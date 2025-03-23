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    23 комментария
    23 марта 2025, 18:01 • Справки

    Как защитить загородный дом от подтоплений

    Как защитить загородный дом от подтоплений
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Весенние паводки и летние ливни могут стать серьезной угрозой для загородного дома. Подтопления способны разрушить фундамент, испортить отделку и привести к появлению плесени. Чтобы избежать этих проблем, важно заранее позаботиться о защите дома от воды. Как обезопасить жилье на этапе строительства и что делать, если дом уже построен?

    Защита дома на этапе проектирования и строительства

    Если вы только планируете строительство загородного дома, важно учесть риски подтоплений еще на стадии покупки земельного участка, а также на этапе проектирования. Вот несколько ключевых рекомендаций.

    Как выбрать участок, который не затапливает

    Затопление может не только испортить строительные планы, но и привести к серьезным финансовым потерям. Чтобы избежать таких рисков, важно тщательно изучить участок перед покупкой. Определить, находится ли участок в зоне подтоплений, можно с помощью комплексного подхода.

    1. Оценка рельефа местности

    Рельеф – один из главных факторов, влияющих на риск подтопления. Осматривать участок лучше весной, когда сходит снег, или после сильных дождей. В это время хорошо видно, как ведет себя вода на территории.

    Участки на возвышенностях или с небольшим уклоном менее подвержены подтоплениям. Вода быстро стекает, не застаиваясь.

    Низменные участки часто страдают от застоя воды, особенно если рядом находятся более высокие территории. Вода с них стекает вниз, что может привести к затоплению.

    Если территория ровная, важно проверить, как быстро просыхает почва после дождей или таяния снега.

    2. Изучение растительности

    Растения могут многое рассказать о влажности участка. Обратите внимание на то, какие виды преобладают:

    – влаголюбивые растения: если на участке растут ива, ольха, камыш, осока или папоротники, это может указывать на высокий уровень грунтовых вод и частые застои влаги;

    – сухие участки: наличие хвойных деревьев, плодовых культур или злаковых трав (например, пырея) говорит о том, что почва хорошо дренируется и риск подтоплений минимален.

    3. Анализ состава грунта

    Тип почвы напрямую влияет на ее способность пропускать и удерживать воду. Чтобы оценить состав грунта, можно провести простой тест:

    – песчаный или супесчаный грунт: быстро пропускает воду, что снижает риск подтоплений. Такой грунт рассыпается в руках, имеет сероватый или желтоватый оттенок;

    – суглинок: частично впитывает воду, но может удерживать ее, особенно если участок находится в низине. Влажный ком суглинка пластичен, а сухой – твердый;

    – глина: плохо пропускает воду, что приводит к застоям влаги. Глинистый грунт плотный, пластичный во влажном состоянии и твердый в сухом.

    4. Изучение документов

    Перед покупкой участка важно изучить всю доступную документацию:

    – градостроительный план (ГПЗУ): покажет, можно ли строить на участке, есть ли подземные коммуникации или водоохранные зоны;

    – геологические исследования: если такие данные есть, они помогут понять уровень грунтовых вод и состав почвы;

    – юридическая проверка: убедитесь, что участок не находится в зоне риска подтоплений по данным местных органов власти.

    5. Проверка коммуникаций и инфраструктуры

    – Дренажные системы: узнайте, есть ли в поселке система отвода воды. Если нет, возможно, вам придется организовывать ее самостоятельно.

    – Подъездные пути: обратите внимание на состояние дорог. Грунтовые дороги могут размываться во время дождей, что затруднит доступ к участку.

    – Коммуникации: уточните, где находятся ближайшие точки подключения к электричеству, воде и канализации.

    6. Осмотр соседних участков

    – Состояние соседних домов: если у соседей есть проблемы с подтоплением подвалов или фундаментов, ваш участок, скорее всего, тоже находится в зоне риска.

    – Разговоры с местными жителями: пообщайтесь с соседями, чтобы узнать, случались ли на участке наводнения или паводки.

    7. Геологические изыскания

    Если вы хотите быть полностью уверены в безопасности участка, закажите профессиональные геологические исследования. Специалисты проведут бурение скважин, чтобы определить:

    – уровень грунтовых вод;

    – состав и плотность почвы;

    – наличие водоупорных слоев (например, глины), которые могут вызывать застои воды.

    8. Проверка на наличие водоохранных зон

    Если участок находится рядом с рекой, озером или другим водоемом, уточните, не входит ли он в водоохранную зону. Такие территории часто подвержены паводкам и подтоплениям. О такой проверке расскажем подробнее в следующей главе.

    Как провести юридическую проверку зоны подтоплений

    Итак, перед покупкой земельного участка важно убедиться, что он не находится в зоне подтоплений или затоплений. Юридическая проверка зоны подтоплений доступна каждому интернет-пользователю. Расскажем подробнее о том, что именно нужно искать.

    Чем с юридической точки зрения отличаются подтопления от затоплений?

    Затопление – это негативное воздействие, вызванное разливом рек, озер или других водоемов. Обычно происходит во время паводков или сильных дождей.

    Подтопление – это повышение уровня грунтовых вод выше нормы, что приводит к насыщению почвы влагой и затрудняет строительство.

    Оба явления регулируются законодательством, и информация о таких зонах вносится в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН).

    Как перед покупкой проверить, подтапливает ли земельный участок

    Способ 1 – использование публичной кадастровой карты Росреестра

    Найдите участок по кадастровому номеру или адресу. В меню «Слои» выберите вкладку «Зоны с особыми условиями использования территорий (ЗОУИТ)». Изучите, попадает ли ваш участок в зону подтопления или затопления. Если участок находится в такой зоне, это будет отображено на карте.

    Способ 2 – получение выписки из ЕГРН

    Для более детальной информации закажите выписку из ЕГРН. В ней будут указаны все ограничения, включая зоны подтопления и затопления. Заказать выписку можно через сайт Росреестра, МФЦ или портал «Госуслуг». Обратите внимание на раздел «Особые отметки», где указываются ограничения на использование участка.

    Способ 3 – изучение карт ЗОУИТ

    Карты зон с особыми условиями использования территорий (ЗОУИТ) разрабатываются местными администрациями и содержат информацию о:

    – зонах подтопления и затопления;

    – охраняемых природных, санитарных и культурных зонах;

    – ограничениях на строительство и использование земель.

    Эти карты можно запросить в местной администрации или найти на официальном сайте муниципалитета.

    Способ 4 – проверка генерального плана и проектов планировки территории

    Генеральный план и проекты планировки/межевания территории также содержат информацию о зонах подтопления. Обратитесь в местную администрацию или отдел архитектуры и градостроительства. Уточните, есть ли в документах указания на риски подтопления или затопления.

    Способ 5 – обращение к специалистам

    Если данные в документах устарели или вызывают сомнения, стоит обратиться к специалистам:

    – геодезисты проведут обследование участка, определят уровень грунтовых вод и состав почвы;

    – гидрологи оценят риски затопления на основе анализа близлежащих водоемов и метеорологических данных;

    – юристы помогут правильно интерпретировать данные из ЕГРН и других документов.

    Оценка рисков

    Даже если участок не находится в официальной зоне подтопления, стоит оценить потенциальные риски:

    – близость к водоемам: участки рядом с реками, озерами или прудами чаще подвержены затоплениям;

    – рельеф местности: низменные участки и низины более уязвимы;

    – состав почвы: глинистые грунты хуже пропускают воду, что увеличивает риск подтопления.

    Какие профилактические меры можно предпринять

    Если участок находится в зоне риска, но вы все же решили его приобрести, примите меры для защиты:

    – установите дренажную систему для отвода воды;

    – проведите гидроизоляцию фундамента и подвала;

    – постройте защитные сооружения, такие как дамбы или насыпи.

    Помните: даже если участок не находится в официальной зоне подтопления, важно учитывать природные факторы и принимать профилактические меры. Это поможет защитить ваш дом и участок от возможных проблем в будущем.

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