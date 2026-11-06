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    Россия предлагает миру технологическую альтернативу
    Реальный суверенитет
    6 ноября 2026, 08:38 Мнение

    Россия предлагает миру технологическую альтернативу

    Суверенитет в разумном понимании – это способность не остаться без критически важной технологии, когда внешние условия меняются, и возможность вести разговор с участниками мирового рынка на равных.

    Глеб Простаков Глеб Простаков

    бизнес-аналитик

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    Глобальная цифровая инфраструктура сегодня почти всегда имеет конкретного владельца. Спутниковый интернет, облака, платформы и мессенджеры принадлежат либо американскому, либо китайскому производителю. Страна, которая строит цифровую экономику с нуля, обычно выбирает между Starlink и облаками американских компаний с одной стороны и Huawei, TikTok и китайской электронной коммерцией – с другой. Любой выбор означает привязку к поставщику: к его ценам, обновлениям, правилам и графику поддержки.

    Россия предлагает вариант, который не сводится к этому шаблону. Это не декларация, а набор конкретных продуктов и проектов. Часть из них работает, часть только запускается, третьи масштабируются, а в других направлениях ведется сложная работа по ликвидации технологического отставания.

    Замруководителя администрации президента Максим Орешкин на выставке российских решений в рамках форума «Россия – Африка» справедливо заявил о том, что полным набором суверенных цифровых возможностей обладает ограниченное число стран. «США, Китай и Россия», – уточнил президент Владимир Путин. Под набором понимается обработка и хранение данных, средства обмена информацией, социальные сети, мессенджеры и платформы с аудиовизуальным контентом. «Всего набора больше ни у кого нет», – подчеркнул президент.

    Слова о «полном наборе» легко принять за красивую формулу. Но у нее есть практический смысл. Когда мессенджер, облако и хранилище данных находятся в одной юрисдикции и у одного разработчика, можно строить защищенные системы целиком. Не нужно склеивать их из частей, к каждой из которых у вас нет доступа – к исходному коду и ключам.

    Та же логика действует за пределами цифровой сферы. Премьер Михаил Мишустин на стратегической сессии по нацпроектам технологического лидерства привел примеры, отражающие российские приоритеты в сферах продовольственной и транспортной безопасности.

    Так, на площадке Тимирязевского геномного центра институты, вузы и компании развивают цифровую платформу ускоренной селекции. По оценке правительства, она сокращает сроки выведения новых сортов и гибридов примерно в три раза. Для страны в зоне  рискованного земледелия это существенная прибавка: быстрее реагировать на изменения рынка и климата можно только тогда, когда сорт появляется за три года, а не за девять. Параллельно растет производство кормовых добавок, аминокислот, ферментов. Крупные площадки создаются в Татарстане, Белгородской, Воронежской, Московской, Тульской и Ярославской областях.

    Масштабирование ждет и сфера высокотехнологичного транспорта. В этом году на маршруты Северного морского пути вышел второй серийный арктический танкер-газовоз, построенный на верфи «Звезда» в Приморском крае. Раньше такие суда строили только за рубежом. Готовится высокоскоростное железнодорожное сообщение: изготовлены кузова для трех электропоездов, строится испытательная инфраструктура. Ил-114 и двигатель ПД-8 для «Суперджета» подтвердили соответствие обязательным требованиям, а самолет МС-21 проходит сертификационные испытания.

    Настоящий прорыв Россия сделала в сфере беспилотного транспорта. За девять месяцев 2026 года количество комплектующих для БАС в реестре российской промышленной продукции выросло почти на 80%. Это показатель не выпуска, а локализации. Но именно локализация определяет, сможет ли отрасль работать, когда цепочки поставок дадут сбой.

    Путин на пленарном заседании форума «Россия – Африка» сказал, что по ряду направлений российские решения имеют мировой уровень, а конкурентам приходится догонять и копировать. Это легко проверяемое утверждение, если посмотреть на те же беспилотники, газовозы или атомные ледоколы. Но «ряд направлений» это еще не «все».

    Самый наглядный пример – низкоорбитальный спутниковый интернет. Министр цифрового развития Максут Шадаев назвал «Рассвет» аналогом Starlink, который строится на суверенных решениях, и сообщил, что на орбите уже больше 30 аппаратов.

    Сам Путин дал четкое определение: «Рассвет» – это первый шаг, а [Илон] Маск – гениальный человек, у которого на орбите свыше пяти тысяч аппаратов. Гордиться стоит тем, что мы начали и начали самостоятельно. Это честная формулировка, и одновременно постановка задач от президента. С учетом того, что Starlink продолжает расти, и догонять приходится движущуюся цель.

    Теперь главный вопрос: почему страна в Африке, Азии или Латинской Америке должна смотреть на российские решения?

    Не потому, что они «лучше всех», хотя в ряде сфер это действительно так. Но многим государствам нужна не рекордная технология, а возможность не зависеть от единственного источника. Они хотят иметь альтернативный вариант. Так поступает любой разумный закупщик: если у вас один поставщик, у вас нет переговорной позиции. Это тем более важно, если за технологической зависимостью могут последовать политические требования.

    Россия может предложить несколько направлений. Первое – спутниковая связь и инфраструктура, которые будут быстро масштабироваться. Второе – платформы обмена информацией и решения по защите данных, где у страны действительно полный набор технологий. Третье – агротехнологии, в частности селекция и кормовые добавки: для многих стран Африки продовольственная безопасность важнее любых платформ. Четвертое – транспортные системы: от регионального самолета до арктического судоходства.

    Контракт, понятные сроки поддержки, возможность локализации и передачи компетенций – вот что решает при закупке. Форум «Россия – Африка» и выставка передовых решений показали, что африканским партнерам такой разговор интересен. Но между выставкой и подписанным контрактом на поставку – длинный путь, который предстоит пройти.

    Российская технологическая практика хорошо умеет создавать пилоты: отдельный центр, отдельный завод, первый серийный образец. Сложнее перейти к устойчивому серийному выпуску с предсказуемым качеством и ценой. Второй газовоз «Звезды» – хороший знак, но настоящий тест будет пройден, когда их будет десять. То же касается «Рассвета»: переход от 30 аппаратов к сотням требует создания устойчивой производственной линии.

    Конкуренты тоже не стоят на месте. Маск наращивает группировку, китайские компании расширяют экосистемы. Наша цель не в том, чтобы повторять Starlink, а в том, чтобы занять ниши, где собственные решения дают реальное преимущество. В приоритете – доведение проделанной работы до практических результатов. Если через два года мы сможем сказать, что кузова поездов стали поездами, а спутники стали востребованным сервисом – значит, все сделано правильно.

    Технологический суверенитет не должен быть самоцелью или автаркией. Суверенитет в разумном понимании – это способность не остаться без критически важной технологии, когда внешние условия меняются, и возможность вести разговор с партнерами на равных. 

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