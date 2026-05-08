Когда сажать редис в 2026 году: сроки посева в открытый грунт по регионам и сколько растет

Tекст: Ольга Никитина

Сколько созревает редис: от 16 до 55 дней

Редис – одна из самых скороспелых культур. Ультраранние сорта, такие как «18 дней» или «Экспресс 16 F1», готовы к уборке уже через 16–20 дней после появления всходов. Раннеспелые сорта («Французский завтрак», «Жара», «Чемпион») созревают в течение 20–25 дней. Среднеспелые («Регге», «Снежный шар», «Фиолетовая королева») требуют 25–35 дней, а позднеспелые («Красный великан», «Ледяная сосулька») – до 55 дней.

Что выбрать для разных сезонов:

Для раннего весеннего урожая подходят ультраранние и раннеспелые сорта.

Для летних посевов лучше выбирать сорта, устойчивые к стрелкованию (образованию цветоносов), – «Жара» или «Селеста F1».

Для осеннего выращивания идеальны позднеспелые сорта – они формируют более крупные корнеплоды, пригодные для хранения.

Когда сажать редис в 2026 году по регионам России

Сроки посева редиса напрямую влияют на урожайность и качество корнеплодов. Редис – культура короткого светового дня, поэтому его сеют ранней весной (как только оттает почва и прогреется до +2…+4°C на глубине 4–5 см) и в конце лета – начале осени.

Оптимальные сроки по регионам:

Юг России (Краснодарский край, Крым, Ростовская область): март – апрель. Здесь почва прогревается рано, поэтому можно получать урожай уже в апреле.

Подмосковье и средняя полоса: середина апреля – конец мая для весеннего посева, конец августа – начало сентября для осеннего.

Ленинградская область: конец апреля – май. Весна здесь наступает позже, поэтому с посевами торопиться не стоит.

Сибирь и Урал: май. В этих регионах редис чаще всего выращивают в теплицах или под укрытиями, чтобы защитить от возвратных заморозков.

Для непрерывного получения урожая посевы проводят конвейерным способом – с интервалом в 7–10 дней. Подзимний посев (в ноябре, по замерзшей почве) позволяет получить ультраранний урожай весной, но в регионах с нестабильными зимами есть риск преждевременного прорастания семян во время оттепелей.

Когда сажать редис по лунному календарю в 2026 году

Многие огородники сверяются с фазами Луны. Для корнеплодов, к которым относится редис, благоприятными считаются дни убывающей Луны, когда соки растений устремлены к корням. Однако следует избегать дней новолуния и полнолуния, когда растения особенно уязвимы.

Благоприятные дни для посева редиса в 2026 году:

Май: 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31

20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 Июнь: 1, 2, 3, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30

Неблагоприятные дни для посева редиса в 2026 году:

Апрель: 12 (новолуние), 27 (полнолуние)

12 (новолуние), 27 (полнолуние) Май: 12 (новолуние), 26 (полнолуние)

12 (новолуние), 26 (полнолуние) Июнь: 10 (новолуние), 25 (полнолуние)

В эти дни от любых посевных работ лучше воздержаться. Энергия растений находится в фазе покоя или пика, и семена могут дать слабые всходы или плохо развиваться.

Важное замечание: С 17 по 30 мая и с 1 по 9 июня – очень продолжительные периоды растущей Луны, которые меньше подходят для корнеплодов. Однако эти периоды многими посевными календарями все еще отмечаются как «нейтрально-благоприятные», хотя убывающая Луна (например, 1–3 мая или 20–31 мая) будет значительно эффективнее для посадки редиса.

Почему редис уходит в ботву и стрелку

Одна из самых частых проблем – редис не формирует корнеплод, а уходит в стрелку или наращивает огромную ботву. Причины могут быть разные:

Жара. Редис лучше всего растет при температуре +15…+20°C. В жару он переходит к цветению.

Длинный световой день. Редис – культура короткого дня. При продолжительности светового дня более 12–14 часов он начинает стрелковаться.

Загущенные посадки. Если редис посажен слишком часто, ему не хватает места для формирования корнеплода.

Нехватка влаги. При пересыхании почвы корнеплоды становятся грубыми, горькими и уходят в стрелку.

Неправильный сорт. Для летних посевов нужно выбирать специальные сорта, устойчивые к стрелкованию («Селеста F1», «Дуро», «Меркадо»).

Как вырастить редис без горечи и пустот

Сочный, хрустящий редис без горечи и пустот – результат правильного ухода.

Пять главных правил:

Регулярный полив. Редис очень влаголюбив. Без достаточного количества влаги он становится горьким, жестким и может растрескиваться. Почва под редисом должна быть постоянно слегка влажной.

Короткий световой день. Чтобы избежать стрелкования, редис сеют ранней весной или во второй половине лета, когда дни становятся короче.

Прохлада. Оптимальная температура для роста – +15…+20°C. В жару редис мельчает и уходит в ботву.

Не перекармливать азотом. Азотные удобрения в период формирования корнеплодов могут вызвать пустоты внутри. Лучше использовать калийные удобрения (например, зольный раствор).

Своевременный сбор. Передержанный редис становится дряблым и волокнистым. Убирайте урожай вовремя, не дожидаясь, когда корнеплоды перерастут.

Как подготовить почву для редиса

Редис не слишком требователен к почве, но для быстрого роста и формирования качественных корнеплодов предпочтительны рыхлые, плодородные почвы с нейтральной кислотностью.

Подготовка с осени: перекопайте землю на глубину штыковой лопаты, внесите перепревший навоз или компост (свежий навоз использовать нельзя – он вызывает пустоты в корнеплодах).

Подготовка весной: перед посевом почву разрыхлите, внесите древесную золу (источник калия) или комплексное минеральное удобрение.

Особенности разных почв:

На песчаных почвах, которые быстро пересыхают, добавьте перегной или компост (1–1,5 ведра на квадратный метр), биогумус или сапропель.

Кислые торфяные и лесные почвы необходимо известковать доломитовой мукой или древесной золой.

Для ускорения прогрева почвы за неделю до посева грядку можно накрыть агроволокном или пленкой.

Как сеять семена редиса: правильная схема

Подготовка семян: перед посевом рассортируйте семена, удалив всплывшие в соленой воде (они невсхожие). Оставшиеся семена обеззаразьте, замочив на 20–30 минут в слабом растворе марганцовки или фунгицида, затем промойте и высушите. Для стимуляции роста можно замочить семена в биостимуляторе и за сутки до посева поместить в холодильник для закаливания.

Посев: на подготовленной грядке сделайте бороздки глубиной 1–2 см и обильно полейте их водой. Расстояние между рядками – 10–15 см, между семенами в рядке – 3–5 см (для крупных сортов – до 10 см). Семена засыпьте рыхлой землей, слегка утрамбуйте и присыпьте перегноем или торфом. После посева поливать грядку не нужно.

Для ускорения всходов: накройте грядку пленкой или спанбондом. Первые всходы обычно появляются через 3–4 дня.

Как часто поливать редис

Редис очень влаголюбив. Поливать его необходимо ежедневно, а в жаркую погоду – дважды в день (утром и вечером). Почва должна быть постоянно слегка влажной. Неравномерные поливы приводят к растрескиванию корнеплодов и появлению горечи. Недостаток влаги на ранних стадиях может вызвать формирование уродливых корнеплодов с жесткой «шейкой».

Нужно ли рыхлить и подкармливать редис

Рыхление: если всходы загущены, проведите прореживание, оставляя между растениями 4–5 см. Делайте это на стадии семядольных листьев по влажной почве. Регулярное рыхление после поливов обеспечивает доступ воздуха к корням.

Подкормка: на хорошо заправленной почве редис не нуждается в подкормках. На бедных почвах можно провести одну корневую подкормку комплексным удобрением с преобладанием калия (например, зольным раствором) после появления первых настоящих листьев. Азотные удобрения в период формирования корнеплодов не используют – они вызывают пустоты.

Как защитить редис от вредителей

Основной враг редиса – крестоцветная блошка, которая может уничтожить всходы за несколько дней. Для защиты используйте:

Укрывной материал (спанбонд) – механическая преграда для насекомых.

Опудривание листьев золой или табачной пылью – делайте это после полива по влажным листьям.

Регулярные поливы – блошки не любят влажную почву и листья.

При обнаружении бактериоза (слизь с неприятным запахом внутри корнеплодов) больные растения удалите, а почву пролейте препаратами на основе сенной палочки.

Можно ли сеять редис летом

Да, но с некоторыми ограничениями. Летний редис часто вырастает горьким и быстро уходит в стрелку из-за длинного светового дня и жары. Чтобы этого избежать:

Выбирайте специальные сорта, устойчивые к стрелкованию: «Селеста F1», «Меркадо», «Дуро».

Сейте редис в полутени или притеняйте грядки.

Обеспечьте обильный и регулярный полив.

Лучшее время для летнего посева – конец июля – август, когда дни становятся короче.

Можно ли выращивать редис в теплице

Редис отлично растет в защищенном грунте. В теплице он созревает еще раньше, позволяя получить первый урожай уже в марте – апреле. Для тепличного выращивания выбирайте сорта, устойчивые к недостатку освещения, – например, «Жара» или «Глобус F1».

Какая температура оптимальна для редиса

Лучше всего редис растет при температуре +15…+20°C. При более низких температурах развитие замедляется, при высоких – корнеплоды мельчают, грубеют и уходят в стрелку.

Главное о посадке редиса в 2026 году

Урожай через: 16–55 дней (в зависимости от сорта)

Оптимальная температура: +15…+20°C

Полив: ежедневно, почва должна быть постоянно влажной

Сроки по регионам: юг – март–апрель; средняя полоса и Подмосковье – апрель–май; Сибирь и Урал – май

Лучшие ранние сорта: «18 дней», «Экспресс 16 F1», «Французский завтрак», «Жара»

Для летнего посева: сорта, устойчивые к стрелкованию («Селеста F1», «Меркадо»)

Основные проблемы: стрелкование (жара, длинный день, загущение) и горечь (недостаток полива)

Благоприятные дни для посева редиса по лунному календарю в 2026 году: апрель – 2–9, 22–30; май – 1–3, 20–31; июнь – 1–3, 17–30.

Соблюдая эти простые рекомендации, можно без особых хлопот вырастить сочный, хрустящий редис, который станет отличным дополнением к весенним и летним блюдам. Главное – своевременные посевы, регулярный полив и правильный выбор сорта под конкретный сезон.