносов), – «Жара» или «Селеста F1».
- Для осеннего выращивания идеальны позднеспелые сорта – они формируют более крупные корнеплоды, пригодные для хранения.
Когда сажать редис в 2026 году по регионам России
Сроки посева редиса напрямую влияют на урожайность и качество корнеплодов. Редис – культура короткого светового дня, поэтому его сеют ранней весной (как только оттает почва и прогреется до +2…+4°C на глубине 4–5 см) и в конце лета – начале осени.
Оптимальные сроки по регионам:
- Юг России (Краснодарский край, Крым, Ростовская область): март – апрель. Здесь почва прогревается рано, поэтому можно получать урожай уже в апреле.
- Подмосковье и средняя полоса: середина апреля – конец мая для весеннего посева, конец августа – начало сентября для осеннего.
- Ленинградская область: конец апреля – май. Весна здесь наступает позже, поэтому с посевами торопиться не стоит.
- Сибирь и Урал: май. В этих регионах редис чаще всего выращивают в теплицах или под укрытиями, чтобы защитить от возвратных заморозков.
Для непрерывного получения урожая посевы проводят конвейерным способом – с интервалом в 7–10 дней. Подзимний посев (в ноябре, по замерзшей почве) позволяет получить ультраранний урожай весной, но в регионах с нестабильными зимами есть риск преждевременного прорастания семян во время оттепелей.
Когда сажать редис по лунному календарю в 2026 году
Многие огородники сверяются с фазами Луны. Для корнеплодов, к которым относится редис, благоприятными считаются дни убывающей Луны, когда соки растений устремлены к корням. Однако следует избегать дней новолуния и полнолуния, когда растения особенно уязвимы.
Благоприятные дни для посева редиса в 2026 году:
- Май: 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31
- Июнь: 1, 2, 3, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30
Неблагоприятные дни для посева редиса в 2026 году:
- Апрель: 12 (новолуние), 27 (полнолуние)
- Май: 12 (новолуние), 26 (полнолуние)
- Июнь: 10 (новолуние), 25 (полнолуние)
В эти дни от любых посевных работ лучше воздержаться. Энергия растений находится в фазе покоя или пика, и семена могут дать слабые всходы или плохо развиваться.
Важное замечание: С 17 по 30 мая и с 1 по 9 июня – очень продолжительные периоды растущей Луны, которые меньше подходят для корнеплодов. Однако эти периоды многими посевными календарями все еще отмечаются как «нейтрально-благоприятные», хотя убывающая Луна (например, 1–3 мая или 20–31 мая) будет значительно эффективнее для посадки редиса.
Почему редис уходит в ботву и стрелку
Одна из самых частых проблем – редис не формирует корнеплод, а уходит в стрелку или наращивает огромную ботву. Причины могут быть разные:
- Жара. Редис лучше всего растет при температуре +15…+20°C. В жару он переходит к цветению.
- Длинный световой день. Редис – культура короткого дня. При продолжительности светового дня более 12–14 часов он начинает стрелковаться.
- Загущенные посадки. Если редис посажен слишком часто, ему не хватает места для формирования корнеплода.
- Нехватка влаги. При пересыхании почвы корнеплоды становятся грубыми, горькими и уходят в стрелку.
- Неправильный сорт. Для летних посевов нужно выбирать специальные сорта, устойчивые к стрелкованию («Селеста F1», «Дуро», «Меркадо»).
Как вырастить редис без горечи и пустот
Сочный, хрустящий редис без горечи и пустот – результат правильного ухода.
Пять главных правил:
- Регулярный полив. Редис очень влаголюбив. Без достаточного количества влаги он становится горьким, жестким и может растрескиваться. Почва под редисом должна быть постоянно слегка влажной.
- Короткий световой день. Чтобы избежать стрелкования, редис сеют ранней весной или во второй половине лета, когда дни становятся короче.
- Прохлада. Оптимальная температура для роста – +15…+20°C. В жару редис мельчает и уходит в ботву.
- Не перекармливать азотом. Азотные удобрения в период формирования корнеплодов могут вызвать пустоты внутри. Лучше использовать калийные удобрения (например, зольный раствор).
- Своевременный сбор. Передержанный редис становится дряблым и волокнистым. Убирайте урожай вовремя, не дожидаясь, когда корнеплоды перерастут.
Как подготовить почву для редиса
Редис не слишком требователен к почве, но для быстрого роста и формирования качественных корнеплодов предпочтительны рыхлые, плодородные почвы с нейтральной кислотностью.
Подготовка с осени: перекопайте землю на глубину штыковой лопаты, внесите перепревший навоз или компост (свежий навоз использовать нельзя – он вызывает пустоты в корнеплодах).
Подготовка весной: перед посевом почву разрыхлите, внесите древесную золу (источник калия) или комплексное минеральное удобрение.
Особенности разных почв:
- На песчаных почвах, которые быстро пересыхают, добавьте перегной или компост (1–1,5 ведра на квадратный метр), биогумус или сапропель.
- Кислые торфяные и лесные почвы необходимо известковать доломитовой мукой или древесной золой.
Для ускорения прогрева почвы за неделю до посева грядку можно накрыть агроволокном или пленкой.
Как сеять семена редиса: правильная схема
Подготовка семян: перед посевом рассортируйте семена, удалив всплывшие в соленой воде (они невсхожие). Оставшиеся семена обеззаразьте, замочив на 20–30 минут в слабом растворе марганцовки или фунгицида, затем промойте и высушите. Для стимуляции роста можно замочить семена в биостимуляторе и за сутки до посева поместить в холодильник для закаливания.
Посев: на подготовленной грядке сделайте бороздки глубиной 1–2 см и обильно полейте их водой. Расстояние между рядками – 10–15 см, между семенами в рядке – 3–5 см (для крупных сортов – до 10 см). Семена засыпьте рыхлой землей, слегка утрамбуйте и присыпьте перегноем или торфом. После посева поливать грядку не нужно.
Для ускорения всходов: накройте грядку пленкой или спанбондом. Первые всходы обычно появляются через 3–4 дня.
Как часто поливать редис
Редис очень влаголюбив. Поливать его необходимо ежедневно, а в жаркую погоду – дважды в день (утром и вечером). Почва должна быть постоянно слегка влажной. Неравномерные поливы приводят к растрескиванию корнеплодов и появлению горечи. Недостаток влаги на ранних стадиях может вызвать формирование уродливых корнеплодов с жесткой «шейкой».
Нужно ли рыхлить и подкармливать редис
Рыхление: если всходы загущены, проведите прореживание, оставляя между растениями 4–5 см. Делайте это на стадии семядольных листьев по влажной почве. Регулярное рыхление после поливов обеспечивает доступ воздуха к корням.
Подкормка: на хорошо заправленной почве редис не нуждается в подкормках. На бедных почвах можно провести одну корневую подкормку комплексным удобрением с преобладанием калия (например, зольным раствором) после появления первых настоящих листьев. Азотные удобрения в период формирования корнеплодов не используют – они вызывают пустоты.
Как защитить редис от вредителей
Основной враг редиса – крестоцветная блошка, которая может уничтожить всходы за несколько дней. Для защиты используйте:
- Укрывной материал (спанбонд) – механическая преграда для насекомых.
- Опудривание листьев золой или табачной пылью – делайте это после полива по влажным листьям.
- Регулярные поливы – блошки не любят влажную почву и листья.
При обнаружении бактериоза (слизь с неприятным запахом внутри корнеплодов) больные растения удалите, а почву пролейте препаратами на основе сенной палочки.
Можно ли сеять редис летом
Да, но с некоторыми ограничениями. Летний редис часто вырастает горьким и быстро уходит в стрелку из-за длинного светового дня и жары. Чтобы этого избежать:
- Выбирайте специальные сорта, устойчивые к стрелкованию: «Селеста F1», «Меркадо», «Дуро».
- Сейте редис в полутени или притеняйте грядки.
- Обеспечьте обильный и регулярный полив.
- Лучшее время для летнего посева – конец июля – август, когда дни становятся короче.
Можно ли выращивать редис в теплице
Редис отлично растет в защищенном грунте. В теплице он созревает еще раньше, позволяя получить первый урожай уже в марте – апреле. Для тепличного выращивания выбирайте сорта, устойчивые к недостатку освещения, – например, «Жара» или «Глобус F1».
Какая температура оптимальна для редиса
Лучше всего редис растет при температуре +15…+20°C. При более низких температурах развитие замедляется, при высоких – корнеплоды мельчают, грубеют и уходят в стрелку.
Главное о посадке редиса в 2026 году
- Урожай через: 16–55 дней (в зависимости от сорта)
- Оптимальная температура: +15…+20°C
- Полив: ежедневно, почва должна быть постоянно влажной
- Сроки по регионам: юг – март–апрель; средняя полоса и Подмосковье – апрель–май; Сибирь и Урал – май
- Лучшие ранние сорта: «18 дней», «Экспресс 16 F1», «Французский завтрак», «Жара»
- Для летнего посева: сорта, устойчивые к стрелкованию («Селеста F1», «Меркадо»)
- Основные проблемы: стрелкование (жара, длинный день, загущение) и горечь (недостаток полива)
Благоприятные дни для посева редиса по лунному календарю в 2026 году: апрель – 2–9, 22–30; май – 1–3, 20–31; июнь – 1–3, 17–30.
Соблюдая эти простые рекомендации, можно без особых хлопот вырастить сочный, хрустящий редис, который станет отличным дополнением к весенним и летним блюдам. Главное – своевременные посевы, регулярный полив и правильный выбор сорта под конкретный сезон.