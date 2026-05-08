    Киев провалил перемирие ко Дню Победы
    Лавров пообещал беспощадный ответ за попытку сорвать День Победы
    Грузия потребовала от ЕС осознать важность Дня Победы
    Еврокомиссия допустила новые визовые ограничения для граждан России
    Германия разрешила пролет самолета словацкого правительства в Москву на 9 мая
    Нефтегазовые доходы России в 2026 году снизились на 38,3%
    Росавиация сняла запрет на работу аэропортов Юга России
    Лавров: Европа готовит нападение на Россию в манере Гитлера
    Мерц в поздравлении немцев с освобождением от нацизма не упомянул СССР
    Архиепископ Савва (Тутунов) Архиепископ Савва (Тутунов) Русский народ бился, чтобы быть

    Почти всякая наша война была Отечественной. Не битвой феодалов посредством вассальных или наемных войск и ради экономических выгод, а битвой самого народа. Мы бились ради сохранения нашего духовного самобытия, нашего русского национального самостояния.

    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Германия идет по пути Прибалтики

    Ничего удивительного в запрете советской символики в Берлине на День Победы я не вижу – все развивается по очень знакомому сценарию. Только совершенно зря в этот блудняк втягивают немцев, которые два раза вписались в мировые войны и оба раза получили национальную катастрофу.

    Антон Крылов Антон Крылов Электросамокаты на тротуарах доживают последние дни

    Ограничения движения электротехники на тротуарах неизбежен во всех городах мира. Где ширина улиц позволяет – проложат отдельные дорожки, как проложили для велосипедов. Где не позволяет – запрет будет тотальным.

    8 мая 2026, 16:58 • Справки

    Когда сажать редис в 2026 году: сроки посева в открытый грунт по регионам и сколько растет

    @ Дмитрий Феоктистов/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Редис – один из первых овощей, который появляется на грядках уже ранней весной. При правильной посадке первые сочные корнеплоды можно собрать всего через 16–25 дней после всходов. В 2026 году дачники снова массово будут сеять редис в апреле и мае, а опытные огородники – делать повторные посевы все лето. Когда лучше сажать редис в открытый грунт и теплицу, какие сорта выбрать, сколько растет редис и как вырастить крупные корнеплоды без горечи – в материале.

    Сколько созревает редис: от 16 до 55 дней

    Редис – одна из самых скороспелых культур. Ультраранние сорта, такие как «18 дней» или «Экспресс 16 F1», готовы к уборке уже через 16–20 дней после появления всходов. Раннеспелые сорта («Французский завтрак», «Жара», «Чемпион») созревают в течение 20–25 дней. Среднеспелые («Регге», «Снежный шар», «Фиолетовая королева») требуют 25–35 дней, а позднеспелые («Красный великан», «Ледяная сосулька») – до 55 дней.

    Что выбрать для разных сезонов:

    • Для раннего весеннего урожая подходят ультраранние и раннеспелые сорта.

    • Для летних посевов лучше выбирать сорта, устойчивые к стрелкованию (образованию цветоносов), – «Жара» или «Селеста F1».

    • Для осеннего выращивания идеальны позднеспелые сорта – они формируют более крупные корнеплоды, пригодные для хранения.

    Когда сажать редис в 2026 году по регионам России

    Сроки посева редиса напрямую влияют на урожайность и качество корнеплодов. Редис – культура короткого светового дня, поэтому его сеют ранней весной (как только оттает почва и прогреется до +2…+4°C на глубине 4–5 см) и в конце лета – начале осени.

    Оптимальные сроки по регионам:

    • Юг России (Краснодарский край, Крым, Ростовская область): март – апрель. Здесь почва прогревается рано, поэтому можно получать урожай уже в апреле.

    • Подмосковье и средняя полоса: середина апреля – конец мая для весеннего посева, конец августа – начало сентября для осеннего.

    • Ленинградская область: конец апреля – май. Весна здесь наступает позже, поэтому с посевами торопиться не стоит.

    • Сибирь и Урал: май. В этих регионах редис чаще всего выращивают в теплицах или под укрытиями, чтобы защитить от возвратных заморозков.

    Для непрерывного получения урожая посевы проводят конвейерным способом – с интервалом в 7–10 дней. Подзимний посев (в ноябре, по замерзшей почве) позволяет получить ультраранний урожай весной, но в регионах с нестабильными зимами есть риск преждевременного прорастания семян во время оттепелей.

    Когда сажать редис по лунному календарю в 2026 году

    Многие огородники сверяются с фазами Луны. Для корнеплодов, к которым относится редис, благоприятными считаются дни убывающей Луны, когда соки растений устремлены к корням. Однако следует избегать дней новолуния и полнолуния, когда растения особенно уязвимы.

    Благоприятные дни для посева редиса в 2026 году:

    • Май: 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31

    • Июнь: 1, 2, 3, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30

    Неблагоприятные дни для посева редиса в 2026 году:

    • Апрель: 12 (новолуние), 27 (полнолуние)

    • Май: 12 (новолуние), 26 (полнолуние)

    • Июнь: 10 (новолуние), 25 (полнолуние)

    В эти дни от любых посевных работ лучше воздержаться. Энергия растений находится в фазе покоя или пика, и семена могут дать слабые всходы или плохо развиваться.

    Важное замечание: С 17 по 30 мая и с 1 по 9 июня – очень продолжительные периоды растущей Луны, которые меньше подходят для корнеплодов. Однако эти периоды многими посевными календарями все еще отмечаются как «нейтрально-благоприятные», хотя убывающая Луна (например, 1–3 мая или 20–31 мая) будет значительно эффективнее для посадки редиса.

    Почему редис уходит в ботву и стрелку

    Одна из самых частых проблем – редис не формирует корнеплод, а уходит в стрелку или наращивает огромную ботву. Причины могут быть разные:

    • Жара. Редис лучше всего растет при температуре +15…+20°C. В жару он переходит к цветению.

    • Длинный световой день. Редис – культура короткого дня. При продолжительности светового дня более 12–14 часов он начинает стрелковаться.

    • Загущенные посадки. Если редис посажен слишком часто, ему не хватает места для формирования корнеплода.

    • Нехватка влаги. При пересыхании почвы корнеплоды становятся грубыми, горькими и уходят в стрелку.

    • Неправильный сорт. Для летних посевов нужно выбирать специальные сорта, устойчивые к стрелкованию («Селеста F1», «Дуро», «Меркадо»).

    Как вырастить редис без горечи и пустот

    Сочный, хрустящий редис без горечи и пустот – результат правильного ухода.

    Пять главных правил:

    • Регулярный полив. Редис очень влаголюбив. Без достаточного количества влаги он становится горьким, жестким и может растрескиваться. Почва под редисом должна быть постоянно слегка влажной.

    • Короткий световой день. Чтобы избежать стрелкования, редис сеют ранней весной или во второй половине лета, когда дни становятся короче.

    • Прохлада. Оптимальная температура для роста – +15…+20°C. В жару редис мельчает и уходит в ботву.

    • Не перекармливать азотом. Азотные удобрения в период формирования корнеплодов могут вызвать пустоты внутри. Лучше использовать калийные удобрения (например, зольный раствор).

    • Своевременный сбор. Передержанный редис становится дряблым и волокнистым. Убирайте урожай вовремя, не дожидаясь, когда корнеплоды перерастут.

    Как подготовить почву для редиса

    Редис не слишком требователен к почве, но для быстрого роста и формирования качественных корнеплодов предпочтительны рыхлые, плодородные почвы с нейтральной кислотностью.

    Подготовка с осени: перекопайте землю на глубину штыковой лопаты, внесите перепревший навоз или компост (свежий навоз использовать нельзя – он вызывает пустоты в корнеплодах).

    Подготовка весной: перед посевом почву разрыхлите, внесите древесную золу (источник калия) или комплексное минеральное удобрение.

    Особенности разных почв:

    • На песчаных почвах, которые быстро пересыхают, добавьте перегной или компост (1–1,5 ведра на квадратный метр), биогумус или сапропель.

    • Кислые торфяные и лесные почвы необходимо известковать доломитовой мукой или древесной золой.

    Для ускорения прогрева почвы за неделю до посева грядку можно накрыть агроволокном или пленкой.

    Как сеять семена редиса: правильная схема

    Подготовка семян: перед посевом рассортируйте семена, удалив всплывшие в соленой воде (они невсхожие). Оставшиеся семена обеззаразьте, замочив на 20–30 минут в слабом растворе марганцовки или фунгицида, затем промойте и высушите. Для стимуляции роста можно замочить семена в биостимуляторе и за сутки до посева поместить в холодильник для закаливания.

    Посев: на подготовленной грядке сделайте бороздки глубиной 1–2 см и обильно полейте их водой. Расстояние между рядками – 10–15 см, между семенами в рядке – 3–5 см (для крупных сортов – до 10 см). Семена засыпьте рыхлой землей, слегка утрамбуйте и присыпьте перегноем или торфом. После посева поливать грядку не нужно.

    Для ускорения всходов: накройте грядку пленкой или спанбондом. Первые всходы обычно появляются через 3–4 дня.

    Как часто поливать редис

    Редис очень влаголюбив. Поливать его необходимо ежедневно, а в жаркую погоду – дважды в день (утром и вечером). Почва должна быть постоянно слегка влажной. Неравномерные поливы приводят к растрескиванию корнеплодов и появлению горечи. Недостаток влаги на ранних стадиях может вызвать формирование уродливых корнеплодов с жесткой «шейкой».

    Нужно ли рыхлить и подкармливать редис

    Рыхление: если всходы загущены, проведите прореживание, оставляя между растениями 4–5 см. Делайте это на стадии семядольных листьев по влажной почве. Регулярное рыхление после поливов обеспечивает доступ воздуха к корням.

    Подкормка: на хорошо заправленной почве редис не нуждается в подкормках. На бедных почвах можно провести одну корневую подкормку комплексным удобрением с преобладанием калия (например, зольным раствором) после появления первых настоящих листьев. Азотные удобрения в период формирования корнеплодов не используют – они вызывают пустоты.

    Как защитить редис от вредителей

    Основной враг редиса – крестоцветная блошка, которая может уничтожить всходы за несколько дней. Для защиты используйте:

    • Укрывной материал (спанбонд) – механическая преграда для насекомых.

    • Опудривание листьев золой или табачной пылью – делайте это после полива по влажным листьям.

    • Регулярные поливы – блошки не любят влажную почву и листья.

    При обнаружении бактериоза (слизь с неприятным запахом внутри корнеплодов) больные растения удалите, а почву пролейте препаратами на основе сенной палочки.

    Можно ли сеять редис летом

    Да, но с некоторыми ограничениями. Летний редис часто вырастает горьким и быстро уходит в стрелку из-за длинного светового дня и жары. Чтобы этого избежать:

    • Выбирайте специальные сорта, устойчивые к стрелкованию: «Селеста F1», «Меркадо», «Дуро».

    • Сейте редис в полутени или притеняйте грядки.

    • Обеспечьте обильный и регулярный полив.

    • Лучшее время для летнего посева – конец июля – август, когда дни становятся короче.

    Можно ли выращивать редис в теплице

    Редис отлично растет в защищенном грунте. В теплице он созревает еще раньше, позволяя получить первый урожай уже в марте – апреле. Для тепличного выращивания выбирайте сорта, устойчивые к недостатку освещения, – например, «Жара» или «Глобус F1».

    Какая температура оптимальна для редиса

    Лучше всего редис растет при температуре +15…+20°C. При более низких температурах развитие замедляется, при высоких – корнеплоды мельчают, грубеют и уходят в стрелку.

    Главное о посадке редиса в 2026 году

    • Урожай через: 16–55 дней (в зависимости от сорта)

    • Оптимальная температура: +15…+20°C

    • Полив: ежедневно, почва должна быть постоянно влажной

    • Сроки по регионам: юг – март–апрель; средняя полоса и Подмосковье – апрель–май; Сибирь и Урал – май

    • Лучшие ранние сорта: «18 дней», «Экспресс 16 F1», «Французский завтрак», «Жара»

    • Для летнего посева: сорта, устойчивые к стрелкованию («Селеста F1», «Меркадо»)

    • Основные проблемы: стрелкование (жара, длинный день, загущение) и горечь (недостаток полива)

    Благоприятные дни для посева редиса по лунному календарю в 2026 году: апрель – 2–9, 22–30; май – 1–3, 20–31; июнь – 1–3, 17–30.

    Соблюдая эти простые рекомендации, можно без особых хлопот вырастить сочный, хрустящий редис, который станет отличным дополнением к весенним и летним блюдам. Главное – своевременные посевы, регулярный полив и правильный выбор сорта под конкретный сезон.

    Жители Братиславы почтили память советских воинов-освободителей
    Украинцы попытались сорвать акцию «Бессмертный полк» в Женеве
    Госсекретарь США сообщил о будущем американских войск в Европе
    Еврокомиссия не обнаружила венгерских шпионов в структурах ЕС
    В ВСУ пожаловались на нехватку ракет для ПВО
    Казахстан в десятки раз увеличил утильсбор на автомобили из России
    Подозреваемый в убийстве чемпиона России по многоборью Исаева признал вину

    Какой мир на Ближнем Востоке выгоден России

    Энергетический кризис из-за военного конфликта США с Ираном сильно помог российскому бюджету нарастить нефтегазовые доходы. Поэтому быстрый мир и разблокировка Ормуза для России не лучший вариант. Равно как и обратный сценарий, когда война вспыхивает с новой силой. Какой конец ближневосточного кризиса более выгоден России? Подробности

    Киев провалил перемирие ко Дню Победы

    К полудню 8 мая ВСУ нарушили режим прекращения огня, объявленный Россией на время празднования Дня Победы, уже 1630 раз. Такие данные привело Минобороны России. В экспертном сообществе эту статистику комментируют однозначно: киевские власти полностью перешли на сторону нацизма, проигравшего во Второй мировой войне. Подробности

    Новый российский БТР должен стать простым и дешевым

    Новый БТР создается в России – соответствующую инициативную разработку ведет «КамАЗ». Почему имеющиеся на вооружении бронетранспортеры БТР-82А нуждаются в замене, что не так с давним проектом К-16 «Бумеранг» – и какими качествами, с высокой вероятностью, будет обладать новая бронемашина? Подробности

    Попытка НАТО захватить кинематограф обречена на провал

    Секретариат НАТО озарила идея: привлечь профессиональных кинематографистов для антироссийской пропаганды. Сами кинематографисты такими попытками возмущены. Кино – это место, где НАТО точно не ждут, поэтому планы альянса посыпались на первой же линии обороны. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Почему Украина воюет колумбийцами

      Президент Колумбии Густава Петро заявил, что на Украине «воюют и бессмысленно умирают» семь тысяч колумбийцев «с боевым опытом». В реальности, скорее всего, гораздо больше. Но откуда столько? И почему именно колумбийцы стали основой наемнических бригад?

    • Европа урезает власть Зеленского

      После новых антикоррупционных разоблачений в окружении Владимира Зеленского украинский диктатор ввел санкции против одного из ближайших соратников прошлого – экс-главы своего офиса Андрея Богдана. С его уходом связывают превращение Зеленского в «бандеровца», и санкции эти введены неслучайно.

    • Вашингтон заставил Германию скулить

      В свете угроз администрации США лишить немцев дальнобойных ракет «Томагавк», канцлер ФРГ Фридрих Мерц неожиданно поддержал Вашингтон в торговом конфликте с Евросоюзом. Только вот Германии это не поможет.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Когда сажать редис в 2026 году: сроки посева в открытый грунт по регионам и сколько растет

    • Вознесение Господне в 2026 году: какого числа, что можно и нельзя делать, приметы и традиции праздника

      На сороковой день после Пасхи православные верующие отмечают Вознесение Господне — один из главных двунадесятых праздников церковного календаря. В 2026 году Вознесение выпадает на 21 мая. В этот день Церковь вспоминает, как воскресший Иисус Христос вознесся на небо на глазах апостолов, открыв людям путь к вечной жизни. Какие традиции связаны с Вознесением, что можно и нельзя делать 21 мая 2026 года, какие народные приметы дошли до наших дней и почему праздник всегда отмечают в четверг — в материале.

    • Где пожарить шашлык в Москве в 2026 году: шашлычные зоны, бронирование беседок и места для пикника

      В Москве жарить шашлыки разрешено исключительно в специально оборудованных пикниковых зонах. Разведение огня вне таких площадок – во дворах, на балконах или в лесу – влечет административный штраф. По данным на 2026 год, в городских парках и на природных территориях столицы доступно более 245 официальных точек, часть из которых работает круглогодично.

    • Пашинян и Зеленский: русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

